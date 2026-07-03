Chùm ảnh độc quyền thực phẩm được chuyển vào lễ đường cưới Taylor Swift, cô dâu chú rể đãi khách ăn gì?

Page Six độc quyền tiết lộ rằng đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce nhiều khả năng sẽ có thực đơn cao cấp. Đây là một bữa tiệc thịnh soạn xứng tầm vua và hoàng hậu! Page Six cũng tiết lộ chùm ảnh độc quyền những xe thực phẩm đủ loại được vận chuyển đến Madison Square Garden - nơi tổ chức đám cưới.

Các nhân viên khiêng những thùng chứa thịt tôm hùm, gà nướng, gà đóng gói, ức gà không xương không da và đùi gà vào địa điểm tổ chức sự kiện. Họ cũng được nhìn thấy đang vận chuyển khoai tây chiên, khoanh hành tây cắt dày, ớt đỏ và cam, rau diếp romaine và các loại rau củ khác, trứng, kem tươi và sữa nguyên kem.

Ngoài ra, Page Six thấy một chiếc xe tải của thương hiệu bánh donut Krispy Kreme đậu trước Madison Squre Garden. Tuy nhiên không rõ liệu những chiếc bánh donut này có liên quan đến đám cưới hay không, vì có một cửa hàng Krispy Kreme bên trong ga Penn Station nằm ngay bên dưới Madison Squre Garden.

Thực phẩm được chở vào Madison Square Garden. Clip: Page Six

Page Six độc quyền tiết lộ rằng đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce nhiều khả năng sẽ có thực đơn cao cấp. Ảnh: Page Six

Đây là một bữa tiệc thịnh soạn xứng tầm vua và hoàng hậu! Ảnh: Page Six

Các nhân viên khiêng những thùng chứa thịt tôm hùm, gà nướng, gà đóng gói, ức gà không xương không da và đùi gà vào địa điểm tổ chức sự kiện. Ảnh: Page Six

Họ cũng được nhìn thấy đang vận chuyển khoai tây chiên, khoanh hành tây cắt dày, ớt đỏ và cam, rau diếp romaine và các loại rau củ khác, trứng, kem tươi và sữa nguyên kem. Ảnh: Page Six

Như Page Six đã xác nhận trước đó, đám cưới của Swift và Kelce sẽ có một lâu đài đồ sộ được cho là đang xây dựng bên trong Madison Square Garden. Điều đó giải thích tại sao lại có những thùng carton dán nhãn “Tiệc ngoài trời” và những cây thông nhân tạo được mang vào bên trong nơi tổ chức đám cưới.

Lễ cưới như trong truyện cổ tích của cặp đôi sẽ bắt đầu vào ngày 2/7 (giờ Mỹ) với bữa tiệc tối trước lễ cưới dành cho 100 người, tiếp theo là một buổi lễ lớn hơn vào ngày 3/7 với 1.000 khách mời - và các màn trình diễn của Stevie Knicks và Tim McGraw. Page Six được biết bữa tiệc trước lễ cưới sẽ diễn ra từ 6h đến 10h30 tối. Vào ngày cưới, cửa sẽ mở lúc 3h30 chiều, và tiệc cocktail sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều tại sảnh tầng 6. Lễ cưới sẽ diễn ra lúc 5h30 chiều tại sàn đấu, tiếp theo là tiệc chiêu đãi từ 6h30 chiều đến 2h sáng.

Ảnh: Page Six

Lễ cưới như trong truyện cổ tích của cặp đôi sẽ bắt đầu vào ngày 2/7 (giờ Mỹ) tại Madison Square Garden, New York, Mỹ. Ảnh: Page Six

Mặc dù Madison Square Garden đã có cơ sở hạ tầng bảo mật cao, cặp đôi vẫn đang làm mọi cách để đảm bảo quyền riêng tư và an toàn. Vào ngày 1/7, đã có những xe tải cỡ lớn được bố trí 1 cách chiến lược bên ngoài, che khuất hoàn toàn tầm nhìn ra khu vực bốc dỡ hàng chính ở đường 33. Có vẻ như xe của nhà cung cấp đã bắt đầu lùi vào khu vực bốc dỡ hàng để giữ bí mật hơn về quá trình dỡ hàng. Các nhân viên cũng quây bạt đen ở các lối đi khác để bảo mật.

Tất cả những người tham gia chuẩn bị không gian sự kiện đều phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, phải đeo vòng tay được chỉ định và không được mang điện thoại bên mình. Được biết hơn 130 cảnh sát - bao gồm cả cảnh sát tân binh và thám tử từ các đồn cảnh sát thành phố New York - sẽ có mặt tại hiện trường theo giấy phép sự kiện đặc biệt của cặp đôi này. Việc bố trí lực lượng cảnh sát được cho là sẽ tiêu tốn của họ một khoản tiền khổng lồ lên đến hàng trăm nghìn USD, con số này vẫn chẳng thấm vào đâu so với 3 triệu USD (gần 79 tỷ đồng) mà họ được cho là đã chi để thuê Madison Square Garden trong 3 ngày liên tiếp.

Cặp đôi mạnh tay chi 3 triệu USD (gần 79 tỷ đồng) thuê địa điểm. Ảnh: Page Six

Tòa thị chính New York xác nhận rằng một đơn xin cấp phép đã được nộp cho Văn phòng Cấp phép Hoạt động Đường phố của thành phố New York cho giai đoạn từ ngày 2 đến ngày 4/7. Đơn xin phép, do Winick Productions - một công ty tổ chức sự kiện nổi tiếng đệ trình, yêu cầu cả việc đóng cửa một số tuyến đường xung quanh Madison Square Garden và dựng một lều hoặc mái che lớn bên ngoài sân vận động.

Người đứng sau sự kiện hoành tráng của cặp đôi là Mark Seed - một nhà tổ chức đám cưới nổi tiếng ở Los Angeles - người "có thể tạo ra điều gì đó ngoạn mục từ con số không". Đôi bên đã làm việc với nhau trong nhiều tháng. Đơn vị dựng sân khấu cho The Eras Tour - Rock Lititz cũng tham gia vào tổ chức siêu đám cưới này.

Đám cưới thế kỷ đang đến rất gần. Ảnh: X

Nguồn: Page Six