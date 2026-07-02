Mỹ Tâm tóc đen, áo dài trắng sáng bừng cả Dinh Độc lập, hình ảnh để đời tái hiện xuất sắc

Sáng 2/7, Mỹ Tâm góp mặt trong Lễ kỷ niệm và Chương trình Nghệ thuật Đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), diễn ra tại Dinh Độc lập, TP.HCM. Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ, mang đến một tiết mục giàu cảm xúc trong không gian trang trọng của buổi lễ.

Mỹ Tâm xuất hiện tại buổi lễ (clip: Fanpage My Tam)

Đây cũng là lần đầu tiên sau khoảng 30 năm Mỹ Tâm có dịp biểu diễn tại Dinh Độc lập. Trên fanpage, nữ ca sĩ chia sẻ: "Một buổi sáng dâng trào cảm xúc, Tâm rất tự hào và vinh dự khi được góp mặt và biểu diễn trong buổi Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố mang tên Bác tại Hội trường Thống Nhất. Biết ơn!"

Xuất hiện giữa sân khấu ngoài trời cùng dàn nhạc giao hưởng, Mỹ Tâm lựa chọn tà áo dài trắng truyền thống, kết hợp mái tóc đen buông tự nhiên. Không cần đến trang phục cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, hình ảnh của nữ ca sĩ vẫn lập tức thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp nền nã, sang trọng và đầy khí chất. Ánh nắng buổi sáng phủ lên tà áo dài trắng càng tôn lên thần thái rạng rỡ của Mỹ Tâm. Gương mặt được trang điểm nhẹ, tông hồng tự nhiên, mái tóc đen suôn dài cùng nụ cười hiền tạo nên tổng thể thanh lịch, gần gũi. Khi cất giọng hát, từng ánh mắt, nụ cười và cử chỉ đưa tay của Mỹ Tâm đều toát lên sự tự hào, trân trọng với khoảnh khắc đặc biệt của thành phố mang tên Bác.

Hình ảnh gây sốt của Mỹ Tâm:

Giọng hát của Mỹ Tâm tiếp tục là điểm nhấn của tiết mục. Chất giọng nội lực, hào sảng nhưng vẫn giàu cảm xúc giúp Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ vang lên đầy tự hào giữa Dinh Độc lập. Không phô diễn kỹ thuật quá nhiều, nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng cách truyền tải cảm xúc chân thành, đúng tinh thần của một chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa lịch sử.

Hình ảnh mới nhất của Mỹ Tâm nhanh chóng khiến nhiều khán giả bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc nữ ca sĩ biểu diễn trong lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Khi ấy, cô cũng xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi, không trang sức cầu kỳ, không sơn móng tay, không lớp trang điểm đậm. Trên sân khấu giữa quảng trường lịch sử, Mỹ Tâm đặt tay lên ngực trái, đôi mắt rưng rưng, cất cao tiếng hát.

Cận cảnh nhan sắc Mỹ Tâm

Khoảnh khắc ấy từng làm bừng sáng cả không gian, để lại ấn tượng mạnh với những người có mặt trực tiếp cũng như hàng triệu khán giả theo dõi qua màn hình. Chỉ một ánh mắt, một cử chỉ đặt tay lên ngực cũng đủ truyền tải trọn vẹn niềm tự hào dân tộc và tình yêu dành cho đất nước. Khi đó, trang Thông tin Chính phủ đã đăng tải lại hình ảnh xúc động của Mỹ Tâm. Chỉ sau khoảng một giờ, bài đăng thu hút hơn 108 nghìn lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Không ít khán giả cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của "họa mi tóc nâu", một hình ảnh để đời không cần đến bất kỳ sự dàn dựng hay lời giới thiệu hoa mỹ nào.

Mỹ Tâm và hình ảnh để đời ở Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/2025

Diện mạo đơn giản, tinh tế mà đầy ý nghĩa

Lần trở lại Dinh Độc lập sáng 2/7, Mỹ Tâm vẫn lựa chọn hình ảnh quen thuộc: tà áo dài trắng, mái tóc đen giản dị và phong thái điềm tĩnh. Chính sự nhất quán ấy khiến nhiều người cảm nhận như hình ảnh từng gây xúc động tại Quảng trường Ba Đình được tái hiện một lần nữa. Không cần thay đổi để gây chú ý, Mỹ Tâm vẫn đủ sức tạo nên dấu ấn bằng sự chân thành trong cách thể hiện và tình cảm gửi gắm qua từng câu hát.

Suốt nhiều năm qua, Mỹ Tâm luôn là một trong những nghệ sĩ thường xuyên được lựa chọn góp mặt tại các chương trình nghệ thuật mang tầm vóc quốc gia. Với hơn 30 năm duy trì sự nghiệp hàng đầu, phong cách chuẩn mực, nữ ca sĩ được tin cậy trong những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Và sáng 2/7 tại Dinh Độc lập, một lần nữa, Mỹ Tâm đã để lại thêm một hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.

Ảnh: FBNV