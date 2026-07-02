"Mỹ nhân ngàn năm" đẹp thách thức camera thường, gu mặc ngày càng cuốn dã man

Nhắc đến những nàng hậu sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhất Vbiz hiện tại, Trần Tiểu Vy chắc chắn là cái tên đầu tiên nảy lên trong đầu của nhiều người. Không chỉ giữ vững phong độ sau nhiều năm đăng quang, nàng Hậu xứ Quảng còn được hội mê cái đẹp ưu ái gọi bằng danh xưng "mỹ nhân nghìn năm có một" nhờ gương mặt tỷ lệ vàng không góc chết. Vẻ đẹp sắc sảo, vừa hiện đại vừa cuốn hút của Tiểu Vy chính là thỏi nam châm giúp cô nàng luôn chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện.

Không chỉ gây ấn tượng với visual phát sáng, thời trang đời thường của Tiểu Vy cũng là thứ khiến dân tình phải "bấm save" mỏi tay. Sở hữu vóc dáng chuẩn cùng gu thẩm mỹ nhạy bén, nàng "mỹ nhân nghìn năm" biến hóa cực mượt mà qua nhiều style khác nhau. Từ những bộ cánh năng động, cá tính cho đến style quyến rũ, sang chảnh, cô nàng luôn biết cách làm mới mình, biến mỗi layout xuất hiện, ai nhìn cũng muốn học theo ngay.

Diện bộ bikini hai mảnh màu vàng rực rỡ, Hoa hậu Tiểu Vy khéo léo phô diễn trọn vẹn đường cong vòng nào ra vòng nấy vô cùng hút mắt. Thiết kế cúp ngực hình tam giác kết hợp chi tiết buộc dây mảnh mai giúp tôn lên thắt eo săn chắc cùng cơ bụng phẳng lì của nàng hậu. Không cần phụ kiện rườm rà, layout tối giản cùng mái tóc xõa tự nhiên bên bờ biển đã tạo nên một tổng thể vừa quyến rũ, vừa tươi trẻ.





Thả dáng bên bờ biển, Tiểu Vy diện chiếc đầm lụa lệch vai màu trắng kem thướt tha. Chất liệu lụa bóng ôm sát đường cong cơ thể, kết hợp cùng phần tà phối voan mỏng bay bổng giúp người đẹp thêm phần mong manh. Cô nàng chọn kiểu tóc cột gọn gàng và nhấn nhá bằng phụ kiện ánh kim nhỏ gọn, tạo nên một tổng thể thanh lịch mà vẫn sexy khi đi biển.

Tạm rời xa hình ảnh nữ thần, Tiểu Vy "F5" diện mạo với một layout đậm chất street style vừa cool ngầu vừa hiện đại. Nàng hậu khéo léo mix chiếc áo cổ yếm dáng quây màu trắng cùng chiếc quần jean ống loe cạp trễ tối màu cá tính để khoe khéo vòng eo thon gọn, tạo tổng thể phá cách và "hợp rơ" với giới trẻ.

Lần khác, Tiểu Vy ghi điểm với cách mix đồ chuẩn trend Y2K. Cô nàng phối chiếc áo hai dây họa tiết kẻ caro có phần cúp ngực sâu gợi cảm cùng quần jeans basic, hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung mà vẫn cuốn hút, khó rời mắt.

Tiểu Vy tiếp tục khiến dân tình trầm trồ với một cây đen sang chảnh và thời thượng. Nàng hậu chọn chiếc áo ôm sát cổ cao với điểm nhấn cut-out táo bạo khoe tấm lưng trần nuột nà, phối cùng quần tây ống suông đồng điệu. Tiểu Vy kết hợp cùng chiếc túi xách kẹp nách làm điểm nhấn cho tổng thể vừa hiện đại, vừa mang đậm tinh thần It-Girl.

Hóa thân thành nàng thơ kiều diễm, Tiểu Vy chiếm trọn mọi ánh nhìn trong chiếc đầm cổ yếm màu xanh pastel dịu mát. Thiết kế xẻ sâu hun hút phần ngực kết hợp cùng chi tiết xếp nếp ôm nhẹ quanh hông giúp tôn lên trọn vẹn thắt eo nhỏ nhắn và vòng một quyến rũ. Đi cùng kiểu tóc búi cao quý phái, đó chính là visual "mỹ nhân nghìn năm".

Đầy ngọt ngào nhưng không kém phần nóng bỏng, Tiểu Vy tiếp tục đốn tim fan trong chiếc đầm lụa cổ yếm dáng ngắn tone màu vàng bơ hot trend. Thiết kế xếp nếp bất đối xứng rủ nhẹ trước ngực cùng vạt váy cắt xéo cao giúp nàng hậu khoe khéo đôi chân dài miên man, thẳng tắp.



