Danh tính gái đẹp Đắk Lắk check-in xem World Cup 2026 ở Mỹ: Mới tậu BMW, cuộc sống sang chảnh gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, một cô gái Việt đăng tải loạt hình ảnh trực tiếp có mặt trên khán đài sân vận động ở Miami (Mỹ) để theo dõi một trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2026.

Trong loạt ảnh, cô diện áo cổ vũ đội tuyển Bồ Đào Nha, không giấu được sự hào hứng khi lần đầu tận hưởng bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đi kèm bài đăng, cô viết: "Chưa dám tin mình vừa mới được xem World Cup, và còn là trận của Bác 7 (Ronaldo - PV) yêu của em nữa. Không khí World Cup là một thứ gì đó thật sự khó diễn tả bằng lời."

Gái xinh Việt Nam đi coi World Cup 2026.

Bài đăng nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn. Bên cạnh việc chia sẻ niềm vui cùng cô gái, nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen cho ngoại hình xinh xắn, rạng rỡ của nhân vật trong loạt ảnh. Không ít người còn tò mò về danh tính cô gái Việt xuất hiện trên khán đài World Cup này. “Xinh thế”, “Nhất bạn này rồi nha”, “Hot girl Việt đi xem World Cup đây hả”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Cô gái nêu trên là Trần Đan Thi (SN 2002, quê Đắk Lắk), hiện là MC, KOL.

Chia sẻ với chúng tôi, Đan Thi cho biết cô yêu bóng đá từ nhỏ và đặc biệt hâm mộ Cristiano Ronaldo nên đã ấp ủ chuyến đi này từ lâu, và may mắn có cơ hội thành hiện thực.

Đến nay, Đan Thi vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu được nhìn thấy thần tượng ngoài đời. Cô gọi đó là cảm xúc "khó diễn tả bằng lời" và bật khóc ngay khi nhìn thấy thần tượng: “Ngay từ khi bước vào sân, mình đã choáng ngợp trước bầu không khí của World Cup, wao hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Nhưng khoảnh khắc Ronaldo bước ra từ đường hầm mới thực sự khiến mình vỡ òa. Mình đã hâm mộ anh ấy hơn 10 năm. Khi được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt, em đã bật khóc. Đến giờ em vẫn thấy biết ơn vì đã có hành trình này."

Chuyến đi Mỹ lần này của Đan Thi kéo dài khoảng hai tuần, kết hợp giữa xem bóng đá và du lịch.

Theo Đan Thi, đây là trải nghiệm hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra, bởi: "Không khí World Cup thực sự tuyệt vời. Mình nghĩ bất kỳ người yêu bóng đá nào cũng nên một lần được xem World Cup trực tiếp trong đời”.

Nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra Đan Thi từng là một trong những gương mặt nổi bật của chương trình Nóng cùng World Cup 2022 trên sóng VTV, nơi cô đại diện cho đội tuyển Wales.

Đan Thi trong Nóng Cùng World 2022.

Sau chương trình, Đan Thi được nhiều khán giả biết đến hơn và có thêm nhiều cơ hội làm việc. Cô bạn tốt nghiệp ngành diễn viên kịch - điện ảnh - truyền hình của trường đại học Sân Khấu Điện Ảnh TP HCM.

Hiện tại, Đan Thi hoạt động với vai trò MC và người dẫn các chương trình thể thao. Cô thường xuyên xuất hiện trong vai trò MC tại nhiều giải đấu như V.League, J.League, AFC U23 Asian Cup cũng như các chương trình bình luận trước trận đấu của World Cup trên sóng VTV khu vực Nam Bộ. Ngoài ra, cô còn làm KOL mảng bóng đá, đóng quảng cáo, tham gia một số phim ngắn, phim truyền hình và theo học thêm tiếng Trung để theo đuổi mục tiêu trở thành hướng dẫn viên sử dụng ngôn ngữ này trong tương lai.

Cô hiện là MC cho các chương trình thể thao.

Bên cạnh công việc, Đan Thi cũng dành nhiều thời gian cho sở thích du lịch và khám phá những điểm đến mới. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc check-in tại nhiều địa danh nổi tiếng trong và ngoài nước. Chỉ trong vài tháng cuối năm 2025 cho đến tháng 6/2026, nữ MC liên tục đăng ảnh check-in ở nhiều quốc gia khác nhau, từ Trung Quốc, Nhật Bản đến Hàn Quốc và hiện là Mỹ.

Cuộc sống hiện tại của Đan Thi cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Không thường xuyên chia sẻ về thu nhập hay chuyện tài chính, song qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy cô sở hữu nhịp sống khá thoải mái, thường xuyên di chuyển, du lịch và tự thưởng cho bản thân những món đồ yêu thích.

Vào tháng 5 vừa qua, cô bạn cũng gây chú ý khi chia sẻ tậu chiếc BMW 330i M Sport, có giá niêm yết khoảng hơn 2 tỷ đồng (theo trang web BMW CAR VIỆT NAM). "Chiếc xe mơ ước của những ngày xưa cũ, hôm nay đã đứng đây cùng mình", cô bạn chia sẻ.

Cô mới tậu xe hơi.

Bên cạnh đó, nữ MC cũng nhiều lần xuất hiện với những món đồ từ các thương hiệu thời trang cao cấp, check-in tại nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng sang trọng. Dù không tiết lộ cụ thể mức thu nhập, việc đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò như MC, KOL, mẫu ảnh, diễn viên quảng cáo và sáng tạo nội dung giúp cô có nguồn thu nhập không nhỏ.

Một số khoảnh khắc đời thường của Đan Thi.



