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Đang viral bạch mã hoàng tử giống nguyên tác 99.99%: Đẹp đến từng lỗ chân lông, xé đời thực bước vào trong truyện

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Mỹ nam này được khen rất giống với nhân vật trong nguyên tác.

Mới đây, cộng đồng yêu phim Hàn được một phen xôn xao trước thông tin Lee Jong Suk sẽ bắt đầu ghi hình cho bộ phim Iseop's Romance từ tháng 7 này. Được biết, đây là một tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn, trong phim nam tài tử sẽ vào vai Tae I Seop - người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn tài phiệt hàng đầu TK Group. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, gia thế giàu có và cực kỳ tài năng, Tae I Seop hiện lên như một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt. Dẫu vậy, Tae I Seop cũng có một mối phiền lòng của riêng mình, người ấy mang tên Kang Min Gyeong.

Đang viral bạch mã hoàng tử giống nguyên tác 99.99%: Đẹp đến từng lỗ chân lông, xé đời thực bước vào trong truyện- Ảnh 1.

Lee Jong Suk đảm nhận vai nam chính Tae I Seop trong phim lãng mạn Iseop's Romance.

Kang Min Gyeong là một nhân viên xuất sắc của tập đoàn TK Group. Nhờ tài năng của mình, cô nàng đã trở thành quản lý cấp cao trong thời gian kỷ lục. Thế nhưng sau 10 năm phấn đấu, giờ đây cô lại trở thành thư ký cho Tae I Seop, người được đào tạo để kế nghiệp.

Vấn đề nằm ở chỗ khi cả hai còn ở trong khóa đào tạo nhân viên mới, Tae I Seop đã luôn phải làm "á quân" xếp sau Kang Min Gyeong. Cô ấy giỏi hơn anh về mọi mặt và điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của chàng thiếu gia tài phiệt. Vậy nhưng vì lý do nào đó, Tae I Seop lại không thể ngừng nghĩ về cô ấy?

Đang viral bạch mã hoàng tử giống nguyên tác 99.99%: Đẹp đến từng lỗ chân lông, xé đời thực bước vào trong truyện- Ảnh 2.

Nhân vật Tae I Seop có nét "sĩ sĩ" đặc trưng...

Đang viral bạch mã hoàng tử giống nguyên tác 99.99%: Đẹp đến từng lỗ chân lông, xé đời thực bước vào trong truyện- Ảnh 3.

...và người hâm mộ rất mong chờ Lee Jong Suk có thể mang dáng vẻ đó lên trên màn ảnh nhỏ.

Trên mạng xã hội, rất nhiều người đang bày tỏ sự mong chờ với tác phẩm mới của Lee Jong Suk. Rõ ràng, khán giả có lý do để kỳ vọng. Thứ nhất, tài tử sinh năm 1989 sở hữu khả năng diễn xuất vững vàng, đầy biến hóa. Đây là điều đã được chứng minh qua nhiều tác phẩm như School 2013, I Hear Your Voice, Doctor Stranger, Pinocchio, W - Two Worlds, While You Were Sleeping, The Hymn of Death, Romance Is a Bonus Book, Big Mouth và gần đây nhất là Law And The City.

Thứ hai, đó là ngoại hình của Lee Jong Suk thực sự có sự tương đồng quá khủng khiếp với nguyên tác, đến mức có khán giả còn nói đùa rằng đây là xé đời thực bước vào nguyên tác. Cuối cùng, bên cạnh Lee Jong Suk thì Iseop's Romance còn có một bảo chứng phim hay nữa - biên kịch Kim Eun Hee. Bà là người đứng sau góp phần tạo nên thành công rực rỡ của những siêu phẩm như Kingdom (2 mùa, 2019-2020), Signal (2016), Ghost (2012) hay gần đây nhất là Revenant (2023).

Đang viral bạch mã hoàng tử giống nguyên tác 99.99%: Đẹp đến từng lỗ chân lông, xé đời thực bước vào trong truyện- Ảnh 4.

Lee Jong Suk từng dùng nhiều vai diễn khác nhau để chứng minh thực lực của mình.

Bình luận của netizen về việc Lee Jong Suk đóng Iseop's Romance:

- Y chang luôn trời.

- Hợp dã man Vịt ơi.

- Nhớ chấm thêm cho ảnh cái nốt ruồi cho giống shibal nha đoàn phim. Nốt ruồi ăn tiền, hehe.

- Anh Thạc bê nguyên cái vibe ten tẻn vô phim được luôn đó, quá hợp.

- Trời ơi diễn sao cho ra nét sĩ sĩ giống shibal nhé anh ơi.

- Cái này là xé đời thực bước vào trong truyện luôn rồi, giống thật sự nhất là cái miệng ấy. Đẹp đến từng lỗ chân lông, hihi.

nguồn: Mydramalist

Theo Thu Phong

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