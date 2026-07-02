Phú Thọ: Vợ chồng lương 20 triệu/tháng xây nhà 220m² hết 900 triệu, dân mạng tranh cãi "chi phí thật hay content câu view?"

"2 vợ chồng lương 20 triệu, 3 đứa con mà làm được nhà thì kinh rồi", "Xây nhà này ăn không đủ no à?", "Chắc hai bên hỗ trợ"... Đó là một phần trong hàng nghìn bình luận xuất hiện dưới video của kênh "Nhà Thảo Ở Quê" khi chủ nhân chia sẻ căn nhà hơn 220m² hoàn thiện phần xây dựng với khoảng 900 triệu đồng.

Không né tránh tranh luận, mẹ đảm quê Phú Thọ đã công khai từng khoản chi, đồng thời giải thích rõ vì sao vợ chồng vẫn có thể xây nhà mà gần như không phải gánh nợ.

"Lương 20 triệu mà xây được nhà?" - Câu chuyện khiến mạng xã hội tranh cãi

Đáp lại những nghi ngờ này, chủ kênh "Nhà Thảo Ở Quê" cho biết gia đình có nhận tiền ứng giúp từ anh em họ hàng trong thời gian thi công từ tháng 3 đến tháng 10/2025 để xoay vòng dòng tiền, nhưng sau khi hoàn thiện đã hoàn trả đầy đủ.

Ảnh chụp màn hình

Về phía bố mẹ hai bên cũng không có điều kiện hỗ trợ tài chính (vợ chồng Thảo ở cùng bố mẹ chồng, trong thời gian cô xây nhà thì bố mẹ đẻ cũng làm nhà mới nên không hỗ trợ được nhiều). Gia đình Thảo không phải mua đất vì xây trên đất nhà chồng, còn toàn bộ chi phí xây dựng do hai vợ chồng tự lo liệu.

Ngoài chi phí vật tư, một số người còn thắc mắc vì sao chi phí nhân công thấp. Thảo giải thích:

" Tiền của mình là gồm cả tiền công thôi. Còn vật liệu tự mình mua loại ở tầm trung. Công thợ lúc nhà mình làm hợp đồng là 980 nghìn đồng/m² ".

Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ, công trình được khởi công từ tháng 3/2025 và hoàn thiện vào tháng 10 cùng năm. Thảo cho biết đây là quyết định đúng đắn nhất, vì nếu kéo dài sang các năm sau, chi phí nguyên vật liệu có thể sẽ tăng lên rất nhiều.

Chi gần 900 triệu xây nhà 220m², thấp hơn mặt bằng chung nhờ biết cách "tận dụng"

Sống trong gia đình đa thế hệ gồm 4 người lớn và 3 con nhỏ (tổng cộng 7 thành viên), áp lực về không gian sống rất lớn khi nhà cũ ngày một chật chội. Do đó, dù không thuê thiết kế để tiết kiệm chi phí, vợ chồng Thảo đã tự mày mò tham khảo các mẫu trên mạng rồi tự điều chỉnh công năng theo hiện trạng thực tế. Căn nhà có diện tích khoảng 220m² (bao gồm cả sảnh), chiều dài 19m, rộng 9,5m, gồm:

- Không gian ngủ nghỉ: Gồm 1 phòng ngủ của ông bà (khoảng 13-14m²). Phía đối diện hành lang rộng 1,2m là 3 phòng ngủ khác: Phòng của hai vợ chồng (14-15m²) và phòng các con (11-12m²).

- Khu vệ sinh: Được đẩy xuống cuối dãy hành lang nhưng Lavabo để ở ngoài, khu tắm và bồn cầu ở bên trong. Thiết kế này giúp giải quyết triệt để tình trạng "tắc nghẽn" sinh hoạt vào buổi sáng khi nhà có tới 7 thành viên: " Ai đánh răng cứ đánh răng, ai cần đi vệ sinh cứ đi ". Ngoài ra, bên ngoài nhà vẫn có thêm 1 nhà vệ sinh phụ tách riêng phòng tắm.

- Khu bếp: Gian bếp chính rộng tới 30m² chỉ làm hệ tủ dưới để không gian luôn thoáng đãng. Phía sau là khu sân ướt phục vụ việc mổ gà, làm cá khi nhà có giỗ chạp, kết nối trực tiếp với vườn rau và chuồng gà phía dưới. Gia đình cũng làm thêm một bếp phụ đặt bếp ga phòng trường hợp mất điện hoặc khi cần nấu cỗ bàn đồng thời cả hai bếp cho nhanh chóng, sạch sẽ.

- Lán đa năng: Phía trước nhà được tận dụng làm lán lớn để máy giặt, xe cộ và đặc biệt là nơi để lúa mỗi mùa gặt về.

Theo bảng dự toán được Thảo công khai, tổng chi phí phần xây dựng gần 900 triệu đồng, gồm:

Hạng mục Chi phí (triệu đồng) Nhân công xây dựng 235 Vật liệu xây dựng 265 Hệ thống điện 60 Gạch lát nền 70 Thi công mái 140 Sơn hoàn thiện 62 Đá ốp 40 Tổng cộng 872 triệu đồng

Sau đó, gia đình tiếp tục mua sắm nội thất từng phần nên tổng số tiền đã chi vượt mốc 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn nhà tiết kiệm được một khoản khổng lồ nhờ những tài sản tích lũy mang tính "của nhà trồng được": Toàn bộ hệ thống cửa trong nhà được đóng từ nguồn gỗ xoan, gỗ mít, gỗ bạch đàn mà ông bà đã gom góp, tích trữ từ lâu, hai vợ chồng chỉ phải trả tiền công thợ xẻ và đóng cửa. Bộ bàn ghế đặt ở phòng khách được mang từ nhà cũ sang với tuổi đời xấp xỉ gần 20 năm.

Thời điểm tháng 3/2025, theo nhiều đơn vị xây dựng, chi phí xây nhà cấp 4 hoặc nhà mái Nhật hoàn thiện phổ biến dao động khoảng 5,5-7 triệu đồng/m², tùy khu vực và mức độ hoàn thiện. Với diện tích khoảng 220m², tổng chi phí xây dựng hoàn thiện tự do thường vào khoảng 1,2-1,5 tỷ đồng, chưa kể nội thất. Trong khi đó, phần xây dựng của gia đình Thảo chỉ khoảng 900 triệu đồng, tương đương xấp xỉ 4,1 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với mặt bằng phổ biến.

Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ của gia chủ, mức chi này đạt được nhờ nhiều yếu tố cộng hưởng: Xây trên đất có sẵn, không thuê thiết kế, chủ động mua vật liệu phân khúc trung bình, tận dụng gỗ gia đình, chưa đầu tư nội thất đồng bộ và lựa chọn công năng phù hợp thay vì chạy theo hình thức.

Từ 700 triệu tiền tích lũy đến căn nhà tuổi 30: "Có bao nhiêu làm bấy nhiêu"

Thảo sinh năm 1995, kết hôn hơn 12 năm. Trước khi xây nhà, hai vợ chồng tích lũy được khoảng 700 triệu đồng. Ban đầu, cả hai dự định chờ thêm vài năm mới xây để tránh vay mượn. Tuy nhiên, khi nhà cũ ngày càng chật chội vì đông người, họ quyết định khởi công ngay vào tháng 3/2025.

Điều đáng chú ý là quan điểm tài chính của vợ chồng Thảo khá rõ ràng: "Có tới đâu làm tới đó". " Nếu cố gắng chạy theo một căn nhà thật đẹp vượt quá khả năng tài chính thì phải mất rất nhiều năm mới trả hết nợ ", Thảo chia sẻ.

Với tổng thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng (chồng 12 triệu, vợ 8 triệu), Thảo thực hiện việc quản lý chi tiêu nghiêm ngặt bằng phương pháp chia hũ. Ngay khi nhận lương, một khoản cố định từ 10-12 triệu sẽ được trích thẳng vào hũ "Làm nhà", phần còn lại mới phân bổ cho tiền bỉm sữa, ăn uống, học hành của 3 con.

5 nguyên tắc "vàng" giúp tích lũy từ "lương 3 cọc 3 đồng"

Từ kinh nghiệm của mình, mẹ đảm Phú Thọ rút ra 5 nguyên tắc tiết kiệm mà các cặp vợ chồng trẻ có thể tham khảo:

- Không để "tiền ai nấy tiêu": Phải luôn có quỹ chung minh bạch để bạn đời an tâm và cùng nhìn về một hướng.

- Hạn chế cho vay mượn khi chưa dư dả: Khi kinh tế chưa mạnh, việc gom góp tiền cho mượn (kể cả họ hàng) sẽ khiến bản thân bị động lúc cần, dễ sứt mẻ tình cảm nếu không đòi được ngay.

- Tiết kiệm trước, chi tiêu sau: Trích thẳng tiền vào quỹ tích lũy ngay khi nhận lương thay vì tiêu còn thừa mới cất.

- Cắt giảm triệt để chi phí không cần thiết: Hạn chế tối đa thói quen uống trà sữa, cà phê hàng ngày (mỗi ly 40-60k tích tiểu thành đại sẽ là một số tiền lớn), mỗi tháng chỉ nên tự thưởng 1-2 lần.

- Tuyệt đối không tiêu lố: Tự đặt ra hạn mức chi tiêu nghiêm ngặt cho mỗi ngày theo kỷ luật, không rút tiền từ hũ này sang hũ khác để chi tiêu vượt kế hoạch.

Chính nhờ sự kiên trì gom góp suốt một thập kỷ, tính toán công năng thực tế và chấp nhận sắm sửa nội thất cuốn chiếu theo kinh tế, vợ chồng Thảo đã hoàn thành ngôi nhà mơ ước ở tuổi 30 mà không phải gánh áp lực nợ nần ngân hàng.

Chia sẻ này tiếp tục tạo nên nhiều cuộc thảo luận. Có người cho rằng bí quyết không nằm ở mức lương, mà ở việc kiên trì tích lũy suốt gần một thập kỷ và chấp nhận hoàn thiện ngôi nhà theo từng giai đoạn. Trong khi đó, không ít ý kiến vẫn cho rằng chi phí 900 triệu đồng là rất khó đạt được nếu áp dụng ở các đô thị hoặc với những gia đình phải mua đất và đầu tư toàn bộ nội thất ngay từ đầu. Chính những góc nhìn trái chiều ấy khiến câu chuyện xây nhà của mẹ đảm Phú Thọ tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

(Ảnh trong bài: @nhathaooque)