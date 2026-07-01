Cặp đôi tổ chức đám cưới ở Haidilao, mời 305 khách, đãi 30 bàn tiệc: Công khai hóa đơn khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, một đám cưới không diễn ra ở khách sạn 5 sao hay nhà hàng sang trọng, mà lại được tổ chức ngay trong chuỗi lẩu Haidilao đang trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua.

Theo tờ HK01, một cặp đôi trẻ sống ở thành phố Vị Nam (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) đã mời 305 người thân, bạn bè tới dự hôn lễ tại một chi nhánh Haidilao.

Cặp đôi làm đám cưới, đãi khách ở Haidilao.

Khách mời tại đám cưới.

Không chỉ địa điểm tổ chức khiến nhiều người bất ngờ, không khí náo nhiệt với màn tặng hoa, biểu diễn biến diện, mascot nhảy múa cùng khách mời cũng nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Được biết, ý tưởng này xuất phát từ cô dâu họ Cao sau khi cô xem nhiều video về các đám cưới tổ chức tại Haidilao. Theo cô, điều quan trọng nhất trong ngày cưới không phải là sự cầu kỳ hay xa hoa, mà là tạo được cảm giác vui vẻ, thoải mái và mới lạ cho tất cả khách mời nên đã quyết định “chơi lớn”.

Và điều nhận lại khiến cô dâu, chú rể cùng quan khách rất hài lòng.

Không chỉ về phần món ăn trong sự kiện chính mà còn là cách nhà hàng này decor không gian. “Biến nhà hàng thành lễ đường thực sự”, nhiều cư dân mạng đồng tình với chia sẻ này khi xem những hình ảnh tại sự kiện.

Không gian bên ngoài nhà hàng được trang trí, đầu tư xinh xắn cỡ này.

Theo đó, không gian ngoài trời được đơn vị tổ chức sự kiện phụ trách phần nghi thức cưới, trong khi khu vực bên trong Haidilao đảm nhận toàn bộ việc trang trí, phục vụ đồ ăn và đón tiếp khách.

Trong ngày trọng đại, nhân viên nhà hàng còn chuẩn bị nghi thức mang tên "Một đường nở hoa". Khi cô dâu chú rể bước vào, các nhân viên xếp thành hai hàng dọc lối đi, lần lượt trao những bông hoa tươi và đồng thanh gửi lời chúc "Tân hôn hạnh phúc". Cô dâu cho biết đây là khoảnh khắc khiến cả hai xúc động nhất trong lễ cưới.

Điều trùng hợp là ngày tổ chức hôn lễ cũng đúng vào sinh nhật cô dâu. Vì vậy, đội ngũ nhân viên tiếp tục chuẩn bị thêm một màn bất ngờ khi mặc mascot, cùng khách mời hát và nhảy chúc mừng sinh nhật, biến buổi tiệc thành không gian giống một lễ hội hơn là một hôn lễ truyền thống.

Cô dâu còn được tổ chức sinh nhật trong đám cưới.

Cả hai cho biết vô cùng hài lòng thấy xứng đáng khi tổ chức đám cưới ở đây.

Thước ảnh phim chụp tại nhà hàng, nhân viên xếp hàng dài tặng hoa.

Đặc biệt, quản lý chi nhánh cho biết đây là lần đầu tiên cửa hàng tổ chức tiệc cưới. Để chuẩn bị cho sự kiện, toàn bộ nhân viên đã tăng ca từ tối hôm trước để trang trí không gian, đồng thời có mặt từ sớm trong ngày cưới để chuẩn bị nguyên liệu và phục vụ.

Không chỉ vậy, các tiết mục như nghi thức tặng hoa, biểu diễn biến diện Tứ Xuyên, mascot hoạt náo... đều được nhà hàng thực hiện miễn phí, không tính thêm bất kỳ khoản phụ thu nào.

Với số lượng khách như vậy, không ít cư dân mạng ban đầu cho rằng tổng chi phí chắc chắn phải lên tới vài trăm triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu tổ chức theo hình thức truyền thống. Thế nhưng khi cô dâu công khai hóa đơn thanh toán sau buổi tiệc, nhiều người đã không khỏi bất ngờ.

Theo đó, với hơn 305 khách mời, khoảng 30 bàn tiệc, tổng chi phí mà cô dâu chú rể phải thanh toán chỉ 24.000 NDT (khoảng 92 triệu đồng), tương đương khoảng 800 NDT/bàn (khoảng hơn 3 triệu đồng).

Cặp đôi công khai hóa đơn.

Nhiều cư dân mạng nhận xét đây là một trong những đám cưới "độc lạ" nhất gần đây, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn giữ được bầu không khí sôi động, đúng tinh thần mà nhiều bạn trẻ theo đuổi.

Theo truyền thông Trung Quốc, những năm gần đây, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn các mô hình cưới "phi truyền thống" thay vì khách sạn hay trung tâm tiệc cưới.

Không chỉ Haidilao, nhiều cặp đôi còn tổ chức hôn lễ tại McDonald's, quán cà phê, cửa hàng trà sữa hoặc công viên, với mong muốn biến ngày trọng đại thành một buổi gặp gỡ gần gũi thay vì một sự kiện quá nặng về nghi thức.

Nắm bắt xu hướng này, Haidilao cũng bắt đầu mở rộng sang thị trường tiệc cưới và sự kiện. Từ năm 2025, thương hiệu đã khai trương cửa hàng chuyên tổ chức tiệc đầu tiên tại Thâm Quyến, được trang bị sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng và dịch vụ tổ chức trọn gói dành cho đám cưới, tiệc sinh nhật hay sự kiện doanh nghiệp.

Trần Hà - Nguồn: HK01.