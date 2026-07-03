Sở hữu lượng follower bằng phân nửa dân số thế giới: Quyền lực mềm của nhóm 50 Creator thế hệ mới "đáng sợ" đến mức nào?

Bằng một nút bấm đăng tải, thế hệ Creator mới không còn đi làm thuê cho các nhãn hàng, họ đang tự xây dựng các tập đoàn đa ngành và trực tiếp vẽ lại bản đồ kinh tế toàn cầu.

Quyền lực mềm từ mạng lưới phân phối ngang ngửa nửa dân số thế giới

Để thấy rõ sự sốt ruột của các doanh nghiệp truyền thống, hãy nhìn vào con số khổng lồ: 3,6 tỷ người theo dõi. Trong bối cảnh dân số thế giới neo ở mức khoảng 8,3 tỷ người, mạng lưới phân phối của 50 creator hàng đầu này đang bao phủ gần 45% dân số toàn cầu.

Trong kinh doanh truyền thống, để tiếp cận được tệp khách hàng khổng lồ này, các tập đoàn đa quốc gia phải mất hàng thập kỷ xây dựng chuỗi cung ứng và đổ hàng triệu USD vào các chiến dịch quảng cáo. Giờ đây, tư duy đại chúng đó bị đánh sập hoàn toàn. Khi quyền lực phân phối dịch chuyển sang tay các cá nhân, các Giám đốc Marketing (CMO) bỗng chốc rơi vào thế bị động vì một creator chỉ mất vài giây để đưa thông điệp sản phẩm đến tay người dùng một cách trực diện.

Những ông vua không vương miện định đoạt vận mệnh của các thương hiệu tỷ đô

Sức mạnh mềm của thế hệ Creator mới được thể hiện rõ nhất qua khả năng định hướng hành vi tiêu dùng và bảo chứng doanh thu cho các ngành công nghiệp. Tiêu chí xếp hạng của Forbes không chỉ tính mỗi thu nhập, mà là điểm số tổng hợp giữa doanh thu, lượng follower và đặc biệt là chỉ số kinh doanh. Đó là lý do vì sao có những gương mặt kiếm ít tiền hơn vẫn chễm chệ ở thứ hạng cao nhờ quyền lực phân phối tuyệt đối.

MrBeast: Ông vua Youtube - không ai khác ngoài Jimmy Donaldson (MrBeast): Người đang ngồi vững chắc trên ngai vàng của nền kinh tế sáng tạo toàn cầu. Sức mạnh của MrBeast đã vượt xa khỏi ranh giới của một YouTuber làm nội dung giải trí thông thường. Anh vận hành như một tập đoàn công nghệ và tiêu dùng đa ngành: từ chuỗi đồ ăn nhanh MrBeast Burger, thương hiệu sô-cô-la Feastables càn quét khắp các siêu thị lớn, cho đến quỹ từ thiện quy mô toàn cầu. Mỗi video của MrBeast sở hữu lượng người xem ngang ngửa với tỷ suất khán giả của một trận chung kết Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) – ngày hội quảng cáo đắt đỏ nhất hành tinh. Sức mạnh phân phối của anh lớn đến mức có thể ngay lập tức tạo ra một cơn sốt mua sắm trên toàn cầu chỉ bằng một thử thách tích hợp trong video.

Marques Brownlee (Hạng 27, thu nhập 10,9 triệu USD): Sở hữu hơn 21 triệu người đăng ký độc quyền trên YouTube, Marques Brownlee từ lâu đã là cái tên quyền lực của giới tài phiệt công nghệ. Đế chế truyền thông thẩm định sản phẩm của anh có sức ảnh hưởng lớn đến mức một cái gật đầu hay lắc đầu của Marques có thể trực tiếp định đoạt vận mệnh doanh số của một chiếc smartphone hay một dòng xe tự lái vừa ra mắt.

Khaby Lame (Hạng 15, thu nhập 9,9 triệu USD): Người đàn ông có lượt theo dõi lớn nhất trên nền tảng TikTok chứng minh một nghịch lý điên rồ: kiếm chục triệu đô mà không cần nói một lời. Bằng việc biến các video phản ứng không lời mang tính châm biếm thành một thương hiệu toàn cầu với 252,1 triệu follower, Khaby Lame là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho các hợp đồng đại sứ dài hạn của những gã khổng lồ như Hugo Boss hay sàn giao dịch Binance.

IShowSpeed (Hạng 8, thu nhập 30 triệu USD): Xuất phát điểm từ một streamer chơi game trực tuyến, IShowSpeed đã bùng nổ thành một trong những thương hiệu giải trí có tốc độ lan tỏa kinh ngạc nhất Internet với 184 triệu follower. Sức hút thương mại của Speed lớn đến mức anh trực tiếp hợp tác với siêu sao Cristiano Ronaldo và trở thành cỗ máy in tiền cho các nhãn hàng tiêu dùng lớn như Beats hay Doritos.

Từ làm thuê nhận booking sang tự xây dựng đế chế kinh doanh riêng

Mối đe dọa lớn nhất đối với các doanh nghiệp truyền thống là thế hệ Creator này không còn mặn mà với việc nhận tiền để đi quảng cáo dạo. Họ hiểu giá trị của mạng lưới phân phối khổng lồ đang sở hữu và bắt đầu tự lập công ty, tự sản xuất sản phẩm để bán ngược lại cho chính tệp fan ruột của mình.

Steven Bartlett (Hạng 3, thu nhập 52 triệu USD): Anh là biểu tượng cho tư duy tài chính của một Creator hiện đại. Xuất phát từ một host podcast "The Diary of a CEO" được ghi âm ngay tại chiếc bàn ăn nhà bếp, Steven đã nhào nặn tệp người nghe trung thành thành hệ sinh thái Steven.com. Đây là một công ty holding được định giá lên tới 425 triệu USD, bao quát từ mảng truyền thông, tổ chức sự kiện cho đến các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Charli D'Amelio (Hạng 6, thu nhập 18 triệu USD): Từ một cô bé nổi tiếng nhờ các video nhảy ngắn viral trên TikTok, Charli D'Amelio giờ đây là một nữ doanh nhân sở hữu thương hiệu cá nhân toàn cầu với 209,8 triệu follower. Thay vì phụ thuộc vào các nhãn hàng, Charli tự lấn sân sang thị trường thời trang cao cấp, ký kết các hợp đồng hợp tác độc quyền với Prada, tự sản xuất chương trình truyền hình riêng và xuất hiện trên thánh đường kịch nghệ Broadway.

Mỏ vàng từ những thị trường ngách siêu lợi nhuận

Sự phát triển của Creator Economy chỉ ra một bài học kinh doanh đắt giá cho các doanh nghiệp: không cần phải làm nội dung đại chúng giải trí để thu hút lượt xem, chỉ cần tìm đúng một ngách sâu và giải quyết triệt để nỗi đau của một tệp khách hàng chịu chi.

Ashton Hall (Hạng 41, thu nhập 10 triệu USD): Chỉ tập trung vào ngách làm video chia sẻ các thói quen lành mạnh vào buổi sáng và thể hình, Ashton Hall sở hữu tệp fan 38,1 triệu người. Mô hình kiếm tiền cốt lõi của anh đến từ doanh nghiệp huấn luyện cao cấp (premium coaching), nơi một học viên phải trả mức phí đắt đỏ lên tới hơn 3.000 USD một năm để tham gia vào chương trình huấn luyện chuyên sâu của anh.

James Dumoulin (Hạng 37, thu nhập 9,9 triệu USD): Là gương mặt đại diện của "The School of Hard Knockz", James Dumoulin xây dựng một doanh nghiệp truyền thông xoay quanh việc giáo dục tài chính. Bằng cách thực hiện các bài phỏng vấn trực diện trên đường phố với các triệu phú về cách họ kiếm tiền, James thu hút 23,2 triệu follower và thu về lợi nhuận lớn từ các giải pháp tài trợ tài chính chất lượng cao.

Nara Smith (Hạng 33, thu nhập 7,5 triệu USD): Nổi tiếng với những video nấu ăn tự chế biến từ con số không trong tạo hình sang chảnh, Nara Smith sở hữu 17,3 triệu người theo dõi. Sức hút từ ngách phong cách sống xa hoa này giúp cô dễ dàng mở rộng tầm ảnh hưởng sang các chiến dịch thời trang lớn, chuẩn bị ra mắt sách nấu ăn riêng và lấn sân sang sản xuất các dòng thực phẩm tiêu dùng mang thương hiệu cá nhân.

Bài học sinh tồn cho các CMO truyền thống

Con số 1,02 tỷ USD tổng thu nhập của Top 50 Creator không chỉ là một cột mốc tài chính thuần túy. Nó là một lời cảnh báo đanh thép gửi đến thế giới kinh doanh cũ. Khi người tiêu dùng ngày càng chuyển sang đặt trọn niềm tin vào các cá nhân mà họ theo dõi hàng ngày, các thương hiệu truyền thống buộc phải thay đổi luật chơi. Nếu không thể đánh bại các Creator, cách duy nhất để các CMO sống sót là tìm cách nhúng sâu giải pháp của mình vào hệ sinh thái phân phối của họ. Kỷ nguyên của những tập đoàn một thành viên đã chính thức bắt đầu.