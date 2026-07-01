Ngắm ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam

Vận hành từ năm 1900, Hải đăng Kê Gà ở tỉnh Lâm Đồng cao 42,8m, tầm chiếu sáng 22 hải lý, là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam. Sau hơn 125 năm soi đường cho tàu thuyền, công trình vừa được xếp hạng Di tích lịch sử và kiến trúc cấp tỉnh.

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Công trình tọa lạc trên đảo Kê Gà, xã Tân Thành, Lâm Đồng được người Pháp khởi công xây dựng từ năm 1897, hoàn thành năm 1899 và đưa vào vận hành từ năm 1900. Hải đăng có thân tháp cao 42,8m, nếu tính từ mực nước biển lên đến đỉnh đèn đạt khoảng 65m. Công trình được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam. Điểm nổi bật của Hải đăng Kê Gà là kiến trúc bát giác mang phong cách Pháp cuối thế kỷ XIX, được xây dựng bằng đá hoa cương với 184 bậc thang xoắn dẫn lên đỉnh tháp. Hệ thống đèn có tầm quét sáng khoảng 22 hải lý (hơn 40km), là "mắt biển" dẫn đường cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Nam Trung Bộ. Đứng trên hải đăng, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát gần như toàn bộ vùng biển phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Những hàng cây sứ cổ thụ hơn 100 năm tuổi bao quanh chân hải đăng, nở hoa trắng hồng thơm ngát vào mùa hè. Khi bình minh lên hay hoàng hôn buông xuống, cả vùng biển như được phủ một lớp ánh sáng vàng óng, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Việc được xếp hạng Di tích lịch sử và kiến trúc cấp tỉnh không chỉ góp phần bảo tồn một công trình gần 130 năm tuổi mà còn tạo cơ sở để địa phương phát huy giá trị di sản, gắn bảo tồn với phát triển du lịch biển. Chính quyền địa phương cũng định hướng xây dựng Hải đăng Kê Gà trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực ven biển.