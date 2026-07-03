Tăng Nhật Tuệ vừa bị bắt là ai?

Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì liên quan đến vụ án ma túy đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Ngày 3/7, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM triệt phá một đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số các đối tượng bị xử lý có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Tăng Nhật Tuệ cùng một đối tượng khác được xác định có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng nam nghệ sĩ còn bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Quá trình khám xét nơi ở của Tăng Nhật Tuệ, lực lượng chức năng thu giữ ma túy các loại cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy tự chế. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng dương tính với Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi thông tin được công bố, cái tên Tăng Nhật Tuệ nhanh chóng được tìm kiếm trên mạng xã hội. Với nhiều khán giả trẻ, đây là một cái tên không còn quá quen thuộc, trong khi với thế hệ yêu nhạc Việt giai đoạn 2010, Tăng Nhật Tuệ từng là gương mặt hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực của showbiz.

Tăng Nhật Tuệ sinh năm 1986, được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và biên kịch. Anh hoạt động nghệ thuật từ khá sớm. Từ nhỏ, Tăng Nhật Tuệ theo học nghệ thuật tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội trước khi theo học khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Trong sự nghiệp, Tăng Nhật Tuệ sở hữu hàng trăm ca khúc, hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và đứng sau không ít sản phẩm dành cho giới trẻ. Anh từng sáng tác cho nhiều ca sĩ như Noo Phước Thịnh, Hương Tràm,... Nhiều ca khúc do anh chắp bút từng tạo được hiệu ứng tốt trên thị trường nhạc Việt.

Tăng Nhật Tuệ đứng sau nhiều ca khúc hit của loạt ca sĩ

Không chỉ sáng tác, Tăng Nhật Tuệ còn thử sức ở vai trò ca sĩ, diễn viên và biên kịch. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình. Anh đã tham gia hơn 50 bộ phim khác nhau, trong đó 17 phim đóng vai chính. Các phim Tăng Nhật Tuệ từng tham gia như Bộ tứ 12A8, Chít và Pi, Vũ điệu xì-tin, Ranh giới,...

Ngoài hoạt động cá nhân, Tăng Nhật Tuệ còn được biết đến là người đào tạo, định hướng và hỗ trợ nhiều nghệ sĩ trẻ trong những ngày đầu sự nghiệp. Anh từng tham gia các dự án tìm kiếm tài năng, sản xuất âm nhạc và xây dựng hình ảnh cho nhiều gương mặt mới. Tăng Nhật Tuệ còn đảm nhận vai trò ông bầu của các nhóm nhạc như Biến tấu, X3.14, Born to rap, Horoscrope, Zero 9.