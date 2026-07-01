Đoạn video 15 giây khiến cả hãng viễn thông đi tìm: Ông cụ quay chụp bằng điện thoại "cục gạch" ở World Cup gây sốt mạng xã hội

Chiếc điện thoại đời cũ tạo nên khoảnh khắc lan truyền khắp mạng xã hội

World Cup 2026 không chỉ mang đến những trận đấu hấp dẫn mà còn xuất hiện nhiều câu chuyện bên lề thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một trong số đó là đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi đứng giữa đám đông tại FIFA Fan Festival ở quảng trường Zócalo, Mexico City, chăm chú giơ cao chiếc điện thoại đời cũ để ghi lại bầu không khí lễ hội.

Hình ảnh ghi lại ông cụ dùng điện thoại "cục gạch" để quay chụp ở World Cup 2026.

Giữa hàng nghìn người hâm mộ sử dụng smartphone để quay video và chụp ảnh, hình ảnh chiếc điện thoại cũ trên tay ông nhanh chóng trở thành tâm điểm. Đoạn clip được một người dùng mạng xã hội X chia sẻ kèm lời nhắn mong một hãng công nghệ hoặc nhà mạng có thể tặng ông một chiếc điện thoại mới để tiếp tục lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại World Cup.

Chỉ sau thời gian ngắn, video được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng như X, Instagram và Facebook. Nhiều người cho rằng điều gây xúc động không nằm ở thiết bị ông sử dụng, mà ở sự háo hức của một người hâm mộ muốn lưu lại kỷ niệm tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

AT&T Mexico lên tiếng tìm người đàn ông trong đoạn video

Hiệu ứng lan truyền của đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của AT&T Mexico. Nhà mạng này sau đó đăng thông điệp trên mạng xã hội cho biết họ đang tìm người đàn ông xuất hiện trong video để tặng ông một chiếc điện thoại mới.

Bài đăng của AT&T Mexico tiếp tục được cộng đồng chia sẻ rộng rãi với hy vọng giúp xác định danh tính của nhân vật chính. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía nhà mạng vẫn chưa công bố chính thức rằng họ đã tìm được người đàn ông và hoàn tất việc trao tặng thiết bị.

Một đoạn video ngắn cho thấy sức lan tỏa của mạng xã hội

Đoạn video chỉ kéo dài khoảng 15 giây và không có tình tiết đặc biệt ngoài hình ảnh một người hâm mộ đang tận hưởng bầu không khí World Cup theo cách rất riêng. Chính sự bình dị ấy lại khiến câu chuyện nhận được sự đồng cảm của đông đảo người xem.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng phổ biến với camera chất lượng cao, hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi vẫn cẩn thận dùng chiếc điện thoại đời cũ để lưu giữ khoảnh khắc đã gợi lên nhiều cảm xúc. Câu chuyện nhanh chóng trở thành một trong những nội dung được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội trong những ngày đầu World Cup 2026, đồng thời cho thấy chỉ một khoảnh khắc giản dị cũng có thể tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trên Internet.