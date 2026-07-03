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Ronaldo khóc rồi!

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Ronaldo không nén được cảm xúc, bật khóc khi nhớ về Jota trong ngày Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 Croatia và đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup.

Sau chiến thắng kịch tính 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia tại vòng 32 đội World Cup, siêu sao Cristiano Ronaldo đã khiến triệu người hâm mộ xúc động khi bật khóc trên sân để tưởng nhớ người đồng đội quá cố Diogo Jota.

Trận đấu khép lại với niềm vui vỡ òa của Bồ Đào Nha khi Goncalo Ramos ghi bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn về phía người đội trưởng 41 tuổi. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo đã mặc chiếc áo đấu số 21 của Diogo Jota. Anh liên tục lau nước mắt, ôm các đồng đội và giơ tay chỉ lên bầu trời.

Hành động này diễn ra vào đúng ngày 3 tháng 7, tròn một năm ngày tiền đạo Diogo Jota qua đời sau vụ tai nạn giao thông thương tâm. Khi còn sống, Ronaldo và Jota là những người anh em thân thiết cả trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn ngoài đời thực.

Ronaldo rưng rưng nước mắt khi mặc chiếc áo số 21 của Jota (Ảnh: AFP)

Siêu sao đã bật khóc (Ảnh: AFP)

Ronaldo cảm xúc nghẹn ngào

Hành động Ronaldo nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình cảm và hành động của CR7 khi anh tôn vinh người đàn em ngay tại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Ngay cả khi lên nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Ronaldo vẫn tiếp tục nhắc về Jota. Trong phòng phỏng vấn, siêu sao người Bồ Đào Nha nghẹn ngào chia sẻ:

"Trước trận đấu hôm nay, cả đội đã cùng nói về sự trùng hợp kỳ lạ này của cuộc sống. Đây là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi, không chỉ vì tấm vé đi tiếp, mà còn vì Diogo".

Tuyển Bồ Đào Nha tưởng nhớ đến Jota (Ảnh: FIFA)

Trong trận đấu này, chính Ronaldo là người ghi bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền cho Bồ Đào Nha. Việc giành chiến thắng nghẹt thở trước Croatia không chỉ giúp Ronaldo tiếp tục nuôi giấc mơ vô địch World Cup, mà còn là món quà ý nghĩa nhất mà anh và các đồng đội dành tặng cho người bạn đã khuất.

Thep PV

Đời sống pháp luật

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