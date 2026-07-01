Người phụ nữ 62 tuổi bán nhà ở trung tâm thành phố, chuyển về căn hộ 56m² sau nghỉ hưu: Không rộng nhưng mỗi góc đều khiến nhiều người muốn sống chậm lại

Đó cũng là lựa chọn của bà Elsa, 62 tuổi, đến từ Đức. Sau khi nghỉ hưu, bà bán căn nhà ở trung tâm Berlin và cùng chồng chuyển đến sống trong một căn hộ rộng khoảng 56m² ở vùng ngoại ô. Thay vì coi diện tích nhỏ là bất tiện, bà xem đó là cơ hội để xây dựng một cuộc sống tối giản, nhẹ nhàng và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách Bắc Âu với gam màu sáng, nội thất gỗ tự nhiên và cách bài trí tinh tế. Không gian không có quá nhiều đồ đạc nhưng mỗi góc đều mang đến cảm giác ấm cúng, thanh lịch và đủ đầy.

Phòng khách ngập ánh sáng tự nhiên

Điểm gây ấn tượng đầu tiên là phòng khách dù nằm ở tầng một nhưng vẫn rất sáng nhờ hệ cửa kính lớn sát sàn. Ánh nắng tràn vào suốt cả ngày giúp căn hộ luôn thông thoáng, đồng thời mở ra tầm nhìn xanh mát theo từng mùa.

Sàn gỗ tự nhiên kết hợp cùng sofa màu trung tính và nội thất tối giản tạo nên bầu không khí thư giãn đặc trưng của phong cách Scandinavian. Tường và trần được sơn trắng hoàn toàn, hạn chế tối đa các chi tiết trang trí cầu kỳ, giúp căn hộ nhỏ trở nên rộng rãi hơn.

Thay vì sử dụng kệ tivi cồng kềnh, bà Elsa lựa chọn một hệ tủ gỗ thấp chạy dọc bức tường. Phần ngăn kéo dùng để cất các vật dụng thường ngày, còn các ô kệ mở được tận dụng để trưng bày sách, cây xanh và đồ trang trí. Giải pháp này vừa tăng khả năng lưu trữ vừa giữ được vẻ gọn gàng cho không gian.

Bếp mở giúp căn hộ rộng hơn đáng kể

Một trong những quyết định đáng giá nhất trong quá trình cải tạo là tháo bỏ bức tường ngăn giữa phòng khách và khu bếp để tạo thành không gian liên thông giữa phòng khách, phòng ăn và bếp.

Nhờ vậy, căn hộ chỉ hơn 50m² nhưng vẫn mang lại cảm giác thoáng đãng ngay khi bước vào.

Sau khi nghỉ hưu, bà Elsa có nhiều thời gian hơn để nấu ăn và cắm hoa. Bà thường ghé chợ hoa vào mỗi cuối tuần, chọn vài bó hoa theo mùa để trang trí trên bàn ăn tròn đặt giữa nhà. Chỉ một bình hoa tươi kết hợp cùng chiếc đèn thả trần kiểu dáng hiện đại cũng đủ khiến không gian trở nên đầy sức sống.

Khu bếp sử dụng tủ trên màu trắng ngà kết hợp tủ dưới màu hồng phấn nhẹ nhàng trên nền gỗ sáng. Thiết kế cánh tủ không tay nắm giúp tổng thể liền mạch, hiện đại và tránh cảm giác nặng nề vốn thường gặp ở những căn hộ nhỏ.

Sự phối hợp màu sắc hài hòa cũng là điểm khiến nhiều người yêu thích căn bếp này.

Phòng ngủ đơn giản nhưng vẫn sang trọng

Phòng ngủ tiếp tục trung thành với triết lý "ít nhưng đủ".

Thay vì dùng đầu giường truyền thống, bà Elsa thiết kế một mảng ốp gỗ kéo dài nửa bức tường. Cách làm này giúp căn phòng trông hiện đại hơn, đồng thời giảm những góc khuất khó vệ sinh.

Đèn treo tường nhỏ, chiếc tab đầu giường màu đỏ nổi bật cùng chăn ga màu trung tính tạo nên điểm nhấn vừa đủ mà không khiến căn phòng trở nên rối mắt.

Do không bố trí phòng làm việc riêng, một góc nhỏ cạnh cửa sổ được tận dụng để lắp bàn treo tường có ngăn kéo. Chỉ với một chiếc ghế mây và gương treo, nơi đây trở thành góc đọc sách, uống cà phê hay viết nhật ký mỗi sáng.

Phòng tắm chỉ 4m² nhưng rất tiện nghi

Diện tích phòng tắm chỉ khoảng 4m² nhưng vẫn được bố trí đầy đủ khu vực rửa mặt, bồn cầu và phòng tắm đứng.

Gạch lát nền họa tiết đen trắng kết hợp cùng gạch tường màu be tạo cảm giác sạch sẽ và sáng sủa. Tủ lavabo màu hồng pastel giúp không gian trở nên mềm mại hơn mà không quá nổi bật.

Bà Elsa chia sẻ rằng mỗi tối, ngâm mình trong bồn nước ấm là khoảng thời gian thư giãn bà yêu thích nhất sau một ngày chăm sóc khu vườn và đọc sách.

Lối vào nhỏ nhưng luôn gọn gàng

Do căn hộ có phòng chứa đồ riêng nên khu vực tiền sảnh chỉ đặt một chiếc tủ nhỏ để chìa khóa, ví và vài bình hoa theo mùa.

Hai tấm gương lớn hai bên giúp tạo hiệu ứng mở rộng không gian, đồng thời phản chiếu ánh sáng khiến lối vào luôn sáng và thoáng hơn thực tế.

Nhìn tổng thể, căn hộ không sử dụng vật liệu đắt tiền hay nội thất xa xỉ. Điều tạo nên sức hút nằm ở cách tiết chế đồ đạc, lựa chọn màu sắc hài hòa và ưu tiên sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày.

Có lẽ, sau tuổi nghỉ hưu, một ngôi nhà đẹp không còn được đo bằng diện tích hay giá trị của nội thất, mà bằng cảm giác bình yên khi mỗi sáng thức dậy và sự thư thái khi trở về sau một ngày bình dị. Căn hộ 56m² của bà Elsa là minh chứng rằng, chỉ cần biết sắp xếp hợp lý, một không gian nhỏ vẫn đủ để nuôi dưỡng một cuộc sống chậm rãi, ấm áp và đầy chất thơ.