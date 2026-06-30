Đề xuất đổi cách tung đồng xu trước loạt luân lưu của FIFA bị bác bỏ

Chỉ vài ngày trước khi vòng 1/16 (vòng 32 đội) khởi tranh tại World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra đề xuất chỉ tung đồng xu một lần thay vì hai lần trước loạt đá luân lưu như quy định hiện hành. Việc này nhằm đơn giản hóa thủ tục và hạn chế việc một đội giành được lợi thế.

Tuy nhiên, sau khi FIFA làm việc với Cơ quan ban hành Luật Bóng đá quốc tế (IFAB), đề xuất này đã không được thông qua.

Theo luật hiện hành của IFAB, trọng tài phải thực hiện hai lần tung đồng xu trước khi loạt sút luân lưu bắt đầu. Đội thắng ở lần tung đầu tiên sẽ được quyền chọn khung thành. Sau đó, trọng tài tung đồng xu thứ hai, và ở lần này, đội trưởng của đội chiến thắng sẽ quyết định thứ tự sút trước hay sút sau trong loạt luân lưu.

Trong trường hợp đề xuất của FIFA được thông qua, đội thắng trong lần tung đồng xu duy nhất sẽ được lựa chọn khung thành hoặc thứ tự sút bóng. Đội kia nhận quyền lựa chọn còn lại.

FIFA đề xuất chỉ tung đồng xu một lần trước loạt luân lưu nhưng không được chấp nhận. (Ảnh: Reuters)

Việc này cũng sẽ tránh những tình huống đã xảy ra như ở trận chung kết UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) hồi tháng 5. Khi đó, Paris Saint-Germain thắng cả hai lần tung đồng xu và được quyền quyết định cả thứ tự sút lẫn khung thành thi đấu. Với lợi thế này, CLB thủ đô Paris thắng Arsenal 4-3 để bảo vệ ngôi vô địch.

Khi FIFA gửi đề xuất lên IFAB, cơ quan này cũng xác định trước rằng khả năng được chấp thuận là không cao. World Cup 2026 đã khởi tranh và việc sửa thủ tục ngay khi giải đấu đang diễn ra là điều hiếm thấy.

Các nghiên cứu về lợi thế đá trước trong loạt luân lưu hiện vẫn chưa thống nhất. The Times dẫn một nghiên cứu năm 2023 cho rằng đội đá trước có thể có lợi thế đáng kể, trong khi một số nghiên cứu khác chỉ ra chênh lệch nhỏ hơn nhiều. Tuy nhiên, FIFA cho rằng việc tách hai quyền lựa chọn là cách đơn giản để tăng tính công bằng.

Đề xuất này không phải là nỗ lực đầu tiên của FIFA và IFAB nhằm tăng tính công bằng cho các loạt sút luân lưu. Trước đó, hai tổ chức từng thử nghiệm thể thức ABBA, với kỳ vọng hạn chế lợi thế của đội được sút trước.

Khác với cách đá luân lưu truyền thống theo trình tự A-B-A-B-A-B, thể thức ABBA cho phép đội A thực hiện lượt sút đầu tiên, sau đó đội B đá liên tiếp hai lượt trước khi quyền sút trở lại đội A. Thứ tự vì thế được sắp xếp thành A-B-B-A-A-B-B-A. Mô hình này được lấy cảm hứng từ loạt tie-break trong quần vợt, nhằm cân bằng áp lực tâm lý giữa hai đội.