Tăng Thanh Hà tái xuất điện ảnh, điều khiến dân tình không rời mắt là vóc dáng tuổi 40: Hóa ra bí quyết chỉ xoay quanh thói quen đời thường

Sau 13 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, sự trở lại của Tăng Thanh Hà nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, điều khiến công chúng bàn luận nhiều không chỉ là màn tái xuất của "ngọc nữ" màn ảnh Việt, mà còn là diện mạo trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn gần như không thay đổi theo thời gian.

Xuất hiện tại sự kiện công bố dự án điện ảnh mới, Tăng Thanh Hà lựa chọn trang phục tối giản nhưng tinh tế với tông màu trung tính, phom dáng ôm vừa phải giúp tôn lên thân hình mảnh mai, săn chắc. Mái tóc xoăn nhẹ, lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh lịch vốn đã trở thành "thương hiệu" của nữ diễn viên.

Ở tuổi 40 và là mẹ của ba con, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vòng eo gọn gàng, cánh tay săn chắc cùng thần thái rạng rỡ. Không ít khán giả nhận xét cô gần như không có nhiều thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp cách đây hơn một thập kỷ, có chăng thì là sự chín chắn và từng trải hơn.

Điều đáng nói là suốt nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà hiếm khi chia sẻ về những phương pháp giảm cân cấp tốc hay bí quyết làm đẹp cầu kỳ. Trên mạng xã hội cũng như trong các cuộc phỏng vấn, cô nhiều lần nhấn mạnh rằng sức khỏe mới là ưu tiên hàng đầu, còn vóc dáng đẹp chỉ là "thành quả đi kèm" của một lối sống lành mạnh được duy trì bền bỉ.

Ăn uống sạch thay vì ép cân

Nếu theo dõi trang cá nhân của Tăng Thanh Hà, không khó để bắt gặp những bữa ăn được cô tự chuẩn bị với nhiều rau xanh, trái cây, cá, hải sản và thực phẩm tươi.

Nữ diễn viên gần như không cổ xúy cho việc nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn tinh bột. Thay vào đó, cô hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều đường và các món chiên rán nhiều dầu mỡ.

Bên cạnh đó, cô cũng dành nhiều thời gian vào bếp. Việc tự nấu ăn không chỉ giúp kiểm soát lượng dầu, muối, đường trong mỗi bữa ăn mà còn tạo điều kiện để cân bằng dinh dưỡng tốt hơn.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng đây là một trong những nguyên tắc quan trọng giúp kiểm soát cân nặng lâu dài. Khi khẩu phần ăn giàu chất xơ, protein chất lượng cao và chất béo tốt, cơ thể sẽ duy trì cảm giác no lâu hơn, hạn chế việc ăn quá mức.

Tập luyện đều đặn, không bỏ cuộc giữa chừng

Một trong những hình ảnh quen thuộc trên mạng xã hội của Tăng Thanh Hà là những buổi chạy bộ từ sáng sớm, các buổi tập yoga hay pilates.

Đây đều là những hình thức vận động vừa giúp cải thiện sức bền tim mạch, vừa tăng sức mạnh cơ bắp và giữ cơ thể dẻo dai.

Thay vì tập với cường độ quá cao trong thời gian ngắn, cô duy trì thói quen vận động gần như mỗi ngày. Chính sự đều đặn này giúp cơ thể duy trì khối cơ, hỗ trợ trao đổi chất và hạn chế tích tụ mỡ thừa.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể lực cường độ vừa mỗi tuần kết hợp các bài tập tăng cường sức mạnh cơ ít nhất hai ngày để bảo vệ sức khỏe và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Xem vận động là một phần của cuộc sống

Điểm thú vị ở Tăng Thanh Hà là cô không chỉ tập luyện trong phòng gym.

Nữ diễn viên thường xuyên tham gia chạy bộ, đạp xe, bơi lội, leo núi, chèo SUP, chơi pickleball hoặc các hoạt động ngoài trời cùng gia đình.

Việc đa dạng hình thức vận động giúp giảm cảm giác nhàm chán, đồng thời huy động nhiều nhóm cơ khác nhau, tăng hiệu quả rèn luyện thể chất.

Các chuyên gia cũng đánh giá việc kết hợp vận động vào cuộc sống hằng ngày thường mang lại hiệu quả lâu dài hơn so với chỉ tập luyện theo phong trào.

Ngủ đủ và ưu tiên phục hồi cơ thể

Trong nhiều chia sẻ, Tăng Thanh Hà từng cho biết cô cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và dành thời gian cho gia đình.

Giấc ngủ chất lượng không chỉ giúp phục hồi cơ bắp sau tập luyện mà còn góp phần điều hòa các hormone liên quan đến cảm giác đói và no. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng cảm giác thèm đồ ngọt, thực phẩm nhiều năng lượng và khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn.

Chăm sóc tinh thần cũng là một cách làm đẹp

Khác với nhiều người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, Tăng Thanh Hà lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng.

Ngoài công việc kinh doanh, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái, đọc sách, làm vườn, nấu ăn và du lịch.

Các hoạt động này giúp cô cân bằng tinh thần, giảm căng thẳng - yếu tố vốn được chứng minh có liên quan đến nguy cơ tăng cân, rối loạn giấc ngủ và nhiều bệnh mạn tính.

Không theo đuổi hình thể hoàn hảo, mà hướng đến cơ thể khỏe mạnh

Điều khiến Tăng Thanh Hà trở thành hình mẫu truyền cảm hứng không nằm ở việc cô sở hữu vóc dáng quá gầy hay luôn xuất hiện với hình ảnh hoàn mỹ.

Điều đáng học hỏi hơn cả là sự kiên trì với một lối sống lành mạnh trong nhiều năm. Không có những đợt giảm cân thần tốc, không quảng bá các phương pháp "đốt mỡ cấp tốc", cũng không chạy theo những xu hướng ăn kiêng cực đoan.

Ở tuổi 40, sau ba lần sinh con và nhiều năm tập trung cho cuộc sống gia đình, vóc dáng mảnh mai, khỏe khoắn của Tăng Thanh Hà cho thấy việc chăm sóc sức khỏe không phải là cuộc đua ngắn hạn mà là kết quả của những lựa chọn được duy trì mỗi ngày.

Có lẽ cũng vì thế mà trong lần tái xuất điện ảnh sau 13 năm, bên cạnh sự háo hức dành cho vai diễn mới, hình ảnh một Tăng Thanh Hà vẫn tràn đầy năng lượng, thanh lịch và khỏe khoắn tiếp tục khiến công chúng dành nhiều lời khen ngợi. Đó không chỉ là vẻ đẹp của ngoại hình, mà còn là vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ một lối sống bền vững.