Clip hot nhất ngày Tăng Thanh Hà tái xuất, cú xoay lưng khoe xương cánh bướm đẹp cỡ này!

Dù đã rời xa showbiz nhiều năm để tập trung chăm sóc gia đình và phát triển công việc kinh doanh, Tăng Thanh Hà vẫn luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của Vbiz. Mỗi lần xuất hiện, cô đều gây sốt bởi vẻ đẹp gần như không thay đổi theo thời gian. Mới đây, "ngọc nữ" màn ảnh Việt khiến mạng xã hội xôn xao khi góp mặt tại sự kiện công bố dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng, đánh dấu màn tái xuất đáng mong chờ sau thời gian dài vắng bóng.

Ngay từ những khung hình đầu tiên, Tăng Thanh Hà ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc mặn mà cùng thần thái sang trọng, kiều diễm. Nữ diễn viên diện thiết kế váy lụa màu ôm dáng, kết hợp kiểu tóc uốn cổ điển và lối trang điểm tối giản nhưng vẫn tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt. Mới đây, clip quay cận nhan sắc, vóc dáng của Tăng Thanh Hà tại sự kiện rầm rộ trên mạng xã hội. Thiết kế hở lưng sâu giúp nữ diễn viên khoe trọn tấm lưng mảnh mai cùng phần xương cánh bướm nổi rõ đầy cuốn hút. Dưới ánh đèn sân khấu, từng chuyển động của cô đều toát lên vẻ thanh lịch, tinh tế, quyến rũ.

Clip: Khoảnh khắc nét căng cận nhan sắc của Tăng Thanh Hà ở sự kiện (Nguồn: Rain Dinh)

Nhiều cư dân mạng nhận xét hiếm có mỹ nhân nào chỉ cần một góc quay từ phía sau vẫn đủ sức chiếm trọn spotlight như Tăng Thanh Hà. Không ít bình luận dành lời khen cho vóc dáng săn chắc, làn da mịn màng và khí chất ngày càng đằm thắm của nữ diễn viên ở tuổi 40. Chính thần thái sang trọng, phong cách thời trang tinh tế cùng cuộc sống kín tiếng giúp cô giữ vững danh xưng "ngọc nữ" suốt hơn hai thập kỷ qua.

Lần tái xuất này càng khiến khán giả thêm kỳ vọng vào màn hóa thân của Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu. Không ít ý kiến cho rằng từ khí chất, nhan sắc đến phong thái của nữ diễn viên đều rất phù hợp với hình tượng vị hoàng hậu nổi tiếng bởi vẻ đẹp và sự đoan trang trong lịch sử.

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Khí chất của Tăng Thanh Hà chuẩn 100 điểm!

Hoàng Hậu Cuối Cùng tái hiện quãng đời khoảng 10 năm của Nam Phương Hoàng hậu trong chốn Cấm thành, từ cuộc hôn nhân với vua Bảo Đại đến những biến động lịch sử dẫn tới ngày Hoàng gia rời Đại Nội Huế. Bộ phim khắc họa hành trình của người phụ nữ từng sống giữa nhung lụa, chứng kiến sự đổi thay của một triều đại và bước vào những năm tháng lặng lẽ sau khi khép lại thời kỳ vàng son.

Theo ê-kíp sản xuất, tác phẩm không đi theo lối kể chuyện tiểu sử thông thường mà tập trung khai thác đời sống nội tâm, những lựa chọn và số phận của Nam Phương Hoàng hậu trước biến động của thời cuộc. Đạo diễn Bảo Nhân cho biết bộ phim cũng khắc họa hình ảnh một người phụ nữ hết lòng với tình yêu, đồng thời luôn nỗ lực gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống.