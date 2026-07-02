Tăng Thanh Hà đính chính thông tin đời tư

Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, Tăng Thanh Hà chính thức trở lại màn ảnh rộng với vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Bên cạnh màn tái xuất được chờ đợi, "ngọc nữ" màn ảnh Việt còn có một chia sẻ bất ngờ khi lần đầu lên tiếng đính chính một thông tin đời tư đã gắn với mình suốt nhiều năm.

Trong buổi họp báo công bố dự án diễn ra ngày 2/7, Tăng Thanh Hà cho biết cô thường xuyên bắt gặp nhiều bài viết giới thiệu quê quán của mình ở các tỉnh miền Tây. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định đây là thông tin chưa chính xác.

Tăng Thanh Hà chia sẻ: "Nhiều lúc ghi quê Hà ở Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, rồi Gò Công nhưng thật ra Hà được sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải ở miền Tây, nên hôm nay cho Hà xin đính chính lại".

Tăng Thanh Hà nói rõ về quê quán của mình

Suốt nhiều năm qua, thông tin về quê quán của Tăng Thanh Hà vẫn thường được lan truyền theo nhiều cách khác nhau trên mạng xã hội. Đây cũng là lần hiếm hoi cô chủ động lên tiếng để làm rõ một chi tiết liên quan đến đời tư trước truyền thông.

Vốn là người kín tiếng, Tăng Thanh Hà rất ít khi chia sẻ về gia đình hay cuộc sống cá nhân. Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, nữ diễn viên gần như rút lui khỏi làng giải trí, dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Chính vì thế, mỗi lần cô xuất hiện hay có những chia sẻ hiếm hoi đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Tăng Thanh Hà đính chính thông tin cô có quê ở miền Tây là chưa chính xác

Bên cạnh câu chuyện đời tư, sự kiện lần này còn đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Tăng Thanh Hà xác nhận trở lại điện ảnh sau 13 năm. Cô đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng Hậu Cuối Cùng - dự án từng tạo nên nhiều đồn đoán suốt nhiều tháng qua trước khi chính thức công bố dàn diễn viên.

Ngay từ khi xuất hiện tại họp báo, Tăng Thanh Hà đã trở thành tâm điểm với nhan sắc được nhận xét ngày càng mặn mà, thần thái sang trọng và khí chất được nhiều người đánh giá phù hợp với hình tượng của Nam Phương Hoàng hậu. Màn tái xuất của "ngọc nữ" sau hơn một thập kỷ vắng bóng cũng được xem là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của màn ảnh Việt.

Trong sự kiện, ngoài Tăng Thanh Hà, các vai diễn khác cũng được hé lộ. Theo đó, vai vua Bảo Đại sẽ do Ma Ran Đô thủ vai, còn nhân vật Lý Lệ Hà được Trâm Anh đảm nhận.