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Phương Thanh khoe về quê chồng bí mật ở miền núi Ấn Độ

| | Lifestyle

Phương Thanh khoe về quê chồng bí mật ở miền núi Ấn Độ

Nữ ca sĩ liên tục nhắc đến người chồng bí mật của mình.

Phương Thanh vừa có chuyến trở lại vùng Ladakh, Ấn Độ để thực hiện MV mới. Đặc biệt, đây cũng là quê hương của người đàn ông mà nữ ca sĩ luôn trìu mến gọi là chồng. Suốt hành trình, cô liên tục cập nhật hình ảnh, video trên trang cá nhân, khiến người hâm mộ thích thú bởi những lời nhắn đầy tình cảm dành cho nửa kia.

Phương Thanh khoe về quê chồng bí mật ở miền núi Ấn Độ- Ảnh 1.
Phương Thanh khoe về quê chồng bí mật ở miền núi Ấn Độ- Ảnh 2.

Phương Thanh đến vùng Ladakh, Ấn Độ - quê hương của chồng

Trong loạt bài đăng, Phương Thanh nhiều lần nhắc đến người chồng bí mật một cách thân mật như: "Chồng mình ơi, chờ em nha!", "Em lang thang xíu chồng ơi" hay chia sẻ khi đang di chuyển trên vùng núi cao: "Em đang ở độ cao 6000m, sóng em kém lắm, cả nhà chờ em xíu, em post cái story cho chồng em qua giờ chưa lên được luôn". Những dòng trạng tình cảm cho thấy nữ ca sĩ luôn nghĩ đến người bạn đời trong suốt chuyến đi.

Phương Thanh lần đầu công khai chuyện tình cảm vào tháng 4/2024. Khi đó, cô tiết lộ đang hạnh phúc bên "chàng trai miền núi" quê Ladakh. Chồng cô tuổi Dần, có má lúm đồng tiền, ngoại hình đạo mạo và tính cách rất giống cô. Nữ ca sĩ từng bộc bạch cô thích đi về núi vì ở đó có chồng và cho biết hai người có sự đồng điệu về tâm hồn cũng như quan điểm sống.

Phương Thanh khoe về quê chồng bí mật ở miền núi Ấn Độ- Ảnh 3.

Phương Thanh thường xuyên nhắc đến chồng đầy ngọt ngào, nhưng lại giấu kín danh tính của anh

Dù thường xuyên gọi đối phương là "chồng", Phương Thanh vẫn giữ kín danh tính cũng như hình ảnh của anh. Cô cho biết muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư và tận hưởng hạnh phúc một cách bình yên.

Theo PV

Thanh niên Việt

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