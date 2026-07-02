Bên trong nhà Messi

Lionel Messi không chỉ là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá mà còn sở hữu danh mục bất động sản đáng mơ ước tại nhiều quốc gia. Sau hơn hai thập kỷ chinh phục bóng đá châu Âu cùng Barcelona và PSG, mùa hè năm 2023 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của siêu sao người Argentina khi anh chuyển tới Mỹ để khoác áo Inter Miami.

Không lâu sau khi đặt chân tới Florida, Messi cùng gia đình đã hoàn tất việc mua một biệt thự ven sông tại Fort Lauderdale với giá khoảng 10,75 triệu USD. Đây được xem là một trong những bất động sản nổi bật nhất của anh tại Mỹ khi vừa sở hữu vị trí đắc địa, vừa được trang bị đầy đủ tiện nghi của một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Vị trí đắt giá ngay cạnh sân nhà Inter Miami

Biệt thự của Lionel Messi nằm trong khu Bay Colony, một khu dân cư ven kênh nổi tiếng tại thành phố Fort Lauderdale, bang Florida. Đây là khu vực được đánh giá cao nhờ hệ thống kênh đào bao quanh, môi trường sống yên tĩnh cùng mức độ riêng tư lớn, thu hút nhiều doanh nhân và giới nhà giàu lựa chọn làm nơi an cư. Điểm đặc biệt nhất của căn biệt thự nằm ở khoảng cách vô cùng thuận tiện tới sân nhà của Inter Miami. Từ đây, Messi chỉ mất vài phút di chuyển để đến trung tâm tập luyện và thi đấu của đội bóng. Sau nhiều năm sinh sống tại châu Âu, việc sở hữu một ngôi nhà gần nơi làm việc giúp cuộc sống của siêu sao người Argentina trở nên thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện để anh có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất rộng gần 2.000m², trong đó có khoảng 52m tiếp giáp trực tiếp với mặt nước. Đây được xem là lợi thế hiếm có của bất động sản khi cho phép kết nối thẳng với hệ thống kênh đào dẫn ra biển của Florida. Chính nhờ đặc điểm này, căn biệt thự không chỉ sở hữu khung cảnh thoáng đãng mà còn có giá trị rất cao trên thị trường bất động sản ven sông của bang Florida.

Được xây dựng từ năm 1988, công trình đã trải qua một cuộc cải tạo quy mô lớn vào năm 2019 trước khi thuộc về Messi. Sau lần nâng cấp này, toàn bộ kiến trúc được làm mới theo phong cách hiện đại, ưu tiên các không gian mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và hướng toàn bộ tầm nhìn về phía mặt nước phía sau ngôi nhà.

Biệt thự nhìn từ trên cao.

Quan sát từ trên cao, căn biệt thự nổi bật với tông màu sáng thanh lịch, mái ngói thấp cùng hệ cửa kính khổ lớn bao quanh. Xen kẽ giữa các khối nhà là những khoảng sân rộng, lối đi và các mảng cây xanh được bố trí khéo léo, tạo nên sự chuyển tiếp mềm mại giữa khu vực cổng vào và không gian sinh hoạt. Thiết kế này không chỉ tăng tính riêng tư mà còn mang lại cảm giác thư thái, giúp toàn bộ căn biệt thự giống như một khu nghỉ dưỡng nằm bên dòng kênh yên bình.

Khuôn viên ven sông như một khu nghỉ dưỡng riêng

Nếu mặt tiền mang đến vẻ sang trọng thì toàn bộ không gian phía sau mới là điểm nhấn đắt giá nhất của căn biệt thự. Toàn bộ khu vực được thiết kế mở hoàn toàn về phía mặt nước, tận dụng tối đa lợi thế ven sông của khu đất. Hồ bơi ngoài trời được đặt ở vị trí trung tâm, bao quanh là những khoảng sân rộng, ghế tắm nắng, khu vực tiếp khách ngoài trời và nhiều góc nghỉ ngơi được bố trí dọc theo bờ kênh. Không gian được sắp xếp theo phong cách resort, vừa đáp ứng nhu cầu thư giãn hằng ngày vừa thích hợp cho những buổi quây quần của cả gia đình.

Một trong những chi tiết nổi bật nhất là hai bến du thuyền riêng nằm ngay trong khuôn viên. Từ đây, gia chủ có thể kết nối trực tiếp với hệ thống kênh đào dẫn ra biển mà không cần di chuyển qua bến công cộng. Đây cũng là loại hình bất động sản rất được giới siêu giàu tại Florida ưa chuộng bởi vừa đảm bảo sự riêng tư vừa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Nhờ nằm sát mặt nước, từ hồ bơi, sân hiên hay bất kỳ góc thư giãn nào phía sau nhà đều có thể phóng tầm mắt ra khung cảnh sông nước rộng mở đặc trưng của Florida. Sự kết nối liền mạch giữa sân vườn, hồ bơi và không gian sinh hoạt bên trong khiến toàn bộ khuôn viên giống như phần mở rộng của căn biệt thự, xóa nhòa ranh giới giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Khuôn viên nghỉ ngơi bên ngoài.

Sảnh chính cao hơn 8 mét, ngập tràn ánh sáng

Bước qua cửa chính, điều gây ấn tượng đầu tiên chính là khu vực đại sảnh với chiều cao trần lên tới khoảng 8,2m. Không gian này được thiết kế như "trái tim" của toàn bộ căn biệt thự khi kết nối trực tiếp phòng khách, khu vực ăn uống và các không gian chức năng khác. Trần nhà cao kết hợp cùng những mảng kính khổ lớn khiến khu vực trung tâm luôn tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng và đầy tính kết nối. Hệ cửa kính kéo dài từ sàn lên sát trần cho phép ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào mọi thời điểm trong ngày. Kết hợp với hệ thống đèn trang trí hiện đại, đại sảnh luôn giữ được vẻ sang trọng nhưng không hề nặng nề, đồng thời tạo nên cảm giác thông suốt giữa các khu vực trong ngôi nhà.

Khu vực sảnh và hành lang.

Phòng khách hiện đại với tầm nhìn hướng hồ bơi

Liền kề đại sảnh là phòng khách rộng lớn được thiết kế theo phong cách hiện đại và tối giản. Không gian sử dụng bảng màu trung tính với những bức tường trắng, sàn sáng màu và nội thất được tiết chế tối đa nhằm tạo cảm giác thanh lịch. Một số chi tiết màu đen được đưa vào như điểm nhấn, giúp tổng thể trở nên sang trọng nhưng vẫn rất ấm cúng.

Điểm nổi bật nhất của phòng khách chính là hệ cửa kính toàn cảnh trải dài từ sàn tới trần. Thiết kế này giúp ánh sáng tự nhiên luôn tràn ngập căn phòng, đồng thời mở ra tầm nhìn trực diện về hồ bơi, sân vườn và mặt nước phía sau. Từ bất kỳ vị trí nào trong phòng khách, gia chủ đều có thể cảm nhận được khung cảnh thiên nhiên bên ngoài, mang đến cảm giác thư thái và gần gũi.

Không gian phòng khách nhìn từ mọi góc đều ngập tràn ánh sáng.

Khu bếp Italy và phòng ăn ngập nắng

Khu bếp của biệt thự nhà cầu thủ được thiết kế theo dạng không gian mở, kết nối trực tiếp với phòng khách và khu vực ăn uống nhằm tạo sự liền mạch trong sinh hoạt hằng ngày. Nổi bật nhất là hệ tủ bếp bằng gỗ sang trọng cùng đảo bếp kích thước lớn đặt ở vị trí trung tâm. Theo hồ sơ bất động sản, toàn bộ hệ thống bếp được sản xuất tại Italy, đáp ứng cả nhu cầu nấu nướng thường ngày lẫn những bữa tiệc đông người của gia đình.

Khu bếp hiện đại.

Ngay bên cạnh là khu vực bàn ăn được bao quanh bởi những ô cửa kính lớn. Ánh sáng tự nhiên có thể len lỏi vào căn phòng suốt cả ngày, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng và khiến mỗi bữa cơm gia đình trở nên gần gũi hơn.

Bàn ăn.

Phòng làm việc nhìn ra ba hướng sân vườn

Trong số các không gian chức năng của biệt thự, phòng làm việc là khu vực mang màu sắc khác biệt nhất. Toàn bộ căn phòng sử dụng tông xanh đen làm chủ đạo, tạo cảm giác trầm tĩnh và tập trung. Bàn làm việc được bố trí ở vị trí trung tâm, phía trước là một cụm ghế tiếp khách nhỏ phục vụ những buổi trao đổi hoặc làm việc riêng. Điểm đặc biệt nằm ở hệ cửa kính mở ra sân vườn theo ba hướng khác nhau. Thiết kế này giúp căn phòng luôn đón được nguồn sáng tự nhiên dồi dào, đồng thời mang lại tầm nhìn xanh mát ra khuôn viên bên ngoài. Nhờ đó, không gian làm việc vừa yên tĩnh vừa tạo cảm giác thư giãn.

Phòng ngủ chính rộng như khách sạn hạng sang

Biệt thự của Messi sở hữu 8 phòng ngủ và 9 phòng tắm, tất cả đều được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp. Trong đó, phòng ngủ chính có diện tích khoảng 149m², đủ rộng để hoạt động như một căn hộ riêng bên trong biệt thự. Không gian tích hợp khu vực nghỉ ngơi, góc tiếp khách, phòng tắm khép kín cùng ban công hướng thẳng ra mặt nước. Với thiết kế mở, ánh sáng tự nhiên luôn tràn ngập căn phòng, trong khi tầm nhìn hướng ra sông giúp mang lại cảm giác thư thái như đang nghỉ dưỡng tại một khách sạn hạng sang.

Các phòng ngủ còn lại đều được bố trí theo tiêu chuẩn suite với phòng tắm riêng biệt, đảm bảo sự riêng tư và tiện nghi cho từng thành viên trong gia đình cũng như khách lưu trú.

Phòng tắm mang phong cách resort cao cấp

Không gian phòng tắm tiếp tục theo đuổi phong cách hiện đại với hai gam màu đen và trắng làm chủ đạo. Nổi bật là hệ tủ dài tích hợp hai chậu rửa, mặt bàn sáng màu cùng gương khổ lớn kéo dài, giúp căn phòng trở nên rộng và sáng hơn.

Khu vực tắm đứng được thiết kế với hai vòi sen đối xứng, bao quanh bằng vách kính khung đen hiện đại. Bên trong còn bố trí băng ghế liền tường, mang đến trải nghiệm tương tự các khu spa hay resort cao cấp.

Hệ tiện ích khép kín dành cho cả gia đình

Bên cạnh các không gian sinh hoạt chính, biệt thự còn được trang bị gara dành cho ba ô tô, phòng gym, khu spa cùng nhiều tiện ích khép kín phục vụ việc nghỉ ngơi, luyện tập và chăm sóc sức khỏe. Theo ước tính, riêng khoản thuế bất động sản hằng năm của căn nhà đã vào khoảng 83.400 USD, tương đương hơn 2,2 tỷ đồng.

Sở hữu vị trí ven sông hiếm có, hai bến du thuyền riêng cùng khoảng cách chỉ vài phút tới sân nhà của Inter Miami, biệt thự tại Fort Lauderdale không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Lionel Messi và gia đình mà còn được xem là một trong những bất động sản giá trị và nổi bật nhất trong danh mục nhà đất của siêu sao người Argentina.

Nguồn: Tổng hợp