Ninh Dương Lan Ngọc sởn da gà vì Tăng Thanh Hà

Ngày 2/7, sự kiện công bố dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng đã diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ và truyền thông. Tại đây, màn tái xuất của Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng Hậu vẫn đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Không chỉ khán giả, giới nghệ sĩ cũng dành sự quan tâm cho tạo hình của "ngọc nữ" khi chính thức trở lại màn ảnh. Trong đó, Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những người đầu tiên công khai bày tỏ sự thích thú.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm thán: "Nổi da gà với chị Hà, bé Trâm Anh và Ma Ran Do giống khủng khiếp" . Chia sẻ này nhanh chóng bỏ túi lượng lớn tương tác chỉ ít phút sau khi những hình ảnh đầu tiên của Tăng Thanh Hà tại sự kiện công bố lan truyền trên mạng xã hội.

Không phải ngẫu nhiên Lan Ngọc lại thốt lên "nổi da gà". Ngay từ khoảnh khắc xuất hiện, Tăng Thanh Hà đã khiến nhiều người bất ngờ bởi tạo hình được đánh giá có độ tương đồng cao với hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu ngoài đời thật. Từ chiếc đầm lụa satin trắng ngà mang tinh thần tối giản, thanh lịch, kiểu tóc bob uốn cổ điển đặc trưng của phụ nữ thượng lưu Đông Dương cho đến cách lựa chọn trang sức ngọc trai đều gợi nhắc chân dung vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn.

Đặc biệt, ở những khung hình cận mặt được chia sẻ trên mạng xã hội, sự tương đồng càng trở nên rõ nét. Đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao, ánh mắt điềm tĩnh cùng thần thái nền nã của Tăng Thanh Hà khiến nhiều khán giả liên tưởng đến những bức ảnh tư liệu nổi tiếng của Nam Phương Hoàng hậu khi còn trẻ. Hơn thế nữa, phong thái nhẹ nhàng, đĩnh đạc trong từng cử chỉ cũng được nhận xét là tái hiện khá trọn vẹn khí chất của vị hoàng hậu vốn nổi tiếng với vẻ đẹp trí thức và quý phái.

Bên dưới các bài đăng, đông đảo cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Không ít ý kiến cho rằng đây là một trong những màn casting thuyết phục nhất của điện ảnh Việt trong thời gian gần đây. Nhiều người nhận xét Tăng Thanh Hà gần như không cần khoác lên mình long bào hay phục sức cung đình, chỉ riêng thần thái và phong cách xuất hiện đã đủ gợi lên hình ảnh Nam Phương Hoàng Hậu.

Một số bình luận của netizen:

- Đúng là chỉ có Tăng Thanh Hà mới hợp vai Nam Phương Hoàng Hậu.

- Cổ sang, cổ đẹp, cổ e ấp mà cổ thanh lịch.

- Không uổng công đợi bả 13 năm, quá là peak.

- Nhìn Tăng Thanh Hà mới phải công nhận, không ai hợp đóng Nam Phương Hoàng Hậu bằng cô.

- Đến cái váy cũng giống nữa. Vai này sinh ra để dành cho Hà Tăng.

Hoàng Hậu Cuối Cùng tái hiện quãng đời khoảng 10 năm của Nam Phương Hoàng hậu trong chốn Cấm thành, từ cuộc hôn nhân với vua Bảo Đại đến những biến động lịch sử dẫn tới ngày Hoàng gia rời Đại Nội Huế. Bộ phim khắc họa hành trình của người phụ nữ từng sống giữa nhung lụa, chứng kiến sự đổi thay của một triều đại và bước vào những năm tháng lặng lẽ sau khi khép lại thời kỳ vàng son.

Theo ê-kíp sản xuất, tác phẩm không đi theo lối kể chuyện tiểu sử thông thường mà tập trung khai thác đời sống nội tâm, những lựa chọn và số phận của Nam Phương Hoàng hậu trước biến động của thời cuộc. Đạo diễn Bảo Nhân cho biết bộ phim cũng khắc họa hình ảnh một người phụ nữ hết lòng với tình yêu, đồng thời luôn nỗ lực gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh hai nhân vật trung tâm là vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu, phim còn quy tụ nhiều nhân vật lịch sử như Thái tử Bảo Long, thứ phi Mộng Điệp, Phi Ánh, Lý Lệ Hà, Bạch Yến, Khuê Các và Vĩnh Cẩn. Để tái hiện không khí hoàng cung một cách chân thực, dàn diễn viên đã trải qua quá trình huấn luyện kéo dài từ 9 đến 10 tháng, bao gồm diễn xuất, nghi lễ cung đình và phong thái của giới hoàng tộc trước khi chính thức bấm máy.