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UAE công bố chính sách visa mới với người Việt

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Công dân Việt Nam sở hữu thị thực còn hiệu lực, giấy phép cư trú hoặc thẻ xanh (green card) do một trong các quốc gia và khu vực gồm Mỹ, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Australia, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Canada hoặc New Zealand cấp sẽ được xem xét cấp visa tại cửa khẩu khi nhập cảnh Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Chính phủ UAE vừa công bố chính sách cấp thị thực tại cửa khẩu (visa on arrival) đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông. Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 25/6/2026.

Theo quy định mới, công dân Việt Nam sở hữu thị thực còn hiệu lực, giấy phép cư trú hoặc thẻ xanh do một trong các quốc gia và khu vực gồm Mỹ, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Australia, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Canada hoặc New Zealand cấp sẽ được xem xét cấp visa tại cửa khẩu khi nhập cảnh UAE.

Việc mở rộng diện cấp visa tại cửa khẩu cũng được đánh giá là bước tiến trong nỗ lực tăng cường kết nối giữa Việt Nam và UAE.

Hành khách đủ điều kiện có thể lựa chọn một trong hai loại thị thực: Thứ nhất, visa nhập cảnh với thời hạn lưu trú tối đa 14 ngày, lệ phí 100 AED (khoảng hơn 700.000 đồng), được gia hạn một lần thêm 14 ngày với phí gia hạn 250 AED. Thứ hai, visa nhập cảnh với thời hạn lưu trú tối đa 60 ngày, lệ phí 250 AED và không được gia hạn.

Chính sách mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân Việt Nam trong việc nhập cảnh UAE; thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và văn hóa giữa hai nước.

Việc mở rộng diện cấp visa tại cửa khẩu cũng được đánh giá là bước tiến trong nỗ lực tăng cường kết nối giữa Việt Nam và UAE, nhất là trong bối cảnh quan hệ hợp tác song phương đang phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Du lịch UAE bị ảnh hưởng đáng kể từ xung đột ở Trung Đông hồi đầu năm. Chính quyền nước này phải triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ du khách quốc tế. Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET) ban hành chỉ thị khẩn, yêu cầu các khách sạn tuyệt đối không được trục xuất khách lưu trú do gián đoạn chuyến bay.

Chính quyền thủ đô Abu Dhabi và Tổng cục Hàng không dân dụng UAE cũng đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho du khách. Trong đó, chính quyền sẽ trực tiếp thanh toán hóa đơn khách sạn, cung cấp suất ăn miễn phí và hỗ trợ hành khách làm thủ tục đặt lại vé máy bay.

Cách xử lý của chính quyền trong bối cảnh du lịch gặp khó được đánh giá cao.

Theo Ngọc Ánh

Tiền Phong

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