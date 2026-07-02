Công việc vợ NSND Công Lý "làm bằng cả tính mạng" sau khi dừng đưa chồng sang Nhật điều trị

Sau khi chia sẻ quyết định dừng kế hoạch đưa chồng sang Nhật Bản điều trị vì không còn đủ điều kiện tài chính, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý tiếp tục khiến nhiều người chú ý khi trải lòng về hành trình làm việc đầy áp lực. Cô cho biết đang dốc toàn bộ tâm sức cho công việc tiếp thị liên kết (affiliate marketing), coi đây là nguồn thu nhập quan trọng để trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà vừa đăng dòng tổng kết tháng 6 với nhiều cảm xúc. Cô viết: "Hoa hồng bé xíu, làm bằng cả tính mạng, có lúc tủi thân, có lúc nản lòng, có lúc mệt mỏi, nhưng em vẫn không buông bỏ. Em vẫn cố gắng, chăm chỉ. Tự hứa mỗi ngày sẽ chăm ngoan hơn. Cố gắng thật nhiều hơn nữa." Những chia sẻ chân thành nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của đông đảo bạn bè và người hâm mộ.

Vợ NSND Công Lý đang khá thành công với công việc tiếp thị liên kết

Ngọc Hà cho biết không ít người khuyên cô nên chuyển sang công việc khác có thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, cô khẳng định mỗi người đều có lựa chọn riêng và bản thân quyết tâm theo đuổi con đường đã chọn. "Em chọn tiếp tục với công việc này, nên những tin nhắn như vậy em xin phép không phản hồi", cô bày tỏ.

Vợ NSND Công Lý cũng thừa nhận hoàn cảnh hiện tại luôn trong tình trạng cần tiền. Theo cô, chính áp lực tài chính lại trở thành động lực để bản thân không ngừng nỗ lực mỗi ngày. Dù bước vào lĩnh vực tiếp thị liên kết khá muộn, trong bối cảnh phí sàn tăng, hoa hồng giảm mạnh so với trước đây, cô vẫn kiên trì vì tin rằng không có công việc nào vừa nhẹ nhàng vừa mang lại thu nhập cao.

Ngọc Hà bác bỏ suy nghĩ cho rằng người nổi tiếng chỉ cần "gắn link là có đơn". Sau 3 tháng tập trung làm công việc này, cô nhận ra để có thu nhập ổn định phải nghiên cứu thị trường, hiểu khách hàng, trải nghiệm sản phẩm và lựa chọn những thương hiệu uy tín. Theo cô, việc có nhiều người theo dõi chỉ mang lại lợi thế ban đầu chứ không quyết định thành công lâu dài.

Ngọc Hà cho biết áp lực tài chính là động lực để cô không ngừng nỗ lực mỗi ngày

Cô cũng chia sẻ gia đình luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm của các thương hiệu lớn, nhưng trong bối cảnh kinh tế hiện nay, những mặt hàng giá cao không dễ tiếp cận với đa số khách hàng. Vì vậy, cô dành nhiều thời gian tìm kiếm những sản phẩm có mức giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng để giới thiệu tới người tiêu dùng. Đồng thời, Ngọc Hà học hỏi từ những người đi trước nhưng không chạy theo xu hướng một cách mù quáng, bởi mỗi sản phẩm đều cần phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Khép lại bài viết, vợ NSND Công Lý bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với công việc tiếp thị liên kết bằng sự tử tế và trách nhiệm: "Mỗi người có một cái lộc, một số phận và một hành trình riêng. Việc của em là sống đúng, làm đúng, làm bằng sự tử tế. Còn lại, em tin rằng trời xanh sẽ có sự an bài".

Trước đó ít ngày, Ngọc Hà gây chú ý khi thông báo dừng kế hoạch đưa NSND Công Lý sang Nhật điều trị. Cô cho biết suốt nhiều năm qua, mục tiêu lớn nhất của mình là kiếm tiền để đưa chồng tiếp cận các phương pháp phục hồi hiện đại. Tuy nhiên, sau hành trình dài, cô không còn đủ điều kiện tài chính để tiếp tục và cũng nhận ra bản thân cần thời gian nghỉ ngơi, chữa lành sau nhiều năm chịu áp lực nặng nề.

Nhờ sự đồng hành và chăm sóc của vợ, sức khỏe hiện tại của NSND Công Lý đã ổn định hơn

Theo chia sẻ của Ngọc Hà, trong khoảng 5 năm đồng hành cùng chồng sau biến cố sức khỏe, cô đã cùng NSND Công Lý thực hiện khoảng 10 chuyến sang Nhật điều trị. Dù phần lớn chi phí đều do hai vợ chồng tự xoay xở, nam nghệ sĩ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện sức khỏe của Công Lý ổn định hơn, tinh thần vui vẻ và thường xuyên xuất hiện bên gia đình.

NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe vào năm 2021, ngay sau khi kết hôn với Ngọc Hà. Kể từ đó, cô luôn là người đồng hành, chăm sóc chồng trong quá trình điều trị và phục hồi. Hình ảnh người đẹp âm thầm gánh vác kinh tế, vừa chăm lo gia đình vừa không ngừng tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập đã nhận được nhiều sự cảm thông từ khán giả.

Hiện tại, dù đã tạm dừng kế hoạch sang Nhật chữa trị, cả hai vẫn giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống.