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David Beckham kiếm bộn tiền từ World Cup

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David Beckham kiếm bộn tiền từ World Cup

David Beckham xuất hiện giây nào, hái tiền giây đấy trong kỳ World Cup này!

Hiện tại, cả thế giới đang “nóng” lên theo từng nhịp World Cup. Trong đó, David Beckham dù đã giải nghệ nhưng vẫn chiếm trọn spotlight khi liên tục xuất hiện trong những quảng cáo được phát sóng trong các quãng nghỉ uống nước tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Từ World Cup 2026, các quãng nghỉ tiếp nước kéo dài khoảng 3 phút đã được đưa vào giữa mỗi hiệp đấu 45 phút, gây nhiều tranh luận trong giới túc cầu. Có nhiều ý kiến cho rằng những quãng nghỉ này có thể làm gián đoạn nhịp điệu của trận đấu, gây “tụt mood” cho cả cầu thủ lẫn khán giả. Tuy nhiên, với David Beckham, đây lại là cơ hội vàng cho anh tha hồ “cá kiếm”.

David Beckham kiếm bộn tiền từ World Cup- Ảnh 1.

David Beckham liên tục xuất hiện trên quảng cáo "giờ vàng" (Ảnh: 163).

Theo trang 163, siêu sao 51 tuổi nước Anh đã được các nhãn hiệu đình đám chạm mặt gửi vàng và liên tục “lên sóng” trong những dự án quảng cáo cực khủng. Nhờ vậy, David Beckham dễ dàng kiếm về 19 triệu bảng Anh (662 tỷ đồng) trong kỳ World Cup này.

Một chuyên gia kinh tế chia sẻ với tờ Daily Mail rằng, David Beckham là một trong những siêu sao quốc tế có độ nhận diện cao và có hình tượng đẹp, tạo được sự tin cây với công chúng. Chẳng quá lời khi nói, kỳ World Cup 2026 này không chỉ mang về cho cựu đội trưởng Anh số tiền cát-xê cực khủng mà còn nâng mức độ nổi tiếng của anh tại nước Mỹ lên một tầng cao mới.

Tờ The Sun hé lộ thêm, trong số 10 nhãn hiệu lớn mà David Beckham hợp tác, có tới 9 nhãn hiệu đã ký hợp đồng dài hạn với nam cầu thủ điển trai. Điều này có nghĩa là sau khi World Cup kết thúc, chồng Victoria vẫn có thể kiếm bộn tiền. Chỉ có thể nói rằng, David Beckham là một trong những người thắng lớn nhất trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

David Beckham kiếm bộn tiền từ World Cup- Ảnh 2.

Nhờ kỳ World Cup này, David Beckham càng thêm nổi tiếng (Ảnh: 163).

Nhiều người nhận định rằng, David Beckham không chỉ là một cầu thủ điển trai, tài năng mà còn có vai trò mấu chốt trong việc định hình lại bóng đá Mỹ. Từ năm 2007, khi gia nhập câu lạc bộ LA Galaxy, David Beckham đã thu hút nhiều sự chú ý đến với xứ cờ hoa - nơi mà bóng đá vốn không phải môn thể thao được ưa chuộng. Sau khi giải nghệ vào năm 2013, David Beckham trở thành ông chủ của câu lạc bộ Inter Miami và gây tiếng vang lớn khi ký hợp đồng với siêu sao Leo Messi.

Bên cạnh đó, David Beckham còn là cầu thủ bóng đá thành công nhất khi lấn sân sang lĩnh vực giải trí. Dù đã giải nghệ nhiều năm, anh vẫn là gương mặt đại diện được các nhãn hiệu đình đám ưa chuộng và còn góp mặt trong một số dự án phim ảnh. Những câu chuyện về David Beckham cũng như các drama xoay quanh gia đình anh đều được công chúng hết sức quan tâm.

David Beckham kiếm bộn tiền từ World Cup- Ảnh 3.

Ngay từ khi còn trẻ, David Beckham đã là gương mặt quảng cáo được săn đón (ẢNh: 163).

David Beckham kiếm bộn tiền từ World Cup- Ảnh 4.

Giờ đây, anh vẫn duy trì độ nổi tiếng dù đã giải nghệ nhiều năm (Ảnh: 163).

Theo thống kê, khối tài sản mà vợ chồng Beck – Vic sở hữu có giá trị lên tới 1,185 tỷ bảng Anh (41.293,6 tỷ đồng), biến anh trở thành vận động viên thể thao nước Anh đầu tiên trong lịch sử có tài sản trên 1 tỷ bảng Anh. Và giờ đây, theo độ “nóng” của World Cup, David Beckham hoàn toàn có thể tiếp tục phá vỡ những kỷ lục mới về tài sản cá nhân.

David Beckham kiếm bộn tiền từ World Cup- Ảnh 5.

Khối tài sản của vợ chồng David Beckham đã vượt mức 1 tỷ bảng Anh (Nguồn: 163).

Nguồn: 163

Theo Gia Linh

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