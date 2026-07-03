Trung Quốc mở cửa miễn visa 144 giờ cho khách Việt bay thẳng đến "thiên đường hạ giới”, chỉ cần một điều kiện bắt buộc

Năm 2026, chính sách miễn thị thực 144 giờ áp dụng cụ thể cho công dân Việt Nam thực hiện các chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến sân bay quốc tế Lưỡng Giang thuộc thành phố Quế Lâm. Với thời hạn lưu trú lên đến 6 ngày, đây được xem là đòn bẩy lớn thu hút du khách, đặc biệt là trong các kỳ nghỉ lễ lớn. Thay vì phải xếp hàng chờ đợi và chuẩn bị hồ sơ xin visa dán hay visa điện tử phức tạp như trước, giờ đây hành trình chạm tay vào "thiên đường hạ giới" của Trung Quốc đã được rút ngắn đáng kể nhờ đường bay thẳng thuận tiện.

Tuy nhiên, sự thông thoáng này đi kèm với những quy định vô cùng nghiêm ngặt mà hành khách bắt buộc phải tuân thủ. Điểm mấu chốt của chính sách là không áp dụng cho khách du lịch đơn lẻ hay tự túc. Để được miễn visa 144 giờ, du khách phải đi theo đoàn từ hai người trở lên và chuyến đi phải được bảo lãnh bởi một đơn vị lữ hành đã được cấp phép tại Trung Quốc . Toàn bộ danh sách thành viên trong đoàn sẽ được công ty du lịch khai báo trước với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nước bạn để nhận mã xác nhận ngay tại cửa khẩu sân bay Lưỡng Giang. Bên cạnh đó, hộ chiếu của mỗi cá nhân phải còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh.

Du khách chỉ cần đi theo đoàn từ hai người trở lên và chuyến đi phải được bảo lãnh bởi một đơn vị lữ hành đã được cấp phép tại Trung Quốc là không cần phải xin visa

Một lưu ý quan trọng khác liên quan đến phạm vi di chuyển trong suốt hành trình. Du khách đi theo diện này chỉ được phép hoạt động, tham quan trong khu vực thành phố Quế Lâm và các huyện trực thuộc như Dương Sóc, tuyệt đối không được tự ý tách đoàn hoặc di chuyển sang các tỉnh thành khác của Trung Quốc. Ngoài ra, do thói quen chi tiêu tại địa phương hầu như đã số hóa, việc cài đặt và tìm hiểu trước cách sử dụng các phương thức thanh toán điện tử như Alipay hay WeChat Pay là yếu tố sống còn giúp chuyến đi suôn sẻ, tránh gặp rắc rối khi mua sắm hoặc ăn uống bằng tiền mặt.

Khi mọi thủ tục đã được đơn vị lữ hành chuẩn bị kỹ lưỡng, hành trình khám phá Quế Lâm và Dương Sóc sẽ mang đến những trải nghiệm thị giác đỉnh cao. Tâm điểm của chuyến đi là hoạt động ngồi thuyền xuôi dòng sông Li thơ mộng, nơi sở hữu khung cảnh núi non trùng điệp từng đi vào hội họa, thi ca nghìn năm qua. Du khách sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến ngọn núi biểu tượng kỳ vĩ được in trên mặt sau của tờ tiền 20 Nhân dân tệ, soi bóng xuống làn nước xanh ngắt tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của phố thị.

Phố đi bộ Chính Dương, một địa điểm mua sắm, ẩm thực không nên bỏ qua khi đến với Quế Lâm

Tiến sâu vào khu vực Dương Sóc, Phố Tây với lịch sử hơn 1.400 năm tuổi hiện ra với những nét kiến trúc truyền thống độc đáo, hòa quyện cùng không khí náo nhiệt của các cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Về đêm, con phố này càng trở nên lung linh, là nơi lý tưởng để du khách thưởng thức các món ăn đặc sản bản địa như cá om bia hay mì Quế Lâm danh tiếng. Hành trình sẽ thêm phần trọn vẹn khi ghé thăm Động Lô Địch, một hệ thống hang động đá vôi với những khối thạch nhũ đa sắc màu kỳ vĩ, minh chứng cho sự kỳ công của tạo hóa qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất.

Việc tối ưu hóa chính sách miễn thị thực từ đầu tháng 4 đã mở ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn cho du lịch xuất ngoại. Để có một kỳ nghỉ trọn vẹn và chủ động, du khách nên lên kế hoạch sớm, theo dõi sát sao lịch trình các chuyến bay thẳng và phối hợp chặt chẽ với các công ty du lịch uy tín nhằm đảm bảo vị trí trong đoàn, sẵn sàng cho chuyến bay thẳng xê dịch thuận lợi nhất.