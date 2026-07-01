Nhan sắc đẹp như tranh vẽ của tiểu thư showbiz, camera cận mặt cũng phải "đầu hàng"

Vừa qua, BABYMONSTER chính thức mở màn WORLD TOUR bằng đêm concert đầu tiên tại Seoul (Hàn Quốc), đánh dấu cột mốc quan trọng sau 3 năm debut. Bên cạnh những sân khấu nhóm bùng nổ, concert còn gây sốt với loạt tiết mục solo được đầu tư của từng thành viên. Nếu Chiquita "đốt cháy" mạng xã hội bằng màn trình diễn nóng bỏng cuốn hút thì Pharita cũng gây chú ý nhờ khoảnh khắc visual gây choáng ngợp.

Theo đó, trong phần biểu diễn solo tại concert thuộc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BabyMonster, Pharita đã cover ca khúc Super Bass của Nicki. Nữ idol xuất hiện trong chiếc váy đính sequin lấp lánh, kết hợp layout trang điểm tông hồng cộng hưởng với ánh đèn sân khấu, gương mặt của cô nàng gần như không có góc chết.

Đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to cùng làn da trắng phát sáng khiến Pharita được ví như "búp bê sống" hay "công chúa Disney" bước ra đời thực. Chỉ một ánh mắt cùng fancam cận cảnh cũng đủ tạo nên khung hình được nhiều fan nhận xét là "đẹp như tranh vẽ", thậm chí có người còn cho rằng đây là visual đẹp nhất của cô kể từ khi debut.

Cận cảnh nhan sắc “nữ thần” của Pharita

Cô nàng như hóa “búp bê sống” bước ra đời thực

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Pharita luôn được xem là một trong những "visual đắt giá" của thế hệ idol Gen 5. Sở hữu chiều cao nổi bật, tỷ lệ cơ thể lý tưởng cùng khí chất thanh lịch, nữ thần tượng thường xuyên góp mặt trong danh sách những mỹ nhân có ngoại hình nổi bật nhất Kpop hiện nay. Tuy nhiên, khác với trước đây khi nhan sắc thường lấn át mọi khía cạnh khác, lần trở lại này khán giả bắt đầu dành sự chú ý nhiều hơn cho chính màn trình diễn của cô nàng.

Visual thần thái và khí chất của Pharita gây chú ý ngay từ những ngày đầu debut

Cho đến hiện tại, nhan sắc của cô nàng ngày càng thăng hạng và được fan dành nhiều mỹ từ để khen ngợi

Nếu như năm 2024, Pharita từng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi vì bị cho là biểu diễn thiếu nhiệt huyết tại các fanmeeting của BABYMONSTER ở Nhật Bản thì hiện tại hình ảnh ấy gần như đã biến mất.

Thời điểm đó, nhiều đoạn clip so sánh vũ đạo của Pharita với các thành viên lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Cô bị cho là xoay đầu, quăng tóc hời hợt, thiếu lực ở một số động tác trong phần dance cover 2NE1 Mashup. Không ít ý kiến đánh giá nữ idol "lười nhảy", thậm chí cho rằng cô chưa đáp ứng được tiêu chuẩn biểu diễn của một nghệ sĩ đến từ YG Entertainment.

Pharita từng có thời điểm gây tranh cãi về vũ đạo bị cho là hời hợt

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ lên tiếng bảo vệ khi cho rằng Pharita chưa từng bỏ sót động tác nào trong bài nhảy. Nhiều fan còn đặt nghi vấn cô gặp vấn đề về tiền đình hoặc sức khỏe nên hạn chế những động tác lắc đầu quá mạnh. Dù vậy, những tranh luận này vẫn khiến cô chịu không ít áp lực trong giai đoạn đầu hoạt động.

Không chỉ vũ đạo, Pharita cũng từng là thành viên gây tranh luận về giọng hát. Chất giọng sáng, mềm và thiên về màu sắc nhẹ nhàng của nữ idol nhiều lần bị nhận xét thiếu nội lực khi đứng cạnh những vocal mạnh như Ahyeon hay Rami.

Thế nhưng qua từng đợt quảng bá và đặc biệt là tour diễn hiện tại, nữ idol cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Khả năng hát live ổn định hơn, kiểm soát hơi thở tốt hơn trong khi vẫn giữ được chất giọng trong trẻo vốn là thương hiệu. Vũ đạo cũng dứt khoát, tự tin và năng lượng hơn đáng kể so với thời điểm mới debut.

Pharita nhận được về nhiều phản ứng tích cực với màn trình diễn trong concert solo mới đây

Chính vì vậy, màn trình diễn tại concert CHOOM được nhiều người xem như lời khẳng định cho quá trình trưởng thành của Pharita. Không còn chỉ là "bình hoa di động" hay thành viên nổi tiếng vì nhan sắc, nữ idol đang dần chứng minh đủ khả năng cân bằng giữa visual, giọng hát lẫn kỹ năng trình diễn để trở thành một trong những mảnh ghép quan trọng của BABYMONSTER.

Pharita (tên thật Pharita Chaikong) sinh năm 2005 tại Thái Lan. Cô gia nhập YG Entertainment vào cuối năm 2020 sau khi vượt qua vòng tuyển chọn với tỷ lệ chọi rất cao và có khoảng hai năm thực tập trước khi debut cùng BABYMONSTER. Trước khi trở thành thần tượng, Pharita từng hoạt động với vai trò người mẫu nhí và được đánh giá sở hữu thần thái nổi bật từ sớm.

Pharita tự tin thể hiện bản cover What Other People Say trong clip giới thiệu thành viên tiếp theo của BABY MONSTER

Pharita sở hữu visual ngọt ngào, dễ thương như em gái nhà bên

Nữ idol còn được biết đến với mối quan hệ thân thiết cùng Lisa (BLACKPINK). Lisa từng tiết lộ cô chủ động quan tâm, đưa Pharita đi ăn, đi mua sắm vì nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong cô gái trẻ người Thái khi mới sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Về phía Pharita, cô nhiều lần chia sẻ Lisa chính là nguồn cảm hứng lớn nhất trên con đường trở thành nghệ sĩ.

Pharita còn thân thiết với đàn chị Lisa, được Lisa dẫn đi ăn cùng với Chiquita vào năm 2023

Khoảnh khắc Lisa đi ăn cùng mẹ ruột và mẹ con Pharita

Sau khoảng 3 năm hoạt động, Pharita không chỉ giữ vững danh xưng một trong những visual nổi bật nhất thế hệ idol mới mà còn cho thấy sự lột xác rõ rệt về chuyên môn. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ như tại concert CHOOM, cô hoàn toàn có cơ hội trở thành một trong những gương mặt bứt phá mạnh nhất của BABYMONSTER trong thời gian tới.

Ảnh: X