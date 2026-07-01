Cảnh tượng tại điểm du lịch nổi tiếng Hội An khiến nhiều người bất ngờ, thốt lên: Không tin vào mắt mình

Một đoạn video ghi lại cảnh thủy triều rút ở Rừng Dừa Bảy Mẫu, Hội An khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Khác với hình ảnh thuyền thúng lướt giữa làn nước xanh quen thuộc, nơi đây có lúc lộ ra những lạch nước cạn, bùn và rễ dừa nước hiện rõ.

Cụ thể, Mặt nước rút xuống thấp, nhiều đoạn lạch trở nên nông, bùn và phần gốc dừa nước lộ ra. Với những người chỉ quen nhìn hình ảnh Rừng Dừa Bảy Mẫu khi nước đầy, cảnh tượng này dễ khiến họ bất ngờ, thậm chí cho rằng điểm đến “không giống ảnh quảng bá”.

Tuy nhiên, đây không phải hiện tượng bất thường. Theo Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, Rừng Dừa Bảy Mẫu là vùng sinh thái ngập mặn gần Cửa Đại, phong phú các loài thực vật, động vật nước lợ. Khi triều lên, cá, tôm, cua tập trung về kiếm ăn; khi triều rút, nhiều nơi chỉ còn các lạch nhỏ, nước cạn.

Ảnh P.

Vì sao Rừng Dừa Bảy Mẫu có lúc “cạn nước”?

Rừng Dừa Bảy Mẫu, còn gọi là rừng dừa Cẩm Thanh, nằm không xa phố cổ Hội An. Khu vực này không phải một hồ nước tĩnh, mà là hệ thống sông nước, kênh rạch và rừng dừa nước chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Điều này lý giải vì sao cùng một địa điểm nhưng ở những thời điểm khác nhau trong ngày, du khách có thể nhìn thấy hai khung cảnh rất khác biệt. Khi nước lên, thuyền thúng di chuyển thuận lợi hơn giữa các lạch nước, hai bên là hàng dừa nước xanh rợp bóng. Khi nước rút sâu, phần bùn, rễ dừa và những sinh vật nước lợ ở các lạch nhỏ có thể lộ ra rõ hơn.

Ở góc nhìn sinh thái, đây cũng là nét đặc trưng của vùng đất ngập nước Hội An. Trang thông tin quốc gia về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho biết Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An có vùng đệm gồm hệ thống sông, kênh rạch, ao hồ tự nhiên và vùng đất ngập nước tự nhiên, giữ vai trò quan trọng trong kiểm soát chất lượng nước trước khi ra biển và kết nối sinh thái giữa lục địa – đại dương.

Rừng Dừa trong trạng thái bình thường (Ảnh Vinpearl)

Vì vậy, cảnh “nước cạn” ở Rừng Dừa Bảy Mẫu nên được hiểu là một phần của chu kỳ thủy triều. Điều quan trọng là du khách cần chọn đúng thời điểm tham quan nếu muốn có trải nghiệm đẹp như kỳ vọng.

Cần lưu ý gì khi đi Rừng Dừa Bảy Mẫu?

Trải nghiệm nổi bật nhất tại Rừng Dừa Bảy Mẫu vẫn là đi thuyền thúng. Theo website Khu di tích lịch sử văn hóa Rừng Dừa Bảy Mẫu, thời gian trải nghiệm thuyền thúng thường kéo dài khoảng 70–90 phút. Giá vé vào cổng người lớn được niêm yết 30.000 đồng; vé thuyền thúng người lớn 100.000 đồng/người/chuyến, trong khi khách Việt Nam có mức 200.000 đồng/thúng/2 khách. Khu du lịch cũng giới thiệu các hoạt động như chèo thuyền thúng, múa thúng, đua thuyền, giăng lưới đánh bắt cá và trải nghiệm ẩm thực rừng dừa.

Để tránh gặp cảnh nước rút sâu ngoài dự tính, du khách nên hỏi trước nhà thuyền hoặc đơn vị tour về giờ nước lên – xuống trong ngày. Đây là cách thực tế nhất, bởi mực nước trong từng lạch nhỏ còn phụ thuộc vị trí bến, dòng chảy và thời tiết. Nếu muốn chụp ảnh, quay video hoặc có trải nghiệm “sông nước” trọn vẹn, nên ưu tiên khung giờ nước đang lên hoặc gần đỉnh triều, tránh đi đúng lúc nước ròng.

Ảnh Vinpearl

Những hình ảnh về trải nghiệm đặc trưng ở Rừng Dừa Bảy Mẫu (Ảnh TH)

Bên cạnh đó, du khách có thể theo dõi thêm các bản tin hải văn, thời tiết biển từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trước chuyến đi. Đây là nguồn chính thống cập nhật thông tin khí tượng, thủy văn và thời tiết biển theo khu vực.

Một lưu ý khác là nên đi vào sáng sớm hoặc xế chiều để tránh nắng gắt, nhất là trong mùa khô ở Hội An. Khi lên xuống thuyền, du khách cần mặc áo phao, đi dép dễ bám, hạn chế đứng lên thuyền để chụp ảnh và cân nhắc nếu muốn tham gia màn xoay thúng.