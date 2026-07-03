Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chị gái y tá của Ering Haaland gây sốt vì visual quá giống em trai trên khán đài World Cup

| | Lifestyle

Chị gái Haaland bất ngờ gây sốt World Cup 2026, đứng cạnh em trai mà còn khiến CĐV trầm trồ.

Trong khi Erling Haaland tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Na Uy tại World Cup 2026, một thành viên khác trong gia đình anh cũng bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Đó là chị gái Gabrielle Haaland - người khiến nhiều CĐV thích thú vì sở hữu gương mặt được nhận xét giống em trai nổi tiếng đến kinh ngạc.

Khoảnh khắc Gabrielle xuất hiện trên khán đài cổ vũ tuyển Na Uy nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người hâm mộ nhận xét hai chị em gần như có chung những đường nét trên gương mặt, từ đôi mắt, sống mũi đến nụ cười. Không ít bình luận còn hài hước gọi Gabrielle là "phiên bản nữ của Haaland".

Đây không phải lần đầu Gabrielle đồng hành cùng em trai ở một giải đấu lớn. Chị gái của chân sút Manchester City luôn là gương mặt quen thuộc trên khán đài mỗi khi Haaland thi đấu cho tuyển Na Uy. Tại World Cup 2026, cô đã theo chân đội bóng đến New York, Boston và Dallas, đồng thời nhiều khả năng sẽ tiếp tục có mặt ở New Jersey để cổ vũ Haaland trong trận gặp Brazil.

Gabrielle hơn Haaland hai tuổi, năm nay 28 tuổi và hiện làm y tá tại Na Uy. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch và hình ảnh bên gia đình. Dù không hoạt động trong làng bóng đá, Gabrielle vẫn luôn đồng hành cùng em trai trong những cột mốc đáng nhớ của sự nghiệp.

Không chỉ có em trai là ngôi sao sân cỏ, cuộc sống của Gabrielle cũng gắn bó với bóng đá. Cô kết hôn với cựu cầu thủ Jan Gunnar Eide từ năm 2020. Đặc biệt, em gái của Jan là Elisabeth Terland - tuyển thủ nữ Na Uy hiện khoác áo Manchester United.

Gia đình Haaland cổ vũ anh ở World Cup 2026

Haaland và chị gái có gương mặt khá giống nhau

Gia đình Haaland còn có một người anh trai tên Astor. Ba anh em được biết đến rất thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các dịp đặc biệt.

Giữa sức nóng của World Cup 2026, chỉ một khoảnh khắc ngắn trên khán đài cũng đủ để Gabrielle Haaland trở thành cái tên được cộng đồng mạng nhắc đến. Không phải vì scandal hay phát ngôn gây tranh cãi, mà đơn giản bởi ngoại hình quá giống với một trong những tiền đạo nổi tiếng nhất thế giới.

Theo Tú

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kỹ sư Ấn Độ xây nhà độc nhất vô nhị: Không tốn 1 đồng cho máy điều hòa vẫn mát rượi, chấp hết nắng nóng

Kỹ sư Ấn Độ xây nhà độc nhất vô nhị: Không tốn 1 đồng cho máy điều hòa vẫn mát rượi, chấp hết nắng nóng Nổi bật

Ngôi nhà của Tăng Thanh Hà

Ngôi nhà của Tăng Thanh Hà Nổi bật

Một NSƯT nói thẳng thái độ của Tăng Thanh Hà phía sau ống kính

Một NSƯT nói thẳng thái độ của Tăng Thanh Hà phía sau ống kính

18:02 , 03/07/2026
Trước giờ G đám cưới Taylor Swift: Cuối cùng đã rõ tung tích cô dâu, Selena Gomez lẻ bóng dẫn đầu dàn sao đổ bộ tiệc chào mừng

Trước giờ G đám cưới Taylor Swift: Cuối cùng đã rõ tung tích cô dâu, Selena Gomez lẻ bóng dẫn đầu dàn sao đổ bộ tiệc chào mừng

17:33 , 03/07/2026
Hot nhất MXH: Ái nữ trùm sòng bạc Macau và tài tử Đậu Kiêu ly hôn, nhà trai mất trắng 218 tỷ đồng?

Hot nhất MXH: Ái nữ trùm sòng bạc Macau và tài tử Đậu Kiêu ly hôn, nhà trai mất trắng 218 tỷ đồng?

17:17 , 03/07/2026
Tình yêu của Tăng Thanh Hà

Tình yêu của Tăng Thanh Hà

16:50 , 03/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên