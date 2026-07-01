Tin cực vui cho người đi du lịch Côn Đảo

Mới đây, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa tung ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn với mức giảm giá vé lên đến 15% cho các chuyến bay đến Côn Đảo trong hè này.

Côn Đảo là một địa điểm du lịch không nên bỏ lỡ trong hè này với biển xanh, nắng vàng

Cụ thể, hành khách sẽ được giảm 10% giá vé khi tiến hành mua trước 30 ngày và mức ưu đãi sẽ tăng lên 15% nếu hoàn tất đặt chỗ trước 14 ngày. Chương trình ưu đãi mua vé sớm này được áp dụng cho các giao dịch từ nay đến hết ngày 31.7.2026, với thời gian khởi hành kéo dài đến tận ngày 9.8.2026.

Không dừng lại ở đó, chuyến đi Côn Đảo với gia đình hoặc nhóm bạn cũng có ưu đãi giảm ngay 10% cho nhóm từ 4 hành khách và giảm tới 15% cho nhóm từ 8 người trở lên. Ưu đãi đi chung này được áp dụng cho cả thời gian mua vé và khởi hành đến hết ngày 9.8.2026.

Du khách có thể tiết kiệm hàng triệu đồng chi phí di chuyển nếu áp dụng ưu đãi

Bên cạnh tin vui dành riêng cho du khách tới Côn Đảo, hành khách còn có thể thỏa sức tận hưởng mùa hè rực rỡ với hàng loạt chương trình khuyến mãi bùng nổ trên toàn mạng bay nội địa của Vietnam Airlines.

Hành khách hoàn toàn có thể săn vé giá hời qua các mốc thời gian vàng trong tuần như chương trình Quick Sale trên ứng dụng vào thứ ba, thứ năm rực rỡ hay các đợt ưu đãi cuối tuần với mức giảm dao động từ 10% đến 15% cho các hạng vé phổ thông.

Đối với những hành khách có thói quen chốt lịch trình sớm trên các chặng nội địa khác, hãng sẵn sàng giảm tới 20% cho hạng Thương gia khi mua trước 10 ngày, giảm 15% cho hạng Phổ thông đặc biệt khi mua trước 14 ngày và giảm 10% cho vé Phổ thông tiêu chuẩn khi mua trước 30 ngày.

Đặc biệt, nếu tổ chức đi du lịch theo nhóm đông người, mức chiết khấu vé nội địa có thể chạm mốc 25% cho nhóm từ 8 khách.

Ngoài ra, hội viên Bông Sen Vàng từ hạng Bạc trở lên sẽ luôn nhận được các đặc quyền ưu tiên như giảm thêm 5% khi nhập mã khuyến mãi hoặc được chiết khấu tới 20% giá vé cho các hành trình bay tiếp theo.

Với hầu hết các chương trình ưu đãi nội địa đều có hạn bay đến ngày 9.8.2026, đây chính là thời điểm tuyệt vời nhất để hành khách nhanh tay chốt vé và xách balo lên đường.