Trên sân BMO Field ở Toronto (Canada), Bồ Đào Nha vượt qua Croatia 2-1 trong trận đấu có tới gần 20 phút bù giờ đầy cảm xúc. Cristiano Ronaldo ghi bàn đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 được định đoạt nhờ cảm biến siêu nhỏ bên trong quả bóng và quyết định đầy nghiệt ngã đối với đội tuyển Croatia.

Ronaldo ghi bàn mở ra màn lội ngược dòng cho Bồ Đào Nha. (Ảnh: Reuters)

Bồ Đào Nha áp đảo phần lớn hiệp một nhưng chưa thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez kiểm soát bóng 69%, tung ra tới 9 pha dứt điểm và có 4 cơ hội nguy hiểm, hoàn toàn vượt trội đối thủ. Tuy nhiên, tính hiệu quả trong các pha uy hiếp của Bồ Đào Nha không cao. Họ chỉ có một lần dứt điểm trúng đích ở đầu trận.

Croatia cầm bóng ít (31%) và không có cú sút trúng đích nào. Luka Modric và đồng đội chủ yếu phòng ngự thấp, chờ cơ hội phản công hoặc bóng chết. Dù vậy, khả năng kiểm soát quá tốt của Bồ Đào Nha khiến Croatia không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào từ những pha đáp trả ít ỏi. Trong thế trận một chiều với ưu thế nghiêng về Bồ Đào Nha, hiệp một vẫn không có bàn thắng.

Video: Croatia ghi bàn 1-0

Hiệp 2 mang diễn ra với cục diện hoàn toàn khác. Croatia không còn chịu trận mà bắt đầu thực hiện những pha tấn công nhanh hơn, trực diện hơn để khiến hàng thủ Bồ Đào Nha bối rối. Modric và đồng đội tung ra 9 pha dứt điểm ở nửa sau của trận đấu, nhỉnh hơn so với đối thủ.

Phút 53, Ivan Perisic ghi bàn mở tỷ số bằng pha dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Bàn thắng làm tăng sức hấp dẫn cho trận đấu khi Bồ Đào Nha phải tìm mọi cách để tăng sức tấn công.

Video: Ronaldo gỡ hòa 1-1

Cristiano Ronaldo ăn mừng hụt sau pha xử lý ghi bàn rất khéo trong thế việt vị. Dù vậy, siêu sao 41 tuổi cũng không phải đợi lâu để được tận hưởng cảm giác phá vỡ “lời nguyền” không ghi bàn ở vòng knock out World Cup suốt 20 năm qua. Từ chấm phạt đền ở phút 68, Ronaldo gỡ hòa cho Bồ Đào Nha bằng cú sút vào chính giữa khung thành.

Sự kịch tính được đẩy lên cao trong thời gian bù giờ kéo dài tới gần 20 phút. Goncalo Ramos đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1 ở phút 90+3. Croatia gỡ hòa ở phút 90+11, khoảng thời gian được gọi là “bù giờ của bù giờ”.

Video: Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1

Tuy nhiên, VAR và cảm biến siêu nhỏ bên trong quả bóng cứu Bồ Đào Nha thoát khỏi bàn thua. Trọng tài xác định lỗi việt vị và hủy bàn thắng. Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 và giành quyền vào vòng 1/8 gặp Tây Ban Nha.

Bồ Đào Nha 2 1 Croatia Ronaldo 68‘ 53’ Perisic Ramos 90+4‘

Thống kê Bồ Đào Nha 2-1 Croatia.

Chấm điểm cầu thủ Bồ Đào Nha và Croatia.

Thông tin Bồ Đào Nha và Croatia trước trận đấu

Bồ Đào Nha gặp Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại BMO Field, Toronto, Canada. Đây là cặp đấu giữa hai đội nhì bảng. Bồ Đào Nha xếp sau Colombia ở bảng K, còn Croatia đứng sau Anh tại bảng L. Đội thắng cặp Bồ Đào Nha vs Croatia gặp đội thắng cặp Tây Ban Nha vs Áo ở vòng 1/8.

Ronaldo đi tìm bàn thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp của World Cup. (Ảnh: AP)

Hệ thống dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Bồ Đào Nha có 56,2% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Croatia là 19,5%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 24,3%.

Bồ Đào Nha có 5 điểm ở vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez hòa CHDC Congo 1-1, thắng Uzbekistan 5-0 và hòa Colombia 0-0. Croatia giành 6 điểm tại bảng L. Đội bóng của huấn luyện viên Zlatko Dalic thua Anh 2-4, sau đó thắng Panama 1-0 và Ghana 2-1 để vào vòng loại trực tiếp.

Đây là lần đầu Bồ Đào Nha và Croatia gặp nhau tại World Cup. Tính trên mọi đấu trường, Bồ Đào Nha thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 10 lần đối đầu Croatia.