2 mỹ nhân lục tung cả Internet không tìm thấy 1 bức ảnh xấu: Người cưới chồng giàu, người lẻ bóng sau khi chia tay trai đẹp

Những bữa tiệc quy tụ dàn sao luôn là dịp để khán giả nhìn thấy nhiều màn "đọ sắc" đáng chú ý. Tại tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới của Midu và ông xã Minh Đạt không chỉ quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của Vbiz mà còn khiến mạng xã hội dành nhiều sự chú ý cho màn chung khung hình của Midu và Jun Vũ.

Hai mỹ nhân chênh lệch đến 7 tuổi nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến dân mạng xuýt xoa vì nhan sắc gần như không có "điểm chết". Thậm chí, nhiều người còn ví von rằng "lục tung cả Internet cũng khó tìm được một bức ảnh xấu" của cả hai.

Khoảnh khắc chung khung hình của Midu và Jun Vũ cùng dàn mỹ nhân Vbiz (Nguồn: Đi soi sao đi)

Trong buổi tiệc, Jun Vũ lựa chọn chiếc váy đen dáng ôm với thiết kế đơn giản. Không cầu kỳ về kiểu dáng hay phụ kiện, nữ diễn viên chỉ trang điểm nhẹ nhàng, để tóc buông tự nhiên nhưng vẫn nổi bật nhờ làn da trắng, gương mặt thanh tú và vóc dáng cân đối. Nhiều người nhận xét chính sự tiết chế trong cách ăn mặc càng giúp tôn lên thần thái sang trọng và vẻ đẹp vốn có của cô.

Về phía Midu, cô xuất hiện trong chiếc váy hồng bồng bềnh, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Từ kiểu tóc, layout trang điểm đến thần thái đều đồng điệu với phong cách ngọt ngào mà cô theo đuổi nhiều năm qua.

Trong khoảnh khắc từ buổi tiệc, cư dân mạng liên tục dành lời khen cho visual của cả Midu lẫn Jun Vũ. Nếu Midu được nhận xét vẫn giữ nguyên vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính như thời còn là “nữ thần bìa báo”, thì Jun Vũ lại gây ấn tượng với thần thái sang trọng và khí chất “bạch nguyệt quang”.

Nhiều bình luận cho rằng đây là hiếm hoi một khung hình có hai mỹ nhân đều sở hữu phong độ nhan sắc ổn định: “Mỗi lần xuất hiện chưa thấy bị chê bao giờ”, “Lục tung Internet cũng khó tìm được ảnh xấu của 2 người này”, “Đẹp theo hai kiểu khác nhau nhưng đều rất cuốn”, “Người đẹp hay chơi với nhau hả?”,...

Midu và Jun Vũ

Có sự tương đồng về việc giữ phong độ nhan sắc song đường tình duyên của Midu và Jun Vũ khá trái ngược.

Hai năm trước, tại lễ ăn hỏi và đám cưới của Midu - Minh Đạt, Jun Vũ và Hải Nam từng cùng đảm nhận vai trò bê tráp. Khi ấy, cả hai liên tục nhận về lời khen trai tài gái sắc bởi những khoảnh khắc đẹp đôi và sự ăn ý khi xuất hiện cạnh nhau.

Tuy nhiên, đến khoảng năm 2025, cả hai không còn xuất hiện cùng nhau như trước. Nhiều người cho rằng cặp đôi đã đường ai nấy đi, dù người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận. Kể từ đó đến nay, Jun Vũ cũng trở nên kín tiếng hơn về đời tư và gần như không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyện tình cảm.

Trong khi đó Midu có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Năm 2024, cô kết hôn với doanh nhân Trần Duy Minh Đạt - thiếu gia của một gia đình kinh doanh ngành nhựa.

Sau khi về chung một nhà, cả hai lựa chọn cuộc sống kín tiếng nhưng thường xuyên khiến công chúng thích thú bởi những khoảnh khắc ngọt ngào. Minh Đạt không hoạt động nghệ thuật nhưng luôn âm thầm đồng hành cùng vợ, từ việc hộ tống Midu dự sự kiện, cầm túi đến chăm sóc cô trong những chi tiết nhỏ.