Nam NSND U70 tái hôn với vợ 2 kém 38 tuổi, muốn sinh con tự nhiên, được vợ chăm hết mực

Ở tuổi U70, NSND Việt Anh không chỉ tiếp tục miệt mài với nghệ thuật mà còn tìm thấy hạnh phúc viên mãn sau khi tái hôn.

Sau một năm về chung một nhà với bà xã Chân Chân kém 38 tuổi, nam nghệ sĩ cho biết cả hai không đặt áp lực chuyện sinh con mà để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.

Điều khiến ông trân quý nhất là cuộc sống bình yên, được người bạn đời hết lòng chăm sóc và đồng hành cả trong cuộc sống lẫn công việc.

NSND Việt Anh và vợ 9X

Nam nghệ sĩ được mệnh danh "Ông già Nam bộ"

NSND Việt Anh sinh năm 1958 tại TP.HCM. Ông là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu và điện ảnh phía Nam. Ông từng theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), sau đó đầu quân về sân khấu kịch và dần khẳng định tên tuổi bằng lối diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc.

Trong gần 50 năm hoạt động nghệ thuật, Việt Anh ghi dấu ấn ở cả sân khấu lẫn truyền hình. Ông từng tham gia nhiều vở diễn nổi tiếng, đồng thời xuất hiện trong hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Gia đình phép thuật , Mùi ngò gai , Dù gió có thổi , Cổng mặt trời , Gia đình là số 1 (bản Việt), Nghiệp sinh tử ...

NSND Việt Anh được là gương mặt gạo cội của làng nghệ thuật phía Nam

Với ngoại hình phúc hậu cùng khả năng hóa thân đa dạng, nam nghệ sĩ thường được giao những vai người cha, người ông hay các nhân vật có chiều sâu tâm lý. Vì thế, ông còn được mệnh danh là "ông già Nam bộ" trên màn ảnh.

Bên cạnh công việc diễn viên, NSND Việt Anh còn là đạo diễn sân khấu, người thầy đào tạo nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Không ít nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay từng được ông trực tiếp hướng dẫn và luôn dành sự kính trọng đặc biệt cho người thầy tận tâm.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Việt Anh từng chia sẻ ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ hưu hoàn toàn. Với ông, được đứng trên sân khấu, được hóa thân vào nhân vật là niềm hạnh phúc lớn nhất. Dù tuổi đã ở tuổi U70, nam nghệ sĩ vẫn đều đặn nhận lời tham gia phim ảnh, sân khấu và các chương trình nghệ thuật khi sức khỏe cho phép.

Ở tuổi U70 ông vẫn miệt mài với những vai diễn

Muốn chuyện có con tự nhiên, tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ kém 38 tuổi

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, NSND Việt Anh có quãng thời gian dài sống độc thân. Suốt khoảng 17 năm, ông quen với cuộc sống lặng lẽ trong căn nhà thuê, tập trung cho công việc và ít nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa.

Bước ngoặt đến khi ông gặp Chân Chân - người phụ nữ kém mình 38 tuổi. Bất chấp khoảng cách tuổi tác khá lớn, cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ và quyết định đăng ký kết hôn. Chuyện tình của họ từng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, song nam nghệ sĩ luôn khẳng định cả hai đến với nhau bằng sự chân thành và thấu hiểu.

Sau 17 năm độc thân, NSND Việt Nam tìm được hạnh phúc mới bên người vợ thứ 2 kém 38 tuổi

Sau 1 năm đăng ký kết hôn, cuộc sống của NSND Việt Anh thay đổi theo hướng tích cực. Điều khiến ông hạnh phúc nhất không phải vật chất mà là cảm giác được trở về một mái ấm thực sự sau mỗi ngày làm việc. Những bữa cơm gia đình, tiếng cười và sự quan tâm của người bạn đời giúp cuộc sống của ông trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Chia sẻ với truyền thông về chuyện con cái, nam NSND cho biết hai vợ chồng không tạo áp lực cho bản thân. Ông nói cả hai thống nhất để mọi thứ diễn ra tự nhiên, thuận theo duyên số. Nếu có con, đó sẽ là món quà của tạo hóa; còn nếu không, cả hai vẫn trân trọng cuộc sống hiện tại và gìn giữ hạnh phúc bằng sự sẻ chia mỗi ngày.

Cả hai đăng ký kết hôn vào năm ngoái

Theo Việt Anh, bí quyết để duy trì hôn nhân không nằm ở tuổi tác mà ở sự cảm thông. Dù chênh lệch đến 38 tuổi, hai vợ chồng rất ít khi xảy ra mâu thuẫn. Nếu có những lúc bất đồng, ông thường là người chủ động làm hòa trước để giữ không khí gia đình luôn nhẹ nhàng.

Không chỉ chăm sóc chồng trong sinh hoạt hằng ngày, Chân Chân còn trở thành "cánh tay phải" của nam nghệ sĩ trong công việc. Cô đảm nhận vai trò quản lý, sắp xếp lịch diễn, làm việc với các đoàn phim, đối tác và hỗ trợ ông xử lý nhiều công việc hậu trường. Nhờ vậy, Việt Anh có thể tập trung toàn bộ thời gian và tâm sức cho hoạt động nghệ thuật.

Dù chênh lệch nhiều tuổi, nhưng cặp đôi rất hòa hợp trong hôn nhân

Ở tuổi U70, nam nghệ sĩ cho biết ông không còn đặt nặng những kỳ vọng lớn lao. Điều ông mong muốn nhất là giữ gìn sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, đồng thời tận hưởng cuộc sống bình yên bên người vợ trẻ.

Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, Việt Anh cho rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là mỗi ngày được trở về nhà, có người chờ đợi, cùng ăn bữa cơm gia đình và chia sẻ những câu chuyện đời thường.