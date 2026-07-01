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Cầu thủ Iran bị loại ở World Cup nhưng vẫn "lãi to" nhờ bộ ảnh check-in cùng Messi

| | Lifestyle

Tuyển Jordan gây bão mạng với loạt ảnh check-in cùng Messi dù bị loại.

Dù phải sớm nói lời chia tay với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, các tuyển thủ Jordan vẫn biến trận đấu cuối cùng tại vòng bảng World Cup 2026 thành một kỷ niệm vô giá khi đồng loạt biến thành "fanboy" đích thực bên cạnh siêu sao Lionel Messi.

Bước vào lượt trận cuối của bảng đấu gặp đương kim vô địch Argentina, đội tuyển Jordan đã chắc chắn bị loại sau hai thất bại liên tiếp trước đó. Dẫu không còn cơ hội đi tiếp, đại diện Tây Á vẫn cống hiến một trận đấu đầy nỗ lực và tìm được bàn thắng danh dự, trước khi chấp nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 1-3.

Tuy nhiên, đối với nhiều cầu thủ Jordan, việc phải rời giải sớm dường như đã bớt đi phần nào nỗi buồn nhờ một "chiến tích" đặc biệt: được đứng chung sân và chụp ảnh kỷ niệm cùng chủ nhân của 8 Quả bóng vàng. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí tiếc nuối của đội thua cuộc nhanh chóng nhường chỗ cho niềm phấn khích khi các tuyển thủ Jordan tranh thủ cơ hội "check-in" với thần tượng.

Người thể hiện sự cuồng nhiệt rõ nhất là tiền vệ Amer Jamous. Ngay sau trận đấu, anh đã đổi ảnh đại diện trang cá nhân và ghim lên đầu tài khoản Instagram có hơn 200.000 lượt theo dõi bức ảnh đối đầu với Messi, kèm dòng trạng thái đầy xúc động: "Dreams come true" (Giấc mơ thành hiện thực). Khoảnh khắc này lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng, thậm chí có bình luận còn hóm hỉnh đùa rằng Jamous cố tình phạm lỗi để "biếu" thần tượng một quả đá phạt ở cự ly 20m.

Cầu thủ Iran bị loại ở World Cup nhưng vẫn "lãi to" nhờ bộ ảnh check-in cùng Messi - Ảnh 1.

Amer Jamous đăng khoảnh khắc phạm lỗi với Messi

Không riêng gì Jamous, hàng loạt tuyển thủ khác như Mohannad Abu Taha, Ali Olwan, Ehsan Haddad và Nezar Alrashdan cũng liên tục đổ bộ mạng xã hội bằng những tấm hình chụp chung đầy rạng rỡ với El Pulga. Dù dừng bước với 3 trận toàn thua, tiền vệ Anas Badawi khẳng định toàn đội hoàn toàn có quyền tự hào về hành trình đã qua và xem đây là bệ phóng cho tương lai.

Cầu thủ Iran bị loại ở World Cup nhưng vẫn "lãi to" nhờ bộ ảnh check-in cùng Messi - Ảnh 2.
Cầu thủ Iran bị loại ở World Cup nhưng vẫn "lãi to" nhờ bộ ảnh check-in cùng Messi - Ảnh 3.
Cầu thủ Iran bị loại ở World Cup nhưng vẫn "lãi to" nhờ bộ ảnh check-in cùng Messi - Ảnh 4.
Cầu thủ Iran bị loại ở World Cup nhưng vẫn "lãi to" nhờ bộ ảnh check-in cùng Messi - Ảnh 5.
Cầu thủ Iran bị loại ở World Cup nhưng vẫn "lãi to" nhờ bộ ảnh check-in cùng Messi - Ảnh 6.
Cầu thủ Iran bị loại ở World Cup nhưng vẫn "lãi to" nhờ bộ ảnh check-in cùng Messi - Ảnh 7.

Loạt khoảnh khắc "săn" ảnh thần tượng của các cầu thủ Jordan một lần nữa khẳng định sức hút độc nhất vô nhị của Lionel Messi. Anh không chỉ là biểu tượng trong lòng hàng triệu cổ động viên, mà còn là thần tượng lớn của chính những người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến.

Sau khi kết thúc vòng bảng, trong khi Jordan chính thức về nước, Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương với vị trí nhất bảng. Riêng cá nhân Messi vẫn đang thể hiện phong độ hủy diệt với 6 pha lập công sau 3 trận, tiếp tục nối dài chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu của mình tại kỳ World Cup năm nay.

Theo Tiên Tiên

Thanh niên Việt

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