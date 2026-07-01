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Là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, tôi không còn mua nhiều quần áo hay mỹ phẩm như trước, nhưng lại sẵn sàng chi tiền cho 4 điều này

| | Lifestyle

Là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, tôi không còn mua nhiều quần áo hay mỹ phẩm như trước, nhưng lại sẵn sàng chi tiền cho 4 điều này

Có một sự thay đổi rất rõ khi bước qua tuổi 40.

Ngày trước, mỗi lần lĩnh lương là nghĩ ngay đến váy mới, son mới, nước hoa mới. Tủ quần áo lúc nào cũng chật, bàn trang điểm đầy ắp mỹ phẩm. Mỗi món mua về đều mang lại cảm giác hứng khởi, nhưng niềm vui ấy thường chỉ kéo dài vài ngày.

Đến tuổi này, tôi vẫn thích cái đẹp, vẫn chăm sóc bản thân, nhưng không còn mua sắm theo cảm hứng nữa. Tôi nhận ra rằng có những khoản tiền nếu chịu chi thì giá trị mang lại lớn hơn rất nhiều so với việc sở hữu thêm một chiếc váy hay một thỏi son.

Đó là 4 khoản chi mà tôi chưa bao giờ thấy tiếc.

Là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, tôi không còn mua nhiều quần áo hay mỹ phẩm như trước, nhưng lại sẵn sàng chi tiền cho 4 điều này- Ảnh 1.

1. Sức khỏe - khoản đầu tư có lãi nhất

Ngoài 40 tuổi, cơ thể bắt đầu "lên tiếng".

Đau vai gáy sau một ngày làm việc, mất ngủ, mỡ máu, huyết áp hay những cơn đau lưng xuất hiện nhiều hơn trước. Tôi hiểu rằng nếu chờ đến lúc bệnh mới chữa thì cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều.

Vì vậy, tôi không tiếc tiền để:

- Khám sức khỏe định kỳ.

- Khám răng và mắt mỗi năm.

- Mua thực phẩm tươi, sạch.

- Đăng ký lớp yoga hoặc bơi.

- Mua đôi giày tốt để đi bộ mỗi ngày.

Một bộ váy đẹp có thể mặc vài lần, nhưng một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp mình sống thoải mái trong nhiều năm.

2. Học thêm kỹ năng để kiếm tiền

Tuổi 40 không còn là lúc chỉ trông chờ vào mức lương cố định.

Tôi nhận ra rằng điều giúp phụ nữ tự tin nhất không phải là chiếc túi hàng hiệu mà là khả năng tạo ra thu nhập.

Vì thế, tôi sẵn sàng bỏ tiền để học:

- Kỹ năng sử dụng AI.

- Thiết kế Canva.

- Chỉnh sửa video.

- Marketing online.

- Quản lý tài chính cá nhân.

- Các khóa học giúp mở thêm nguồn thu nhập.

Một khóa học vài triệu đồng có thể giúp kiếm thêm vài triệu mỗi tháng, thậm chí nhiều hơn. Đây là khoản chi mang lại lợi nhuận lâu dài.

3. Những trải nghiệm cùng gia đình

Trước đây, tôi từng nghĩ đi du lịch là tốn kém.

Bây giờ tôi lại thấy điều đáng tiếc nhất không phải là mất tiền, mà là mất thời gian.

Con cái lớn rất nhanh.

Cha mẹ già đi từng năm.

Nếu cứ chờ đến khi "rảnh hơn", "giàu hơn", có thể sẽ không còn đủ cơ hội để cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp.

Vì thế, tôi không ngại dành ngân sách cho:

- Một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.

- Cuối tuần đưa cả nhà đi cắm trại.

- Một bữa ăn ngon để cả gia đình quây quần.

- Những dịp sinh nhật hay kỷ niệm đáng nhớ.

Những tấm ảnh và ký ức ấy có giá trị lâu dài hơn nhiều món đồ vật.

4. Mua sự tiện lợi để tiết kiệm thời gian

Là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, tôi không còn mua nhiều quần áo hay mỹ phẩm như trước, nhưng lại sẵn sàng chi tiền cho 4 điều này- Ảnh 2.

Sau tuổi 40, tôi hiểu rằng thời gian mới là tài sản quý nhất.

Nếu một món đồ giúp giảm bớt việc nhà, tiết kiệm vài chục phút mỗi ngày hoặc khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tôi sẵn sàng cân nhắc.

Chẳng hạn như:

- Robot hút bụi.

- Máy rửa bát.

- Nệm và gối chất lượng.

- Ghế làm việc tốt.

- Thiết bị gia dụng tiết kiệm điện.

- Những món đồ giúp việc nhà trở nên đơn giản hơn.

Có người cho rằng đó là tiêu xài. Tôi lại nghĩ đó là cách mua thêm thời gian để nghỉ ngơi, đọc sách, tập thể dục hoặc trò chuyện với gia đình.

Càng lớn tuổi càng hiểu: Chi tiêu không phải là tiết kiệm bằng mọi giá

Là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, tôi không còn mua nhiều quần áo hay mỹ phẩm như trước, nhưng lại sẵn sàng chi tiền cho 4 điều này- Ảnh 3.

Nhiều người cho rằng phụ nữ trung niên sẽ ngày càng tiết kiệm.

Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng một nửa.

Chúng tôi không còn dễ dàng rút ví cho những món đồ mua vì cảm xúc nhất thời. Thay vào đó, mỗi khoản chi đều được cân nhắc kỹ hơn: liệu nó có giúp cuộc sống khỏe mạnh hơn, nhẹ nhàng hơn hay tạo ra giá trị lâu dài hay không.

Tôi vẫn mua quần áo và mỹ phẩm, nhưng ít hơn trước rất nhiều. Tủ đồ không cần đầy, bàn trang điểm không cần kín chỗ.

Thứ khiến tôi cảm thấy mình "giàu có" hôm nay không còn là số lượng đồ sở hữu, mà là cảm giác an tâm khi có sức khỏe, có kỹ năng để kiếm tiền, có thời gian dành cho người thân và đủ điều kiện để sống thoải mái mỗi ngày.

Có lẽ, đó cũng là sự thay đổi lớn nhất của một người phụ nữ sau tuổi 40: không tiêu ít đi, mà tiêu đúng hơn.

Theo Nhật Anh

Thanh niên Việt

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