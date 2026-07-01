Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin cực vui cho người đi du lịch Côn Đảo

| | Lifestyle

Nếu đang ấp ủ một chuyến du lịch Côn Đảo trong mùa hè này thì đây là một tin rất vui cho nhiều du khách.

Mới đây, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa tung ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn với mức giảm giá vé lên đến 15% cho các chuyến bay đến Côn Đảo trong hè này.

Côn Đảo là một địa điểm du lịch không nên bỏ lỡ trong hè này với biển xanh, nắng vàng

Cụ thể, hành khách sẽ được giảm 10% giá vé khi tiến hành mua trước 30 ngày và mức ưu đãi sẽ tăng lên 15% nếu hoàn tất đặt chỗ trước 14 ngày. Chương trình ưu đãi mua vé sớm này được áp dụng cho các giao dịch từ nay đến hết ngày 31.7.2026, với thời gian khởi hành kéo dài đến tận ngày 9.8.2026.

Không dừng lại ở đó, chuyến đi Côn Đảo với gia đình hoặc nhóm bạn cũng có ưu đãi giảm ngay 10% cho nhóm từ 4 hành khách và giảm tới 15% cho nhóm từ 8 người trở lên. Ưu đãi đi chung này được áp dụng cho cả thời gian mua vé và khởi hành đến hết ngày 9.8.2026.

Du khách có thể tiết kiệm hàng triệu đồng chi phí di chuyển nếu áp dụng ưu đãi

Bên cạnh tin vui dành riêng cho du khách tới Côn Đảo, hành khách còn có thể thỏa sức tận hưởng mùa hè rực rỡ với hàng loạt chương trình khuyến mãi bùng nổ trên toàn mạng bay nội địa của Vietnam Airlines.

Hành khách hoàn toàn có thể săn vé giá hời qua các mốc thời gian vàng trong tuần như chương trình Quick Sale trên ứng dụng vào thứ ba, thứ năm rực rỡ hay các đợt ưu đãi cuối tuần với mức giảm dao động từ 10% đến 15% cho các hạng vé phổ thông.

Đối với những hành khách có thói quen chốt lịch trình sớm trên các chặng nội địa khác, hãng sẵn sàng giảm tới 20% cho hạng Thương gia khi mua trước 10 ngày, giảm 15% cho hạng Phổ thông đặc biệt khi mua trước 14 ngày và giảm 10% cho vé Phổ thông tiêu chuẩn khi mua trước 30 ngày.

Đặc biệt, nếu tổ chức đi du lịch theo nhóm đông người, mức chiết khấu vé nội địa có thể chạm mốc 25% cho nhóm từ 8 khách.

Ngoài ra, hội viên Bông Sen Vàng từ hạng Bạc trở lên sẽ luôn nhận được các đặc quyền ưu tiên như giảm thêm 5% khi nhập mã khuyến mãi hoặc được chiết khấu tới 20% giá vé cho các hành trình bay tiếp theo.

Với hầu hết các chương trình ưu đãi nội địa đều có hạn bay đến ngày 9.8.2026, đây chính là thời điểm tuyệt vời nhất để hành khách nhanh tay chốt vé và xách balo lên đường.

Có một Việt Nam “được lòng thế giới” đến vậy: Hội An, Côn Đảo lên bảng vàng hiếu khách 2025

Theo Hữu Thắng

Báo văn hóa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đề xuất đổi cách tung đồng xu trước loạt luân lưu của FIFA bị bác bỏ

Đề xuất đổi cách tung đồng xu trước loạt luân lưu của FIFA bị bác bỏ Nổi bật

Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội

Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà: Haaland ghi bàn phút 86, hẹn Brazil ở vòng 16 đội Nổi bật

Danh tính gái đẹp Đắk Lắk check-in xem World Cup 2026 ở Mỹ: Mới tậu BMW, cuộc sống sang chảnh gây chú ý

Danh tính gái đẹp Đắk Lắk check-in xem World Cup 2026 ở Mỹ: Mới tậu BMW, cuộc sống sang chảnh gây chú ý

08:48 , 01/07/2026
"Nam thần bóng đá" Hàn Quốc già nhanh như biến thành người khác sau 4 năm: Sự thật phía sau khiến phái mạnh phải nhìn lại chính mình

"Nam thần bóng đá" Hàn Quốc già nhanh như biến thành người khác sau 4 năm: Sự thật phía sau khiến phái mạnh phải nhìn lại chính mình

08:42 , 01/07/2026
Cụ bà 80 tuổi "lột xác" thành fashionista: Bí kíp thời trang của bà khiến cả mạng xã hội "chao đảo"

Cụ bà 80 tuổi "lột xác" thành fashionista: Bí kíp thời trang của bà khiến cả mạng xã hội "chao đảo"

08:39 , 01/07/2026
Đoạn video 15 giây khiến cả hãng viễn thông đi tìm: Ông cụ quay chụp bằng điện thoại "cục gạch" ở World Cup gây sốt mạng xã hội

Đoạn video 15 giây khiến cả hãng viễn thông đi tìm: Ông cụ quay chụp bằng điện thoại "cục gạch" ở World Cup gây sốt mạng xã hội

07:57 , 01/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên