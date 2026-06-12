Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam NSƯT là thạc sĩ, giảng viên nói thẳng: "Diễn viên họ kiệt sức rồi"

| | Lifestyle

"Chưa tìm được lối thoát", NSƯT Công Ninh nói.

Mới đây, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Công Ninh đã chia sẻ những trăn trở của anh về tình hình sân khấu hiện nay. Nam nghệ sĩ nói: "Tôi buồn vì bây giờ sân khấu không phát triển, nên phạm vi làm việc của các bạn bên sân khấu không nhiều như trước. Khán giả bây giờ xem phim truyền hình và điện ảnh nhiều hơn.

Nam NSƯT là thạc sĩ, giảng viên đau đớn nói thẳng: "Kiệt sức rồi" - Ảnh 1.

Công Ninh

Điện ảnh phát triển khá mạnh trong thời gian này, đạt được lượng khán giả tới rạp lớn, thời gian trước đây không thể tưởng tượng được điều này. Đó là điều đáng mừng.

Còn sân khấu chỉ lấp lửng, tồn tại qua ngày thôi, chưa có nổi một tác phẩm ấn tượng. Khán giả không tới xem đông, không thể diễn sân khấu mỗi tối được. Tôi tiếc cho sân khấu vì chưa tìm ra được một lối thoát như điện ảnh.

Lối thoát của sân khấu chung quy vẫn là kịch bản. Bên điện ảnh cũng vậy, để một bộ phim thành công thì yếu tố đầu tiên vẫn là kịch bản. Kịch bản phải hấp dẫn được khán giả tùy theo từng thời điểm, hoàn cảnh xã hội của công chúng.

Nghệ thuật phải hấp dẫn khán giả thì mới có người xem. Sân khấu bây giờ không có kịch bản mới để tạo ra được cú hích, ấn tượng mạnh với công chúng. Cần có một kịch bản tạo ra được cú sốc lớn nhưng chưa có.

Nam NSƯT là thạc sĩ, giảng viên đau đớn nói thẳng: "Kiệt sức rồi" - Ảnh 2.

Các yếu tố khác như sân khấu, âm thanh, ánh sáng cũng quan trọng. Vì sân khấu không phát triển nên kinh phí, thu nhập quá eo hẹp, không đủ để gánh những kỹ thuật hiện đại của thế giới đem về.

Bây giờ chỉ có sân khấu ca nhạc là có hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và có nhiều kỹ thuật tác động thị giác còn sân khấu kịch không làm được. Người tổ chức không thể bỏ ra một số tiền lớn để trang bị cho sân khấu kịch trong khi thu nhập ở đó rất thấp.

Nhiều người cứ quan niệm rằng kịch bản, sân khấu không quan trọng bằng diễn viên, diễn viên mới là người kéo được khán giả đến sân khấu. Vì thế nên diễn viên họ kiệt sức rồi.

Họ đã bằng mọi giá lấy bản thân ra trám vào những thiết sót của sân khấu, lấy khả năng để diễn hết mình trên sân khấu. Nhưng rồi vẫn bão hòa vì quanh đi quẩn lại vẫn từng ấy diễn viên, kịch bản, nhân vật đó, cứ lặp đi lặp lại. Sân khấu bây giờ thực sự không có gì mới. Những gì đã từng hay trong quá khứ giờ không còn hay nữa".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có trong tiền lệ: Cặp sao Việt ráo riết xây resort 5 sao để tổ chức đám cưới

Chưa từng có trong tiền lệ: Cặp sao Việt ráo riết xây resort 5 sao để tổ chức đám cưới Nổi bật

Highlands Coffee mở cửa hàng thứ 1.000 tại con đường lãng mạn nhất Hà Nội

Highlands Coffee mở cửa hàng thứ 1.000 tại con đường lãng mạn nhất Hà Nội Nổi bật

Sao nam Vbiz bươn chải làm nhân viên bán xăng dầu để nuôi em trai: Nay thành trùm BĐS, sống viên mãn bên vợ DJ nóng bỏng

Sao nam Vbiz bươn chải làm nhân viên bán xăng dầu để nuôi em trai: Nay thành trùm BĐS, sống viên mãn bên vợ DJ nóng bỏng

13:50 , 12/06/2026
Hoà Minzy sửa vội câu “đu trend” gây tranh cãi với Chi Pu

Hoà Minzy sửa vội câu “đu trend” gây tranh cãi với Chi Pu

13:42 , 12/06/2026
Chi hơn 1 triệu đồng ăn nhà hàng vừa được Michelin 2026 gọi tên: Thiếu thốn rau bánh, nhiều món phải bỏ ngang vì nuốt không trôi

Chi hơn 1 triệu đồng ăn nhà hàng vừa được Michelin 2026 gọi tên: Thiếu thốn rau bánh, nhiều món phải bỏ ngang vì nuốt không trôi

13:30 , 12/06/2026
Mỹ nhân đẹp nhất Phía Trước Là Bầu Trời trẻ mãi không già sau 20 năm, bỏ nghề sống cô độc ở tuổi 40

Mỹ nhân đẹp nhất Phía Trước Là Bầu Trời trẻ mãi không già sau 20 năm, bỏ nghề sống cô độc ở tuổi 40

13:15 , 12/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên