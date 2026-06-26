Mai Phương Thuý đã căng: Đáp trả khi bị nói giàu nhờ đăng quang, "var" thẳng vụ phải gánh việc vì 1 Hoa hậu dính lùm xùm

Mai Phương Thúy vốn là một trong những Hoa hậu Việt Nam kín tiếng nhất showbiz. Thay vì thường xuyên tranh luận với cư dân mạng, người đẹp sinh năm 1988 gần như chọn cách im lặng trước những ý kiến trái chiều. Thế nhưng mới đây, Mai Phương Thuý bất ngờ có màn đáp trả trực tiếp với một bình luận liên quan đến hành trình sự nghiệp của mình.

Mọi chuyện bắt nguồn từ một cư dân mạng cho rằng nếu không có danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy khó có được cuộc sống giàu có và thành công như hiện tại. Người này nhận định chính danh tiếng sau đăng quang đã mang đến cơ hội để cô phát triển, còn nếu đi theo con đường thông thường thì cũng sẽ phải chật vật như nhiều người khác.

Không né tránh, Mai Phương Thúy ngay lập tức lên tiếng phản hồi bằng một bài viết khá dài trên Facebook cá nhân. Trong bài viết, Mai Phương Thúy khẳng định nếu không đăng quang Hoa hậu, cô vẫn đủ tự tin để xây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của mình. Người đẹp chia sẻ: "Không có danh hiệu thì mình bắt đầu từ số 0, thi vào không đậu thì mình thi lại, thi 9 lần không đậu thì mình thi 10 lần, chỉ cần mình kiên trì thì mình không tin đi làm như một người bình thường lại khó đến thế. Mình cũng đỗ Ngoại thương rồi mà, vất vả đèn sách mình đã trải qua nên mình không ngại khổ đâu".

Mai Phương Thuý cho biết cô đã im lặng 20 năm nhưng nay phải đáp trả khi bị nói giàu nhờ danh hiệu Hoa hậu

Theo Mai Phương Thúy, danh hiệu Hoa hậu và kỹ năng làm việc trong lĩnh vực tài chính là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu không bước chân vào showbiz, cô tin bản thân vẫn có thể phát triển bằng con đường học tập và làm việc chuyên môn. Mai Phương Thúy cũng thẳng thắn bày tỏ sự mệt mỏi khi nhiều người vẫn mặc định mọi thành công của cô đều xuất phát từ chiếc vương miện. Theo nàng hậu, nếu không có danh hiệu, cô sẽ lựa chọn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tích lũy kinh nghiệm rồi tự xây dựng công việc riêng. Khi đó, người khác sẽ phải đánh giá cô bằng năng lực chuyên môn thay vì dựa vào danh xưng Hoa hậu.

Đáp lại bình luận của cư dân mạng, Mai Phương Thúy viết: "Không có danh hiệu thì phấn đấu vào các định chế tài chính làm việc, tích lũy rồi ra làm riêng và người như bạn không lấy lí do Hoa Hậu để phủ nhận hay dìm nữa nhé. Lúc đó bạn muốn chỉ trích thì phải dựa vào thực lực nha". Ở cuối bài đăng, Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng bộc bạch điều khiến cô cảm thấy áp lực nhất trong nhiều năm qua: "Mình quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí như ngành nghề hoạt động chính thức dù điều đó không đúng".

Mai Phương Thuý khẳng định cô vẫn có năng lực để làm việc, từng dự định rời showbiz để phát triển công việc riêng

Chia sẻ của Mai Phương Thúy nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Bên cạnh những tranh luận xoay quanh quan điểm "giàu nhờ danh hiệu", nhiều người cũng bất ngờ trước tiết lộ của nàng hậu về giai đoạn từng phải "gánh" thêm nhiều hoạt động cộng đồng vì một Hoa hậu khác vướng lùm xùm và chọn cách ở ẩn.

Người đẹp tiết lộ từng có kế hoạch thi vào làm việc tại ngân hàng từ năm 2008, khi mới 20 tuổi. Tuy nhiên, kế hoạch này phải gác lại vì lịch trình sau đăng quang quá dày đặc. Cô bất ngờ nhắc đến việc mình từng phải đảm nhận rất nhiều hoạt động cộng đồng trong giai đoạn sau đăng quang.

Mai Phương Thúy viết: "Mình định bỏ hết để thi vào ngân hàng làm việc năm 2008 lúc mình 20 tuổi nhưng lúc đó quá nhiều dự án cộng đồng muốn mình tham gia vì năm đó đương kim Hoa Hậu có lùm xùm nên cô ấy ở ẩn, khiến khối lượng công việc đẩy cho mình quá nhiều. 2010-2012 các Hoa Hậu cũng chưa cứng cáp hẳn vì họ mới đăng quang nên mình mãi mới rút được".

Mai Phương Thuý còn nhắc thẳng chuyện từng phải "gánh việc" vì Hoa hậu Việt Nam 2008 dính lùm xùm

Dù không nhắc tên bất kỳ ai, chia sẻ này nhanh chóng khiến mạng xã hội xôn xao. Cư dân mạng bắt đầu nhắc lại những ồn ào liên quan đến Hoa hậu Việt Nam 2008 là Thuỳ Dung. Thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008, Thùy Dung mới 18 tuổi. Tuy nhiên, ngay sau khi đăng quang, Thùy Dung đã vướng nhiều ồn ào gây tranh cãi. Trong khoảnh khắc đăng quang ý nghĩa, nàng hậu vô tình làm rơi chiếc vương miện danh giá, sự việc đã làm dậy sóng truyền thông thời điểm đó.

Không những vậy, sau sự cố hy hữu, Thùy Dung bị phát hiện chưa tốt nghiệp THPT. Để rộng đường dư luận, BTC Hoa hậu Việt Nam đã phải tổ chức cuộc họp gấp và tuyên bố Thùy Dung không vi phạm quy chế vì cuộc thi chỉ yêu cầu thí sinh có trình độ học vấn THPT chứ không yêu cầu có trình độ tốt nghiệp THPT. Đồng thời, người đẹp cho hay cô nghỉ học giữa năm lớp 12 để lên kế hoạch đi du học. Sau ồn ào, Thùy Dung được giữ nguyên danh hiệu nhưng đã phải trở lại trường để hoàn thành chương trình học và thi tốt nghiệp.

Cũng vì nhiều ồn ào thời điểm sau đăng quang, Thùy Dung lỡ dở 2 cơ hội thi nhan sắc quốc tế. Cụ thể, lúc vừa đăng quang, tên và hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam 2008 xuất hiện trên Globalbeauties với tư cách là đại diện Việt Nam dự thi "Miss World - Hoa hậu Thế giới 2008" được tổ chức tại Nam Phi. Tuy nhiên, chiếu theo quy chế cử đại diện thi thế giới của Cục nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, Thùy Dung đã không được chọn là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này bởi cô chưa tốt nghiệp PTTH. Suất thi năm đó thuộc về Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Dương Trương Thiên Lý. Đến năm 2017, Thuỳ Dung lần nữa bỏ lỡ cơ hội thi Miss Supranational vì lí do cá nhân.

Hoa hậu kế nhiệm Mai Phương Thuý chính là Thuỳ Dung

Hoa hậu Mai Phương Thuý là ai?

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi chỉ mới 18 tuổi. Thời điểm đó, bên cạnh nhan sắc nổi bật thì người đẹp gốc Khánh Hòa còn ghi điểm bởi tài năng nên kết quả chung cuộc khiến nhiều người hài lòng. Sau đó, Mai Phương Thúy đại diện Việt Nam thi Miss World và xuất sắc lọt Top 17 chung cuộc. Suốt thời gian đương nhiệm, cô cân bằng việc học với sứ mệnh của một Hoa hậu. Mai Phương Thúy tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, để lại hình ảnh nàng hậu xinh đẹp, giàu lòng nhân ái.

Từ trước đến nay nàng hậu là người rất kín tiếng trong chuyện đời tư, thỉnh thoảng mới chia sẻ "nhỏ giọt" về người yêu trước công chúng. Trong buổi phỏng vấn cùng chúng tôi vào tháng 2/2024, Hoa hậu Việt Nam từng có nhiều chia sẻ đặc biệt về người yêu. Theo đó, Mai Phương Thúy toát lên niềm hạnh phúc khi gọi "nửa kia" là "anh xã" và còn công khai nũng nịu. Nàng hậu cho biết mong muốn trở thành một bà nội trợ dễ thương, đảm đang và biết đầu tư để đẻ ra tiền sau khi kết hôn. Mai Phương Thúy "flex" cô may mắn hẹn hò với người đẹp trai, ngọt ngào nên không cần suy nghĩ quá nhiều khi yêu. Về chuyện sinh con, Mai Phương Thúy hài hước nói sẽ tham khảo ý kiến gia đình 2 bên và điều này phụ thuộc còn vào độ dễ thương của người yêu.

Mai Phương Thuý hiện tại có cuộc sống giàu có, kín tiếng

Không còn tham gia quá nhiều hoạt động giải trí, Mai Phương Thuý tận hưởng cuộc sống như một "phú bà" nhờ đầu tư vào bất động sản, chứng khoán và kinh doanh. Gần đây, câu chuyện Mai Phương Thuý được cho là đã chi hơn 20 tỷ đồng để mua chứng khoán, sau 1 đêm "vật lộn" lãi 1,5 tỷ đồng gây xôn xao khắp mạng xã hội.

Khi được hỏi về cuộc sống mơ ước ở thời điểm hiện tại, Mai Phương Thuý từng trải lòng: "Sống tốt đối với tôi là phải đầy đủ vật chất trước đã, dĩ nhiên tiêu chuẩn vật chất sẽ tùy mỗi người. Có những người chỉ cần ăn chay, mặc đồ đẹp, sống hòa mình với thiên nhiên, như vậy là tốt. Còn với tôi, đầy đủ vật chất là phải được ăn ngon, ở nhà đẹp, đi chơi resort 5 sao, nếu muốn đồ hiệu thì mua được ngay. Nhưng vật chất chỉ chiếm 3 phần, 7 phần còn lại là đời sống tinh thần của mình, cái này quan trọng hơn nhiều".

Gần đây, Mai Phương Thuý lộ nhiều hint rời Hà Nội để ra nước ngoài sinh sống