Chiếc áo đấu đắt nhất của Messi

Khi cái tên Lionel Messi một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trong không khí sôi động của World Cup 2026, nhiều người hâm mộ lại tò mò về những dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của siêu sao người Argentina. Một trong số đó chính là chiếc áo đấu đắt nhất từng mang tên Messi - món đồ đã tạo nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử đấu giá thể thao.

Bộ 6 chiếc áo đấu có giá hơn 200 tỷ đồng

Tháng 12/2023, nhà đấu giá Sotheby's công bố bán thành công bộ sưu tập gồm 6 chiếc áo đấu Messi sử dụng tại World Cup 2022 với tổng giá trị 7,8 triệu USD, tương đương hơn 200 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay. Bộ sưu tập này bao gồm những chiếc áo Messi mặc trong các trận đấu quan trọng của đội tuyển Argentina trên hành trình giành chức vô địch thế giới tại Qatar, từ vòng bảng cho đến vòng knock-out. Đây là mức giá cao nhất từng được ghi nhận đối với các kỷ vật gắn với Messi và là một trong những thương vụ đấu giá áo đấu thể thao lớn nhất lịch sử

Điều gì khiến những chiếc áo này có giá trị đặc biệt?

Thoạt nhìn, đó vẫn chỉ là những chiếc áo thi đấu giống hàng triệu chiếc áo khác được bán cho người hâm mộ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, điều tạo nên giá trị không nằm ở chất liệu hay thiết kế, mà nằm ở câu chuyện phía sau. World Cup 2022 được xem là dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Messi. Sau hơn 15 năm chinh phục gần như mọi danh hiệu cấp câu lạc bộ và cá nhân, chiếc cúp vàng thế giới là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập của anh. Nói cách khác, những chiếc áo đấu này đã xuất hiện trong thời khắc lịch sử khi Messi hoàn tất hành trình trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Không phải chiếc áo nào của Messi cũng đáng giá hàng triệu USD

Trong giới sưu tầm thể thao, giá trị của một chiếc áo đấu thường phụ thuộc vào 4 yếu tố.

Thứ nhất là danh tiếng của vận động viên.

Thứ hai là tầm quan trọng của trận đấu.

Thứ ba là ý nghĩa lịch sử của khoảnh khắc gắn với chiếc áo.

Cuối cùng là khả năng xác thực nguồn gốc.

Messi hội tụ gần như đầy đủ tất cả những yếu tố này. Không chỉ là nhà vô địch World Cup, anh còn là một trong những vận động viên có sức ảnh hưởng lớn nhất hành tinh với lượng người hâm mộ trải dài qua nhiều thế hệ. Đó cũng là lý do một chiếc áo Messi mặc trong trận đấu bình thường có thể được định giá vài nghìn USD, nhưng chiếc áo gắn với những cột mốc lịch sử lại có giá tăng gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần.

Áo đấu giờ không chỉ là kỷ vật

Trong nhiều năm trở lại đây, thị trường kỷ vật thể thao đã phát triển mạnh trên toàn thế giới. Những chiếc áo đấu, đôi giày hay vật phẩm gắn với các huyền thoại thể thao ngày càng được xem như tài sản sưu tầm có giá trị lâu dài. Không ít nhà đầu tư coi đây là một dạng tài sản đặc biệt, tương tự tranh nghệ thuật hay đồng hồ hiếm. Với Messi, sức hút ấy còn lớn hơn khi anh là biểu tượng của cả một thế hệ bóng đá. Mỗi dấu mốc mới trong sự nghiệp đều góp phần làm tăng giá trị của những hiện vật liên quan.

World Cup 2026 khiến cái tên Messi tiếp tục "nóng"

Dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, Messi vẫn là một trong những gương mặt được quan tâm nhất tại World Cup 2026. Mỗi lần xuất hiện của anh đều thu hút sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ toàn cầu. Chính sức ảnh hưởng bền bỉ ấy khiến giá trị các kỷ vật liên quan đến Messi không ngừng tăng theo thời gian. Với giới sưu tầm, những chiếc áo đấu gắn với các cột mốc lịch sử của anh không đơn thuần là vật phẩm thể thao, mà còn được xem như một khoản đầu tư mang giá trị văn hóa và lịch sử lâu dài.