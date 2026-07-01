Bỏ 300 triệu "chạy tour" World Cup 2026, nhiếp ảnh gia tự do đổi đời nhờ cú tag tên 12 triệu likes của Cristiano Ronaldo

Câu chuyện phía sau khoảnh khắc để đời của CR7 tại World Cup 2026

Dưới ánh đèn rực rỡ của sân vận động NRG tại Houston (Texas), tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các khán đài như muốn nổ tung. Bảng điện tử hiển thị tỷ số cách biệt 5-0 nghiêng về Bồ Đào Nha trước đối thủ Uzbekistan. Giữa tâm bão chiến thắng, cái tên Cristiano Ronaldo lại một lần nữa chiếm trọn mọi tiêu điểm. Ở tuổi 41, siêu sao này vừa thiết lập một cột mốc khó tin tại kỳ World Cup: Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn tại 6 vòng chung kết liên tiếp.

Khi hàng triệu người hâm mộ vỡ òa trước sự bền bỉ của một huyền thoại, ở phía sau hàng rào kỹ thuật, các phóng viên ảnh cũng bước vào một cuộc chiến nghẹt thở khác. Đó là cuộc đua đóng băng những khoảnh khắc lịch sử. Nhưng trong hàng ngàn cú bấm máy vào đêm Houston định mệnh ấy, có một góc nhìn đã vượt qua ranh giới của một bức ảnh báo chí thông thường. Tác phẩm được chính Ronaldo lựa chọn đăng tải lên trang cá nhân, châm ngòi cho một cơn bão truyền thông càn quét toàn cầu. Đáng nói hơn, người tạo nên cú bấm máy để đời đó không phải một phóng viên kỳ cựu của các hãng thông tấn lớn, mà là Edmund Wong - một nhiếp ảnh gia tự do 30 tuổi đến từ Singapore.

Khi "cái rốn của vũ trụ" học cách cúi đầu

Bức ảnh chụp từ góc cao trên khán đài truyền thông, bắt trọn khoảnh khắc Ronaldo ngập tràn trong cái ôm siết chặt của các đồng đội ngay sau bàn mở tỷ số. Giữa vòng vây của những chiếc áo đỏ, gương mặt CR7 hiện lên sắc nét, rực cháy khát khao.

Đối với những người theo dõi túc cầu giáo lâu năm, tấm hình này mang một thông điệp POV thể thao đầy khác biệt. Nhiều năm qua, Ronaldo luôn bị gắn mác là một ngôi sao cô độc, một cá tính kiêu ngạo luôn đòi hỏi tập thể phải xoay quanh hào quang của mình. Nhưng tại giải đấu năm nay, góc máy của Edmund Wong đã kể một câu chuyện rất khác. Ronaldo vẫn là tâm điểm, vẫn là "mặt trời sáng chói" truyền đi năng lượng, nhưng anh không còn đứng tách biệt. Anh hòa làm một với các đàn em, để họ ôm lấy mình, dựa vào mình và ngược lại.

Bức ảnh là hiện thực hóa rõ nét nhất cho tinh thần "Unidos!" (Đoàn kết) mà chính tiền đạo này viết dòng trạng thái đi kèm. Anh hiện thân là một người anh cả, một người đội trưởng đáng tin cậy của tuyển Bồ Đào Nha. Chính góc nhìn đầy tính nhân văn này đã giúp bức ảnh nhanh chóng vượt mốc 12 triệu lượt thích, trở thành một trong những khoảnh khắc nhận được tương tác cao nhất trên Instagram của siêu sao này.

Canh bạc 300 triệu đồng của gã săn ảnh tự do

Nếu hành trình trên sân cỏ của Ronaldo là một thiên sử thi về sự kiên trì, thì câu chuyện phía sau ống kính của Edmund Wong lại đại diện cho niềm đam mê liều lĩnh của tuổi trẻ. Chia sẻ trên tờ The Straits Times, nhiếp ảnh gia người Singapore cho biết anh đã phải tự bỏ tiền túi hơn 15.000 đô la Singapore - tương đương hơn 300 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại - để trang trải toàn bộ chi phí vé máy bay, ăn ở và di chuyển nhằm theo đuổi giấc mơ tác nghiệp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dấn thân vào con đường nhiếp ảnh thể thao từ năm 2018, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan mới là trận đấu thứ 7 Edmund được cầm máy tại một vòng chung kết World Cup. Đứng ở một góc khuất trên tầng cao sân vận động, Edmund bấm máy hoàn toàn bằng bản năng và sự nhạy bén của một người làm nghề tự do. Anh thừa nhận bản thân lúc đó chỉ tập trung bắt trọn màn ăn mừng bùng nổ mà không hề dám nghĩ siêu sao thế giới sẽ thực sự nhìn thấy tác phẩm của mình.

Cú lội ngược dòng từ bài đăng "vô danh"

Sự kịch tính của câu chuyện chỉ thực sự bắt đầu sau khi trận đấu kết thúc. Edmund vội vã thu dọn máy móc để ra sân bay, di chuyển sang Mexico chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của giải. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh và điện thoại kết nối mạng trở lại, tài khoản của anh bỗng ngập tràn thông báo từ bạn bè: "Ronaldo vừa đăng ảnh của ông kìa!".

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Trong cơn sốt truyền thông với hơn 2 triệu lượt thích chỉ sau một giờ đầu tiên, tài khoản của Ronaldo đã đăng bức ảnh mà không hề tag tên hay ghi nhận bản quyền cho tác giả. Đối với một nhiếp ảnh gia tự do, việc bị "bỏ quên" tên tuổi trên một bài đăng có tầm ảnh hưởng toàn cầu như vậy là một thiệt thòi cực kỳ lớn về mặt sự nghiệp.

Thay vì chọn cách im lặng hoặc lên tiếng chỉ trích gay gắt, Edmund đã có một nước đi đầy thông minh. Theo ghi nhận từ chuyên trang CNA Lifestyle, anh đã thực hiện một đoạn video ngắn ghi lại hậu trường tác nghiệp của mình trên khán đài, chia sẻ lại bài đăng của siêu sao kèm dòng bình luận hóm hỉnh: "Hãy cùng bàn về chi phí bản quyền và điều khoản sử dụng nào!".

Sự hài hước và tinh thần tích cực của Edmund lập tức tạo nên một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Các chuyên trang thể thao lớn như 433 hay BehindSport liên tục chia sẻ lại câu chuyện, tạo áp lực vô hình nhưng văn minh hướng về phía đội ngũ truyền thông của siêu sao Bồ Đào Nha.

Cái kết ngọt ngào đã đến ngay sau đó. Đại diện của Cristiano Ronaldo đã chủ động gọi điện và gửi email trực tiếp cho Edmund để xin lỗi vì sự thiếu sót. Họ tiết lộ rằng chính CR7 là người đã tự tay lựa chọn bức ảnh này vì anh đặc biệt yêu thích thần thái của cả đội bóng trong góc máy của anh. Bài đăng triệu likes sau đó đã được chỉnh sửa chính thức, bổ sung thêm biểu tượng máy ảnh kèm dòng tag tên tài khoản @muuund của Edmund Wong.

Sự công nhận tối thượng phía sau ống kính

Cú tag tên từ người đàn ông có tầm ảnh hưởng bậc nhất trên mạng xã hội không chỉ là một cái chạm tay đổi đời, giúp danh tiếng và cơ hội nghề nghiệp của Edmund Wong bước sang một trang mới. Quan trọng hơn, nó là sự tôn trọng tối thượng mà một siêu sao thế giới dành cho thành quả lao động của một nghệ sĩ độc lập.

Giải đấu lớn nhất hành tinh không chỉ được nhớ đến bằng những bàn thắng vàng hay những chiếc cúp vô địch danh giá trên sân cỏ. Nó còn được lưu giữ mãi vĩnh hằng trong dòng chảy lịch sử nhờ vào sự kiên trì, giọt mồ hôi lặng thầm và cả những khoảnh khắc xuất thần của những con người đứng sau ống kính như Edmund Wong.