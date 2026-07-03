Nóng: Ronaldo sẽ từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026

Theo nguồn tin được Marca đăng tải, bà Katia Aveiro – chị gái của Cristiano Ronaldo đã có những chia sẻ đầy cảm xúc với kênh Sport TV trước thềm trận đấu thuộc vòng 32 đội giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Bà Aveiro khẳng định đã nhận được thông tin từ một nguồn đáng tin cậy về việc cậu em trai 41 tuổi sẽ chính thức nói lời chia tay màu áo đội tuyển quốc gia sau chiến dịch World Cup 2026.

"Hãy tận hưởng khi bạn còn có thể. Nó sắp kết thúc rồi. Theo thông tin tôi có từ một nguồn đáng tin cậy... đây sẽ là vũ điệu cuối cùng của nó", chị gái của CR7 xúc động chia sẻ với truyền thông tại Toronto.

Tiết lộ này ngay lập tức làm tăng thêm sức nóng và tính chất lịch sử cho trận đấu loại trực tiếp của tuyển Bồ Đào Nha. Trong bối cảnh thể thức vòng knock-out vô cùng khắc nghiệt, người hâm mộ toàn cầu hiểu rằng mỗi trận đấu trước mắt đều có thể là lần cuối cùng họ được chứng kiến tiền đạo mang áo số 7 ra sân trong màu áo bã trầu. Trận chiến với Croatia không chỉ mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp, mà còn là chương cuối đầy duyên nợ khi Ronaldo đối đầu với một huyền thoại sống khác của bóng đá thế giới là Luka Modrić bên phía Croatia.

Ronaldo bước vào trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia (Ảnh: Getty)

Có thể đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Ronaldo trong màu áo Bồ Đào Nha (Ảnh: LĐBĐ BĐN)

Dù vậy, bà Katia Aveiro cũng trấn an người hâm mộ khi nhấn mạnh rằng trận đấu này chưa phải là lời từ biệt ngay lập tức. Chị gái siêu sao người Bồ Đào Nha bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng tiến sâu của đội nhà tại giải đấu năm nay. Sau giai đoạn vòng bảng với những màn trình diễn ghi dấu ấn đỉnh cao là cú đúp bàn thắng giúp Bồ Đào Nha hạ gục Uzbekistan với tỷ số 2-0 – Ronaldo và các đồng đội đang dồn toàn bộ sự tập trung cho mục tiêu vào vòng 1/8.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Cristiano Ronaldo lẫn Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đều chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về thời điểm giải nghệ của anh. Mọi quyết định được cho là sẽ chỉ được công bố sau khi hành trình của Bồ Đào Nha tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại. Dẫu vậy, viễn cảnh về một "vũ điệu cuối cùng" đang biến mỗi bước chạy của CR7 tại World Cup 2026 trở thành những khoảnh khắc lịch sử vô giá đối với người hâm mộ túc cầu giáo.