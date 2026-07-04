Món quà từ Ronaldo thắp sáng nụ cười cậu bé mất chân trong thảm họa động đất ở Venezuela

Ngay sau khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành tấm vé quý giá vào vòng 1/8 World Cup 2026, siêu sao Cristiano Ronaldo đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới xúc động bằng một hành động đầy tính nhân văn ngoài sân cỏ. Tiền đạo 41 tuổi đã gửi lời động viên chân thành và món quà đặc biệt tới Andres Mieles, một cậu bé may mắn sống sót sau trận động đất kinh hoàng tại Venezuela hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Thảm họa thiên tai tại Venezuela không chỉ cướp đi nhiều người thân của Andres mà còn để lại vết thương lòng nặng nề khi em buộc phải cắt bỏ một chân do chấn thương quá nặng. Khi đang điều trị tại Bệnh viện ở Caracas, cậu bé chỉ có một tâm nguyện duy nhất là tìm lại tấm thẻ sưu tập hình Cristiano Ronaldo - món đồ em vô cùng trân quý nhưng đã bị thất lạc trong đống đổ nát.

Biết được ước mơ nhỏ nhoi nhưng đầy nghị lực của Andres thông qua sự kết nối của một nhạc sĩ địa phương, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha đã ngay lập tức hành động. Ngày 2/7, một tấm thẻ sưu tập mới toanh mang hình Ronaldo đã được trao tận tay Andres tại giường bệnh, mang lại nụ cười rạng rỡ và niềm hạnh phúc bất ngờ cho cậu bé.

Ronaldo đã sưởi ấm tâm hồn cho cậu bé nhỏ

Không dừng lại ở đó, Ronaldo còn gửi riêng một đoạn video ngắn để tiếp thêm sức mạnh cho người hâm mộ nhí của mình. Trong video, anh chia sẻ: “Xin chào Andres. Anh quay video này để gửi đến em một cái ôm vì anh biết em là một người hâm mộ cuồng nhiệt. Khi em khỏe lại, anh muốn mời em đến xem một trận đấu của anh để chúng ta cùng tận hưởng. Đồng ý nhé? Anh rất mong được gặp em".

Hành động kịp thời và ấm áp của CR7 không chỉ thực hiện trọn vẹn ước mơ của một đứa trẻ đang chịu nhiều tổn thương, mà một lần nữa khẳng định đẳng cấp và tấm lòng nhân ái của một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới.