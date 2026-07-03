Chị gái y tá của Ering Haaland gây sốt vì visual quá giống em trai trên khán đài World Cup

Trong khi Erling Haaland tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Na Uy tại World Cup 2026, một thành viên khác trong gia đình anh cũng bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Đó là chị gái Gabrielle Haaland - người khiến nhiều CĐV thích thú vì sở hữu gương mặt được nhận xét giống em trai nổi tiếng đến kinh ngạc.

Khoảnh khắc Gabrielle xuất hiện trên khán đài cổ vũ tuyển Na Uy nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người hâm mộ nhận xét hai chị em gần như có chung những đường nét trên gương mặt, từ đôi mắt, sống mũi đến nụ cười. Không ít bình luận còn hài hước gọi Gabrielle là "phiên bản nữ của Haaland".

Đây không phải lần đầu Gabrielle đồng hành cùng em trai ở một giải đấu lớn. Chị gái của chân sút Manchester City luôn là gương mặt quen thuộc trên khán đài mỗi khi Haaland thi đấu cho tuyển Na Uy. Tại World Cup 2026, cô đã theo chân đội bóng đến New York, Boston và Dallas, đồng thời nhiều khả năng sẽ tiếp tục có mặt ở New Jersey để cổ vũ Haaland trong trận gặp Brazil.

Gabrielle hơn Haaland hai tuổi, năm nay 28 tuổi và hiện làm y tá tại Na Uy. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch và hình ảnh bên gia đình. Dù không hoạt động trong làng bóng đá, Gabrielle vẫn luôn đồng hành cùng em trai trong những cột mốc đáng nhớ của sự nghiệp.

Không chỉ có em trai là ngôi sao sân cỏ, cuộc sống của Gabrielle cũng gắn bó với bóng đá. Cô kết hôn với cựu cầu thủ Jan Gunnar Eide từ năm 2020. Đặc biệt, em gái của Jan là Elisabeth Terland - tuyển thủ nữ Na Uy hiện khoác áo Manchester United.

Gia đình Haaland cổ vũ anh ở World Cup 2026

Haaland và chị gái có gương mặt khá giống nhau

Gia đình Haaland còn có một người anh trai tên Astor. Ba anh em được biết đến rất thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các dịp đặc biệt.

Giữa sức nóng của World Cup 2026, chỉ một khoảnh khắc ngắn trên khán đài cũng đủ để Gabrielle Haaland trở thành cái tên được cộng đồng mạng nhắc đến. Không phải vì scandal hay phát ngôn gây tranh cãi, mà đơn giản bởi ngoại hình quá giống với một trong những tiền đạo nổi tiếng nhất thế giới.