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Cụ bà 80 tuổi "lột xác" thành fashionista: Bí kíp thời trang của bà khiến cả mạng xã hội "chao đảo"

| | Phong cách

Người ta thường nói "gừng càng già càng cay", và trong lĩnh vực thời trang, điều này đúng với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Câu chuyện về một người bà quyết định "lột xác" sau khi bị cháu gái chê "quê mùa" đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội xứ Trung.

Thế giới thời trang vốn được mặc định là sân chơi của những người trẻ tuổi, với những xu hướng biến đổi không ngừng và những tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các "Fashionista tuổi xế chiều" trên nền tảng mạng xã hội gần đây đã phá vỡ mọi định kiến cũ kỹ. Đoạn clip ghi lại hành trình "lột xác" của một bà nội sau khi nghe lời "khiêu khích" từ cô cháu gái không chỉ mang lại tiếng cười sảng khoái mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về việc yêu thương bản thân ở bất kỳ độ tuổi nào.

Không còn là hình ảnh bà lão trong những bộ đồ lụa cũ kỹ, bà đã chọn cho mình phong cách "minimalism" (tối giản) với sơ mi oversized, quần âu ống rộng và phụ kiện kính râm đen. Sự tự tin của bà khi bước vào quán cà phê, cầm trên tay ly cà phê latte với thần thái "cool ngầu" đã chứng minh rằng: Một khi đã tìm thấy phong cách phù hợp, người phụ nữ nào cũng có thể trở thành một biểu tượng thời trang, dù ở độ tuổi 70 hay 80.

Cụ bà 80 tuổi "lột xác" thành fashionista: Bí kíp thời trang của bà khiến cả mạng xã hội "chao đảo"- Ảnh 1.

Từ "bà nội quê mùa" đến quý bà thời thượng

Câu chuyện bắt đầu bằng một lời nói đùa đầy "sát thương" của cô cháu gái rằng "Sở dĩ anh trai vẫn chưa có bạn gái là vì bà ăn mặc quê mùa quá đấy" nhưng thay vì giận dỗi hay mặc cảm, bà nội đã chọn cách đáp lại bằng một hành động vô cùng táo bạo: Làm mới chính mình. Những bộ đồ lụa mỏng manh, có phần nhạt nhòa của bà đã được thay thế bằng những item hiện đại, mang tính ứng dụng cao.

Cụ bà 80 tuổi "lột xác" thành fashionista: Bí kíp thời trang của bà khiến cả mạng xã hội "chao đảo"- Ảnh 2.

Sự tinh tế trong cách phối đồ của bà nội đáng để giới trẻ phải học hỏi. Bà lựa chọn những thiết kế oversized - xu hướng đang thịnh hành trong làng thời trang quốc tế. Sơ mi kẻ sọc xanh trắng không chỉ giúp bà trông trẻ trung mà còn tạo cảm giác gọn gàng, thanh lịch. Chiếc quần trắng ống rộng kết hợp cùng thắt lưng da bản nhỏ không chỉ giúp bà thoải mái khi di chuyển mà còn tôn lên vóc dáng thanh mảnh, sang trọng.

Điều quan trọng nhất mà bà đã làm được, chính là mang vào bộ trang phục sự tự tin. Một người mặc đẹp không phải là người khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền nhất, mà là người cảm thấy thoải mái và kiêu hãnh với những gì mình đang mặc.

Cụ bà 80 tuổi "lột xác" thành fashionista: Bí kíp thời trang của bà khiến cả mạng xã hội "chao đảo"- Ảnh 3.

Khí chất "cool ngầu" và bài học về sự tự tin

Điểm nhấn của màn "lột xác" này không nằm ở quần áo, mà nằm ở thái độ sống. Cách bà cụ vuốt tóc, cách bà diện chiếc kính râm to bản, cách bà ung dung cầm ly cà phê latte... tất cả tạo nên một khí chất khó có thể bắt chước.

Nhiều người trẻ hiện nay thường rơi vào trạng thái hoang mang với ngoại hình, lo âu về những nếp nhăn và luôn chạy theo các tiêu chuẩn làm đẹp xa xỉ. Trong khi đó, bà nội đã dạy cho chúng ta một bài học quý giá: Sự sang trọng đến từ sự tĩnh tại và cách chúng ta đối diện với thời gian.

Cụ bà 80 tuổi "lột xác" thành fashionista: Bí kíp thời trang của bà khiến cả mạng xã hội "chao đảo"- Ảnh 4.

Khi bạn không còn cố gắng chạy theo những trào lưu phù phiếm, khi bạn bắt đầu biết trân trọng giá trị của bản thân, tự khắc bạn sẽ tỏa ra một nguồn năng lượng thu hút. Sự "chất" của bà cụ không đến từ trang phục, mà đến từ việc bà đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử thách chính mình để tận hưởng cuộc sống theo cách mà bà muốn.

Thời trang là "vũ khí" chữa lành

Việc ăn mặc đẹp không chỉ để thu hút sự chú ý của người khác, mà trước hết, đó là cách để chúng ta tự yêu thương chính mình. Đối với bà nội, thời trang đã trở thành một "vũ khí" để chống lại sự u buồn của tuổi già, để khẳng định rằng: Dù đã bước qua độ tuổi bát tuần, bà vẫn là nhân vật chính trong cuộc đời mình.

Cụ bà 80 tuổi "lột xác" thành fashionista: Bí kíp thời trang của bà khiến cả mạng xã hội "chao đảo"- Ảnh 5.

Hình ảnh bà nội đi dạo phố, thong dong tận hưởng tách cà phê không chỉ là một khoảnh khắc "sống ảo" đơn thuần. Nó là lời khẳng định về một lối sống văn minh, tích cực. Câu chuyện của bà đã lan tỏa cảm hứng đến hàng triệu người, nhất là những người trẻ đang chênh vênh, những người cao tuổi đang cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Hãy nhớ rằng: Đừng bao giờ ngừng thử thách bản thân, đừng bao giờ để tuổi tác hay định kiến của người khác đóng khung chính mình. Bởi vì, bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào, cũng đều xứng đáng được mặc đẹp, được tự tin và được tỏa sáng theo cách riêng biệt của họ. Và nếu bà nội đã có thể trở thành một fashionista "chất phát ngất" chỉ trong vài bước chuyển mình, thì tại sao bạn lại không thể bắt đầu yêu chiều bản thân ngay từ hôm nay?

Theo Diễm My

Phụ nữ mới

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