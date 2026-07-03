Sáng 3/7 tại sân vận động SoFI ở Inglewood (California, Mỹ), đội tuyển Tây Ban Nha vượt qua vòng 1/16 World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Áo. Mikel Oyarzabal đóng góp 2 bàn và Unai Simon lập kỷ lục giữ sạch lưới. Đây là trận thắng đầu tiên của Tây Ban Nha thắng trận knock out ở World Cup kể từ sau chung kết năm 2010.

Mikel Oyarzabal dẫn đầu danh sách ghi bàn của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 với 4 bàn thắng. (Ảnh: Reuters)

Đây không hẳn là trận đấu có sự áp đảo một chiều nhưng Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn cục diện. Đội đương kim vô địch EURO không phải lúc nào cũng tấn công dồn dập. Dù vậy, tỷ lệ giữ bóng 65%, tung ra 23 cú sút, 10 lần đưa bóng trúng đích và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,84 cho thấy sự vượt trội của Tây Ban Nha. Áo chỉ có 5 cú sút, không lần nào trúng đích và không tạo ra mối đe dọa đáng kể cho hàng thủ đối phương.

Video: Oyarzabal ghi bàn 1-0

Tây Ban Nha chỉ thực sự gây sức ép ở nhịp độ cao trong giai đoạn đầu trận đấu. Pedro Porro và Lamine Yamal ở biên phải, Marc Cucurella và Alex Baena ở cánh trái tạo ra 2 hướng tấn công khiến hàng thủ đội tuyển Áo lúng túng. Người hưởng lợi nhiều nhất là trung phong Mikel Oyarzabal. Không lâu sau khi Cucurella ghi bàn không được công nhận, cầu thủ này kiến tạo cho Oyarzabal ghi bàn mở tỷ số ở phút 36.

Sang hiệp hai, Áo thay đổi nhân sự và cố gắng đẩy cao đội hình nhưng hoàn toàn bế tắc trước khả năng kiểm soát quá tốt của đối thủ. Tây Ban Nha vẫn kiểm soát bóng 65% trong hiệp hai, đồng thời tạo thêm 12 cú sút. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội tuyển Áo chỉ là pha đánh đầu vọt xà.

Video: Tây Ban Nha nâng tỷ số lên 2-0

Tây Ban Nha chơi bóng chậm rãi nhưng mỗi khi tăng tốc lại tạo ra cơ hội. Những bàn thắng tiếp theo đến với đội bóng có biệt danh “La Roja” cũng từ biên trái. Phút 66, Baena tạt bóng chuẩn xác để Pedro Porro đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Cuối trận, kịch bản bàn mở tỷ số lặp lại khi Cucurella căng ngang để Oyarzabal dứt điểm chạm một ghi bàn ấn định tỷ số 3-0.

Video: Oyarzabal hoàn tất cú đúp, Tây Ban Nha thắng 3-0

Chiến thắng này cũng đánh dấu chuỗi 5 trận liên tiếp không thủng lưới của đội tuyển Tây Ban Nha tại đấu trường World Cup. Thủ môn Unai Simon trải qua 519 phút liên tiếp không phải nhận bàn thua nào, phá kỷ lục của Walter Zenga (Italy) thiết lập năm 1990.

Tây Ban Nha giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026. Đối thủ của họ là đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu của Tây Ban Nha diễn ra vào sáng 7/7 (giờ Việt Nam).

Tây Ban Nha 3 0 Áo Oyarzabal 36‘ Porro 66’ Oyarzabal 89‘

Thống kê trận Tây Ban Nha 3-0 Áo.

Chấm điểm cầu thủ Tây Ban Nha và Áo.

Thông tin Tây Ban Nha và Áo trước trận đấu

Tây Ban Nha gặp Áo ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại SoFi Stadium, Inglewood, California, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng H và đội nhì bảng J. Đội thắng cặp Tây Ban Nha vs Áo gặp Bồ Đào Nha hoặc Croatia ở vòng 1/8.

Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Tây Ban Nha có 70,6% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Áo là 12,2%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 17,3%.

Tây Ban Nha (áo đỏ) đấu với Áo ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Tây Ban Nha đứng đầu bảng H với 7 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente hòa Cape Verde 0-0, thắng Ả Rập Xê Út 4-0 và thắng Uruguay 1-0. Áo xếp nhì bảng J. Đội bóng của huấn luyện viên Ralf Rangnick thắng Jordan, thua Argentina và hòa Algeria 3-3 ở lượt cuối để giành quyền đi tiếp.

Tây Ban Nha chưa thắng trận knock-out World Cup nào kể từ chung kết năm 2010. Họ bị loại trên chấm luân lưu ở 2 kỳ gần nhất, trước Nga năm 2018 và Morocco năm 2022.

Áo trở lại vòng loại trực tiếp World Cup sau 72 năm. Lần gần nhất họ góp mặt ở giai đoạn này là World Cup 1954, giải đấu mà Áo giành hạng ba.