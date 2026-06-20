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Nữ NSND miền Bắc từng là Phó giám đốc: "Tôi ức lắm mà không làm gì được"

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"Tôi còn từng mơ thấy một lần đánh được chồng tôi" – NSND Lê Khanh nói.

Mới đây, chương trình Hẹn cuối tuần đã lên sóng với sự tham gia của NSND Lê Khanh. Tại chương trình tuần này, nữ nghệ sĩ đã chia sẻ về những vai diễn ấn tượng của mình.

Nữ NSND miền Bắc là Phó giám đốc: "Tôi ức lắm mà không làm gì được" - Ảnh 1.

NSND Lê Khanh

Cô nói: "Vai diễn hài hước nhất tôi từng diễn là vai bà già điếc trong series hài kịch Đời cười của nhà hát Tuổi Trẻ. Đó là series hài kịch nổi tiếng thời đó.

Tôi được thử sức ở dòng vai có tất cả các khái niệm hài hước, độc ác, nghiệt ngã cũng chính ở trong series Đời cười này. Tôi được trải nghiệm từ sân khấu tới phim ảnh.

Tôi xem lại còn thấy mình dữ quá. Tôi đóng xong, người ta hỏi vai này có gì gần với tôi ở ngoài không. Tôi bảo: "Trời ơi, ở ngoài tôi có quát được ai, đánh được ai bao giờ đâu".

Tôi còn từng mơ thấy một lần đánh được chồng tôi. Vì bao lần rồi, tôi tức lắm mà không làm gì được, nên lần đó được thỏa mãn vì mơ đánh được chồng, đấm được chồng luôn. Tôi tỉnh dậy còn bảo chồng: "Hôm nay em mơ đánh được anh đấy nhé".

Hình tượng khác biệt nhất của tôi từ trước đến nay là vai diễn trong series Gái già lắm chiêu. Nó sang chảnh, quyền lực… là những cái không liên quan gì đến tôi. Ở ngoài tôi hèn lắm. Mà tôi càng tỏ ra sang chảnh lại càng hèn, càng muốn tỏ ra quyền lực lại càng thất bại. Tôi không hiểu được tại sao lại thế".

Nữ NSND miền Bắc là Phó giám đốc: "Tôi ức lắm mà không làm gì được" - Ảnh 2.

MC Thanh Tùng nhận định: "Đúng ra về nét sang thì không ai bằng được chị Lê Khanh đâu. Chẳng qua chị đang nói về kiểu quyền lực thì ở chị không có kiểu quyền lực được như thế.

Tôi nghĩ khán giả truyền hình sẽ rất đồng tình với tôi ở việc chị Lê Khanh là một trong những hình ảnh đặc trưng nhất ở Việt Nam về nét sang của người phụ nữ".

Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, là một diễn viên điện ảnh và nghệ sĩ kịch nói Việt Nam. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1970 và tham gia biểu diễn trong nhiều tác phẩm sân khấu, phim điện ảnh và truyền hình. Lê Khanh là một trong số ít nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và Nghệ sĩ Nhân dân khi còn rất trẻ.

NSND Lê Khanh từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ trước khi nghỉ hưu. Cô đã cống hiến nhiều năm cho nhà hát này ở cả vai trò diễn viên lẫn vai trò quản lý, trước khi chính thức chuyển sang các hoạt động nghệ thuật khác.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

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