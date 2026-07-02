Từ 1/7, khách Việt đi Hàn Quốc được miễn phí visa theo đoàn

Theo báo Korea Herald, ngày 1/7, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo sẽ gia hạn chính sách miễn lệ phí xin thị thực (visa) đối với khách du lịch theo đoàn đến từ 6 quốc gia đến hết ngày 31/12/2026, nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi của ngành du lịch quốc tế.

Chính sách áp dụng cho các đoàn khách đến từ Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Theo đó, du khách theo đoàn từ các quốc gia này sẽ được miễn lệ phí xin visa trị giá 23.000 won (khoảng 15 USD).

Trước đó, chương trình dự kiến kết thúc vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hàn Quốc quyết định kéo dài thêm 6 tháng do nhu cầu xin visa du lịch theo đoàn tiếp tục tăng, đặc biệt từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Du khách chụp ảnh ở Cung điện Gyeongbok. Ảnh: VJ

Theo số liệu của cơ quan này, trong năm 2025, Hàn Quốc ghi nhận hơn 790.000 lượt khách nhập cảnh bằng visa du lịch theo đoàn, tăng 39% so với năm trước. Trong đó, lượng khách theo đoàn từ Trung Quốc tăng 48%, còn khách từ Việt Nam tăng 5% so với năm 2024.

Đáng chú ý, Ấn Độ là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất khi số khách du lịch theo đoàn tăng hơn gấp đôi, từ 573 người vào năm 2024 lên 1.120 người trong năm 2025.

Bên cạnh lượng khách tăng, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng cho biết tỷ lệ khách du lịch theo đoàn bỏ lịch trình và ở lại nước này trái phép đã giảm xuống còn 0,07% trong năm 2025, thấp hơn một nửa so với mức 0,19% của năm trước. Theo cơ quan này, điều đó cho thấy chương trình đang được quản lý ổn định và hiệu quả.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc nhận định việc miễn lệ phí visa có thể đã góp phần thu hút thêm khách du lịch theo đoàn đến nước này, bên cạnh các yếu tố như quan hệ ngoại giao được cải thiện và sức lan tỏa của văn hóa Hàn Quốc.

Hàn Quốc kỳ vọng việc tiếp tục gia hạn chính sách sẽ giúp giảm chi phí cho khách du lịch theo đoàn, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi của ngành du lịch và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.