Ngôi nhà của Tăng Thanh Hà

Nhắc đến Tăng Thanh Hà, nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh "ngọc nữ" của màn ảnh Việt với nhan sắc dịu dàng cùng lối sống kín tiếng. Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, cô gần như rút khỏi làng giải trí để tập trung chăm lo cho gia đình và phát triển công việc kinh doanh. Mới đây, thông tin Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh với vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim " Hoàng hậu cuối cùng" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh dự án mới, tổ ấm của nữ diễn viên cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù hiếm khi chia sẻ về đời tư, mỗi lần hé lộ không gian sống, Tăng Thanh Hà lại khiến dân mạng xuýt xoa trước căn biệt thự sang trọng, được thiết kế tinh tế và đẹp chẳng khác một khu nghỉ dưỡng.

Hiếm khi hé lộ toàn cảnh nơi ở nhưng Tăng Thanh Hà vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường được chụp tại tư gia. Không gian sống của gia đình cô sang trọng, gần gũi, ngập tràn cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Biệt thự của vợ chồng Tăng Thanh Hà có tông trắng thanh lịch, được thiết kế theo phong cách hiện đại, bao quanh là hồ bơi và khuôn viên sân vườn rộng rãi. Tận dụng lợi thế về diện tích, nữ diễn viên dành nhiều không gian để trồng cây hoa.

Lối lên nhà được điểm tô bằng những chậu hoa tươi tắn hai bên bậc thang

Không gian sân vườn xanh mướt

Khu vực này được vợ chồng Tăng Thanh Hà trồng nhiều cây hoa khác nhau

Góc bể bơi ngoài trời cực chill và thư giãn

Đây là một trong những góc lý tưởng trong biệt thự để Tăng Thanh Hà nghỉ ngơi, thư giãn

Không gian bên trong biệt thự mang hơi thở tân cổ điển. Nội thất được bài trí gọn gàng, tinh tế, không quá cầu kỳ nhưng đủ để tạo nên vẻ đẹp thanh lịch và đẳng cấp. Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình với phòng khách và khu bếp được thiết kế liền nhau. Căn bếp rộng rãi, sáng sủa, nổi bật với chiếc bàn ăn dài - nơi cả nhà quây quần sau một ngày bận rộn. Đây cũng là góc yêu thích của nữ diễn viên để mời bạn bè đến ăn uống, trò chuyện và tận hưởng những buổi gặp gỡ ấm áp.

Không gian phòng khách rộng rãi, tiện nghi

Từng món đồ nội thất đều được chọn lựa kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể sang trọng, trang nhã

Hoa tươi là một trong những thứ không thể thiếu trong biệt thự

Góc bàn ăn nổi bật với bộ bàn ghế dài, đủ sức chứa hơn chục người