Chồng lừng lẫy một thời của NSND Hồng Vân sống ra sao sau khi "hết duyên" showbiz?

Từng là một trong những tài tử đình đám của màn ảnh Việt thập niên 1990, Lê Tuấn Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong trần cùng lối diễn xuất tự nhiên, ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim ăn khách. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, anh bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí, từ chối mọi lời mời đóng phim để tập trung cho cuộc sống riêng.

Cách đây không lâu, trong một buổi gặp gỡ cùng bạn bè nghệ sĩ, Lê Tuấn Anh tiếp tục khẳng định quan điểm "hết duyên" với nghiệp diễn. Cuộc sống bình yên bên NSND Hồng Vân cũng khiến nhiều khán giả thêm tò mò về người đàn ông từng được xem là "nam thần" của màn ảnh Việt.

Lê Tuấn Anh và bà xã Hồng Vân

Từ tài tử đình đám một thời đến quyết định rời xa ánh đèn sân khấu

Lê Tuấn Anh sinh năm 1968, tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Anh thuộc thế hệ diễn viên vàng của điện ảnh Việt Nam đầu thập niên 1990 cùng Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng...

Sở hữu ngoại hình nam tính, chiều cao nổi bật và phong cách lịch lãm, Lê Tuấn Anh nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn săn đón. Anh góp mặt trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Lệnh truy nã, Hương phù sa, Em và Michael, Công tử Bạc Liêu, Ngọt ngào và man trá... Không chỉ được yêu thích bởi khả năng diễn xuất, anh còn là thần tượng của nhiều khán giả nữ thời bấy giờ.

Lê Tuấn Anh từng là siêu sao lừng lẫy màn ảnh Việt Nam

Giai đoạn đầu thập niên 1990, Lê Tuấn Anh là một trong những nam diễn viên có lịch quay dày đặc, tên tuổi phủ sóng trên màn ảnh rộng lẫn dòng phim video đang phát triển mạnh. Nhiều nhà làm phim đánh giá anh là gương mặt hội tụ cả ngoại hình lẫn thực lực diễn xuất.

Dù sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước, Lê Tuấn Anh lại bất ngờ vắng bóng khỏi màn ảnh từ cuối những năm 1990. Trong một buổi gặp gỡ mới đây cùng nghệ sĩ Chế Phong và Thúy Nga, anh lần đầu chia sẻ khá thẳng thắn về quyết định này.

Tại buổi gặp mặt, các nghệ sĩ cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời còn học ở trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Chế Phong hài hước kể: "Ngày xưa ở trường Sân khấu Điện ảnh, cứ mỗi lần có nữ sinh mới vào học là anh Lê Tuấn Anh lại đậu xe thật to, mở cửa xe một cái rõ to để lấy le".

Tài từ đình đám một thời chia sẻ anh hiện đã hết duyên với điện ảnh

Nghe vậy, nghệ sĩ Thúy Nga liền pha trò: "Sao lúc đó tôi cũng là nữ sinh mới mà không thấy anh Tuấn Anh làm thế? Chắc do tôi không được đẹp".

Đáp lại những lời trêu chọc của đồng nghiệp, Lê Tuấn Anh cười rồi chia sẻ đầy chiêm nghiệm: "Chuyện này từ năm 1996, tới giờ cũng 30 năm rồi. Từ đó là tôi cũng bỏ làm phim luôn. Tôi nghĩ là hết duyên rồi. Người ta cũng mời tôi đóng phim nhiều lắm nhưng tôi từ chối hết".

Thúy Nga nghe vậy liền động viên: "Bây giờ mà anh Tuấn Anh quay lại đóng phim điện ảnh là ngon lành, đóng vai cha. Anh Tuấn Anh vẫn còn phong độ lắm, đẹp nữa". Thế nhưng nam tài tử vẫn lắc đầu, khẳng định: "Thôi, không được! Hết duyên rồi".

Câu nói ngắn gọn nhưng cho thấy Lê Tuấn Anh hoàn toàn hài lòng với lựa chọn rời xa ánh hào quang, dù đến nay vẫn có không ít đạo diễn mong muốn anh tái xuất.

Hình ảnh Lê Tuấn Anh và Lý Hùng hội ngộ sau nhiều năm, cả hai đều là những nam thần nổi tiếng bậc nhất thập niên 1990

Sống bình yên bên bà xã Hồng Vân, không còn thiết tha ánh hào quang

Nếu sự nghiệp điện ảnh từng trải qua nhiều thăng trầm, thì chuyện tình của Lê Tuấn Anh và NSND Hồng Vân lại được nhiều người ngưỡng mộ.

Hai người quen nhau từ thời còn là sinh viên Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Từng có thời gian chia tay, mỗi người đều trải qua những ngã rẽ riêng trước khi tìm lại nhau. Năm 2003, Lê Tuấn Anh và Hồng Vân chính thức kết hôn, cùng vun đắp tổ ấm suốt hơn hai thập kỷ.

NSND Hồng Vân nhiều lần chia sẻ chính chồng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, luôn âm thầm đồng hành với cô trong công việc cũng như cuộc sống. Sau khi kết hôn, Lê Tuấn Anh gần như rút hẳn khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm lo gia đình.

Hôn nhân của Lê Tuấn Anh và NSND Hồng Vân được nhiều người ngưỡng mộ

Hiện nay, nam tài tử hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thỉnh thoảng, anh chỉ góp mặt trong những buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết hoặc đồng hành cùng vợ trong các dịp đặc biệt.

Nhân dịp sinh nhật chồng mới đây, NSND Hồng Vân khiến nhiều khán giả thích thú khi đăng tải hình ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng cùng lời chúc đầy tình cảm: "Mong anh ấy luôn khỏe mạnh, an yên để mãi được dựa dẫm anh ấy như thế này. Happy birthday chồng yêu?"

Lời nhắn giản dị nhưng đủ cho thấy tình cảm bền chặt mà nữ nghệ sĩ dành cho người bạn đời sau nhiều năm gắn bó.

Nghệ sĩ Hồng Vân gửi những lời nhắn ngọt ngào đến chồng nhân ngày sinh nhật anh

Không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Lê Tuấn Anh lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành thời gian cho gia đình, công việc kinh doanh, chăm sóc sức khỏe và đi du lịch. Mỗi khi xuất hiện cùng Hồng Vân, anh vẫn nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài phong độ, điềm đạm dù đã bước sang tuổi U60.

Từ một tài tử nổi tiếng của màn ảnh Việt đến người đàn ông kín tiếng phía sau thành công của NSND Hồng Vân, Lê Tuấn Anh đã chọn cho mình một cuộc sống khác với ánh đèn sân khấu. Dẫu khẳng định "hết duyên" với nghiệp diễn, anh vẫn luôn được khán giả nhớ đến như một trong những gương mặt điển trai, tài hoa của điện ảnh Việt Nam một thời.