Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Món quà từ Ronaldo thắp sáng nụ cười cậu bé mất chân trong thảm họa động đất ở Venezuela

| | Lifestyle

Món quà từ Ronaldo thắp sáng nụ cười cậu bé mất chân trong thảm họa động đất ở Venezuela

Ronaldo gây sốt với hành động nhân văn dành cho cậu bé sống sót sau động đất.

Ngay sau khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành tấm vé quý giá vào vòng 1/8 World Cup 2026, siêu sao Cristiano Ronaldo đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới xúc động bằng một hành động đầy tính nhân văn ngoài sân cỏ. Tiền đạo 41 tuổi đã gửi lời động viên chân thành và món quà đặc biệt tới Andres Mieles, một cậu bé may mắn sống sót sau trận động đất kinh hoàng tại Venezuela hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Thảm họa thiên tai tại Venezuela không chỉ cướp đi nhiều người thân của Andres mà còn để lại vết thương lòng nặng nề khi em buộc phải cắt bỏ một chân do chấn thương quá nặng. Khi đang điều trị tại Bệnh viện ở Caracas, cậu bé chỉ có một tâm nguyện duy nhất là tìm lại tấm thẻ sưu tập hình Cristiano Ronaldo - món đồ em vô cùng trân quý nhưng đã bị thất lạc trong đống đổ nát.

Biết được ước mơ nhỏ nhoi nhưng đầy nghị lực của Andres thông qua sự kết nối của một nhạc sĩ địa phương, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha đã ngay lập tức hành động. Ngày 2/7, một tấm thẻ sưu tập mới toanh mang hình Ronaldo đã được trao tận tay Andres tại giường bệnh, mang lại nụ cười rạng rỡ và niềm hạnh phúc bất ngờ cho cậu bé.

Ronaldo đã sưởi ấm tâm hồn cho cậu bé nhỏ

Không dừng lại ở đó, Ronaldo còn gửi riêng một đoạn video ngắn để tiếp thêm sức mạnh cho người hâm mộ nhí của mình. Trong video, anh chia sẻ: “Xin chào Andres. Anh quay video này để gửi đến em một cái ôm vì anh biết em là một người hâm mộ cuồng nhiệt. Khi em khỏe lại, anh muốn mời em đến xem một trận đấu của anh để chúng ta cùng tận hưởng. Đồng ý nhé? Anh rất mong được gặp em".

Hành động kịp thời và ấm áp của CR7 không chỉ thực hiện trọn vẹn ước mơ của một đứa trẻ đang chịu nhiều tổn thương, mà một lần nữa khẳng định đẳng cấp và tấm lòng nhân ái của một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới.

Theo Tiên Tiên (Theo The Sun)

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một địa phương sắp trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương: Doanh thu du lịch đạt hơn 27.700 tỷ đồng, liên tục được Mỹ đánh giá cao

Một địa phương sắp trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương: Doanh thu du lịch đạt hơn 27.700 tỷ đồng, liên tục được Mỹ đánh giá cao Nổi bật

Cuối tháng 6, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận một máy bay lạ hạ cánh

Cuối tháng 6, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận một máy bay lạ hạ cánh Nổi bật

Ốc Thanh Vân: "Tôi là người mẹ khổ nhất thế giới"

Ốc Thanh Vân: "Tôi là người mẹ khổ nhất thế giới"

22:17 , 04/07/2026
Vì sao ga giường khách sạn luôn màu trắng?

Vì sao ga giường khách sạn luôn màu trắng?

22:03 , 04/07/2026
Sắc vóc 'mỹ nhân trăm tỷ' đóng vai người tình vua Bảo Đại

Sắc vóc 'mỹ nhân trăm tỷ' đóng vai người tình vua Bảo Đại

21:50 , 04/07/2026
Tóc Tiên trở về Mỹ với mẹ sau 6 tháng ly hôn

Tóc Tiên trở về Mỹ với mẹ sau 6 tháng ly hôn

21:35 , 04/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên