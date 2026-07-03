Bí ẩn bên trong quả bóng từng biến Ronaldo thành "trò cười" đã cứu giấc mơ World Cup của Bồ Đào Nha thế nào?

Ngày 3/7, Bồ Đào Nha đã đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 để chính thức giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. Bên cạnh màn trình diễn của Cristiano Ronaldo và các đồng đội, chiến thắng này có sự đóng góp mang tính định đoạt từ công nghệ gắn trên quả bóng thi đấu chính thức Trionda.

Kịch tính đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ cuối cùng khi Croatia sút tung lưới Bồ Đào Nha để gỡ hòa 2-2. Trọng tài sau đó đã hủy bàn thắng vì lỗi việt vị nhờ sự can thiệp của công nghệ.

Phút 90+13, khi tuyển Croatia tổ chức pha treo bóng bổng đầy khó chịu vào thẳng vòng cấm Bồ Đào Nha. Trong pha không chiến hỗn loạn, tiền đạo Igor Matanovic (Croatia) bật cao tranh chấp cùng hậu vệ đối phương, khiến trái bóng sượt qua người nảy ra trúng vị trí của Mario Pasalic, trước khi cầu thủ này kiến tạo cho Josko Gvardiol sút tung lưới Bồ Đào Nha.

Trọng tài biên ngay lập tức phất cờ báo việt vị, nhưng mấu chốt để tổ VAR đưa ra quyết định cuối cùng lại nằm ở việc: Ai là người chạm bóng cuối cùng trong pha tranh chấp bổng trước đó? Nếu bóng chạm hậu vệ Bồ Đào Nha, bàn thắng của Croatia hoàn toàn hợp lệ, ngược lại, nếu bóng chạm tiền đạo Matanovic, Pasalic đã đứng dưới hàng phòng ngự đối phương và lập tức rơi vào thế việt vị. Điều đáng nói là ở các góc quay chậm, cú chạm bóng tinh vi đến mức ngay cả hệ thống máy quay siêu nét của World Cup 2026 cũng bất lực vì khoảng cách giữa tóc, vai của cầu thủ và trái bóng chỉ tính bằng milimet.

Đó là lúc cảm biến nhỏ xíu bên trong quả bóng Trionda phát huy tác dụng. Dữ liệu về lực tác động được gửi ngay về phòng VAR. Một vết gợn nhỏ trên đồ thị sóng đã xác nhận Igor Matanovic (Croatia) có chạm bóng, biến anh thành người "chuyền bóng" cho Mario Pasalic – trong khoảnh khắc này đã việt vị. Cú chạm cực kỳ tinh vi này nếu không có chip cảm biến sẽ hoàn toàn bị bỏ qua, và Bồ Đào Nha đã phải nhận bàn thua ở phút chót. Nhưng công nghệ vào cuộc, bàn thắng của Croatia đã không được công nhận.

Công nghệ đã giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng nhưng tước đi bàn thắng của cầu thủ Croatia

Tình huống VAR vào cuộc (Ảnh: Getty)

Gvardiol tưởng rằng mình đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 103 trong trận đấu với Bồ Đào Nha nhưng việt vị (Ảnh: Getty)

Ronaldo từng thành "trò cười" vì công nghệ này

Bốn năm trước tại Qatar, một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi và tốn nhiều giấy mực nhất lịch sử World Cup đã diễn ra: Cristiano Ronaldo ăn mừng cuồng nhiệt bàn thắng mở tỷ số vào lưới Uruguay, nhưng bảng điện tử sau đó lại gọi tên Bruno Fernandes. "Vị trọng tài vô hình" tước đi bàn thắng đó của CR7 chính là con chip cảm biến nằm bên trong trái bóng thi đấu, công nghệ đã chứng minh bằng dữ liệu khoa học rằng siêu sao người Bồ Đào Nha chưa hề chạm đầu vào bóng. Màn ăn mừng hụt của Ronaldo với pha chỉ tay vào tóc cho rằng bóng đá chạm tóc năm đó vô tình trở thành áp lực, nhưng cũng là động lực thúc đẩy các nhà khoa học bước vào một cuộc chạy đua công nghệ khốc liệt nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026.