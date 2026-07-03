Top 1 tỉnh có nhiều lâu đài nhất Việt Nam

Không chỉ nổi tiếng với danh lam thắng cảnh Tràng An hay chùa Bái Đính, Ninh Bình còn khiến nhiều người choáng ngợp bởi sự xuất hiện của những công trình kiến trúc mang phong cách hoàng gia châu Âu có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng của các đại gia bản địa. Sự tập trung dày đặc của các công trình siêu khủng này đã đưa Ninh Bình trở thành tỉnh thành đứng top đầu toàn quốc về số lượng lâu đài xa xỉ.

Lâu đài Thành Thắng: "Cung điện" dát vàng lớn nhất Đông Nam Á

Đây có lẽ là cái tên nổi tiếng nhất khi nhắc đến lâu đài ở Ninh Bình. Công trình nằm trên Quốc lộ 1A, khu vực Gia Viễn, thuộc sở hữu của ông Đỗ Văn Tiến, một doanh nhân trong lĩnh vực xi măng.

Tòa lâu đài nằm trong khuôn viên rộng khoảng 10.000 m2 với hệ thống cổng và rào chắn kiên cố bao quanh. Mặt sàn xây dựng của tòa lâu đài chính 6 tầng này khoảng 2.000 m2. Được biết, chi phí xây dựng rơi vào tầm 1.000 tỷ đồng.

Lâu đài Thành Thắng được lấy cảm hứng từ Nhà thờ Thánh Peter và các kiến trúc kinh điển tại Vatican (Ý). Bao quanh công trình là hệ thống cổng, rào chắn kiên cố bằng đồng đúc tinh xảo cùng khuôn viên sân vườn, hồ nước và cây cảnh cổ thụ có giá trị cao. Càng về đêm, khi hệ thống đèn bật sáng, cả tòa lâu đài trông chẳng khác nào một “cung điện” nằm giữa đất cố đô.

Bên trong của lâu đài lại càng gây choáng ngợp. Không gian thông tầng có mái vòm cao tương đương ngôi nhà 11 tầng, đường kính rộng tới 18m. Toàn bộ các chi tiết chạm nổi trên trần, tường và cột nhà đều được dát vàng hoặc mạ vàng tinh xảo. Phần trần, kèo và gian thờ sử dụng hoàn toàn bằng gỗ gõ đỏ quý hiếm trị giá khoảng 100 tỷ đồng.

Lâu đài gồm khoảng 20 phòng ngủ, phòng ăn lớn chứa được hơn 20 người, thư viện, phòng karaoke, rạp chiếu phim thu nhỏ và có tới 5 hệ thống thang máy vận hành. Đáng chú ý nhất là phòng nghe nhạc rộng khoảng 700m2 với đủ bộ sân khấu, chứa được hơn 300 khán giả.

Lâu đài Xuân Thành

Cụm lâu đài của gia đình ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) tại khu đô thị Xuân Thành sở hữu tầm nhìn hùng vĩ, tạo nên một khu phố phong cách châu Âu. Bầu Thụy đã xây dựng 5 tòa lâu đài, biệt thự trong cùng một khuôn viên, vừa để ở vừa làm văn phòng cho các công ty con của tập đoàn.

Cả 5 tòa lâu đài tọa lạc chung trên một khu đất vàng biệt lập rộng tới 27.000 m². Mỗi tòa dinh thự lớn tại đây sở hữu diện tích sàn xây dựng lên tới hơn 2.500 m². Dù không công bố chính xác nhưng ước tính tốn từ 3.000 tỷ đến khoảng 6.000 tỷ đồng cho toàn bộ cụm công trình dinh thự này.

Phần kiến trúc mang hơi hướng cổ điển Pháp với các hệ cửa vòm cao, phù điêu đắp nổi tỉ mỉ. Nhờ kết cấu mái vòm đắp cao và các hệ cột trụ thông tầng, chiều cao mặt ngoài của tòa nhà tương đương với một tòa chung cư 18 tầng, tạo vẻ bề thế ôm trọn tầm nhìn ra núi non Ninh Bình. Điểm đặc biệt nhất là hệ thống đèn LED cao cấp chạy dọc theo các đường nét kiến trúc, giúp tòa nhà phát sáng rực rỡ khi màn đêm buông xuống.

Lâu đài Đá Tam Cốc

Là lâu đài của ông Lương Văn Quang - một nghệ nhân xuất thân từ làng nghề chế tác đá mỹ nghệ truyền thống, tọa lạc ngay tại trung tâm khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Toàn bộ công trình nằm trên một khuôn viên đất rộng khoảng 3.000 m². Chi phí không được tiết lộ cụ thể nhưng giá trị và cũng là điểm đặc biệt nhất nằm ở khối lượng nguyên vật liệu khổng lồ gồm 1.000 m³ đá nguyên khối (tương đương trọng lượng nặng khoảng 3.000 tấn).

Tòa lâu đài đá chính có cấu trúc gồm 3 tầng, rộng 450m2 và cao 27 mét. Thay vì dùng gạch vữa hay sơn màu, mặt ngoài tòa dinh thự phô diễn hoàn toàn thớ đá tự nhiên màu xám cổ kính. Đồng thời, toàn bộ vách tường, cột trụ, ban công và mái vòm đều được ghép từ các khối đá lớn đục đẽo thủ công.

Bước vào bên trong, ai chứng kiến cũng sẽ choáng ngợp bởi không gian kiến trúc nghệ thuật đá đồng bộ từ sàn nhà, bậc cầu thang cho đến các cột trụ chịu lực lớn. Nội thất kết hợp đan xen giữa nền đá tự nhiên mát mẻ và hệ thống trần, vách bằng gỗ quý chạm trổ tinh vi, tạo nên vẻ đẹp vừa bề thế, quyền lực lại vừa đậm đà bản sắc tâm linh vùng đất Hoa Lư.

Ngoài ra, khu vực Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế có nhiều tòa lâu đài sang chảnh, phô trương bề thế của giới siêu giàu Ninh Bình.