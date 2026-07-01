Midu lên tiếng tranh cãi làm lố khi tổ chức kỷ niệm 2 năm ngày cưới với chồng thiếu gia

Mới đây, Midu và ông xã doanh nhân Minh Đạt tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới trong không gian được trang hoàng lộng lẫy với tông đỏ chủ đạo. Buổi tiệc có sự góp mặt bạn bè thân thiết cùng một số nghệ sĩ trong showbiz, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc, cặp đôi cũng vướng không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc năm nào cũng tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới với quy mô rình rang như Midu là lố lăng, cố tình tạo sự chú ý. Giữa những tranh cãi, Midu đã có động thái lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cho biết nhiều người hiểu lầm về quy mô của bữa tiệc vì phần backdrop được thiết kế quá nổi bật.

Cô chia sẻ: "Chị thiết kế backdrop lung linh quá làm mọi người tưởng em làm tiệc lớn lắm nha. Thiệt ra hông phải, tiệc thân mật ấm cúng thôi, từng này người bạn thân năm nào cũng gặp nhau ăn uống ôn lại kỷ niệm".

Midu cho biết vì đầu tư vào khâu trang trí nên nhiều người tưởng buổi tiệc cô rất rầm rộ, hoành tráng

Về tranh cãi mời khách để nhận tiền mừng xả giao, Midu cho biết đây là bữa tiệc thân mật để hai vợ chồng đánh dấu cột mốc hôn nhân, tri ân những người bạn đã đồng hành cùng cả hai trong suốt thời gian qua. Nữ diễn viên bày tỏ: "Cũng là dịp để Đạt và Du tri ân những người anh em bạn bè luôn đồng hành giúp đỡ mình từ những ngày đầu tiên. Cuộc sống đâu ai biết trước ngày mai, nên ngày nào còn sức khỏe, còn niềm vui, còn hạnh phúc thì tụi mình luôn muốn trân trọng từng khoảnh khắc. Buổi tiệc nhỏ thôi nhưng cám ơn mọi người đã đồng hành cùng vợ chồng Du".

Chia sẻ của Midu nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ quan điểm rằng việc tổ chức kỷ niệm như thế nào là lựa chọn cá nhân, miễn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và mong muốn của chính cặp đôi.

Nữ diễn viên tiết lộ khách mời chỉ là bạn bè thân thiết, cô dành dịp này để tri ân những người bên cạnh đồng hành cùng 2 vợ chồng

Midu và doanh nhân Minh Đạt tổ chức đám cưới vào năm 2024 sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Kể từ khi về chung một nhà, cả hai duy trì cuộc sống hôn nhân khá riêng tư, hiếm khi chia sẻ quá nhiều về đời sống cá nhân. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cặp đôi đều nhận được nhiều lời khen bởi sự ngọt ngào và đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Buổi tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới của Midu cũng từng vướng tranh cãi, khi đó cô lên tiếng: "Thứ quý giá nhất của vợ chồng mình đến hiện tại không phải là hoa tiền tỷ, túi tiền tỷ gì đâu. Mà chính là hành trình tụi mình đã yêu thương và bên cạnh nhau từ những điều nhỏ nhất. Cùng nắm tay nhau vượt qua những bàn tán định kiến của xã hội, những toxic tiêu cực, những hiểu lầm và cả những đồn thổi vô căn cứ liên tục ập đến suốt 1 năm qua.

Kể cả tiệc kỉ niệm làm riêng tư nhất vẫn bị đồn mua bài phô trương gì gì đó. Nhưng với tụi mình, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là tụi mình có nhau và tụi mình chọn lựa một cuộc sống tích cực, bình yên. Sống vì gia đình mình, vì những người thân bạn bè bên cạnh mình, chứ không sống phụ vì quan điểm, đánh giá hay sự toxic của xã hội".