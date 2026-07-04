Tưởng hành lý còn dư cân, nhiều hành khách bất ngờ mất thêm 600.000 đồng ngay tại cửa lên máy bay

Câu chuyện tưởng chừng hy hữu nhưng lại đang xảy ra tại các sân bay khi nhiều hành khách ngỡ ngàng nhận biên lai phạt lên đến 600.000 đồng ngay trước khoảnh khắc bước lên tàu bay. Dù tổng trọng lượng đồ đạc mang theo không hề vượt quá hạn mức miễn phí, họ vẫn bị nhân viên mặt đất từ chối cho mang lên khoang cabin và buộc phải chuyển sang hình thức ký gửi có tính phí trực tiếp.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình huống trớ trêu này bắt nguồn từ thói quen đóng gói đồ đạc theo kiểu cũ và không nắm được quy định tính theo hệ cân với hệ kiện mà các hãng hàng không như Vietnam Airlines đang áp dụng chặt chẽ.

Theo tiêu chuẩn dịch vụ hiện hành của Vietnam Airlines, hành khách mua vé hạng phổ thông sẽ được cấp hạn mức 12 kg hành lý xách tay. Tuy nhiên, con số tổng này không đồng nghĩa với việc bạn được phép nhồi nhét toàn bộ quần áo, đồ đạc vào một chiếc vali hoặc một chiếc balo duy nhất. Hãng hàng không quy định rất rõ ràng rằng 12 kg này bắt buộc phải được chia làm hai phần tách biệt, bao gồm một kiện hành lý chính có trọng lượng tối đa không vượt quá 10 kg và một phụ kiện nhỏ đi kèm như túi xách cá nhân, balo laptop.

Rất nhiều hành khách mang tâm lý chủ quan, dồn toàn bộ 11 hoặc 12 kg vào một kiện chính và đinh ninh rằng mình vẫn đang làm đúng luật vì chưa vượt mốc 12 kg. Tại các quầy làm thủ tục hoặc đặc biệt là tại cửa khởi hành, việc kiện hành lý chính vượt quá mốc 10 kg sẽ ngay lập tức bị ghi nhận là sai quy định. Lúc này, hãng hàng không có toàn quyền yêu cầu hành khách phải đóng phí ký gửi hành lý quá cỡ, quá cân ngay tại chỗ với mức giá đắt đỏ hơn rất nhiều so với việc mua trước, gây ra sự bức xúc và tốn kém không đáng có cho chuyến đi.

Để không rơi vào tình cảnh phải móc hầu bao vào phút chót, hành khách cần tự rà soát kỹ lưỡng số lượng, kích thước và trọng lượng từng kiện đồ tại nhà trước khi ra sân bay. Trong trường hợp nhận thấy hành lý mang theo có nguy cơ vượt chuẩn hoặc cồng kềnh, cách giải quyết thông minh và tiết kiệm nhất là chủ động mua thêm gói hành lý ký gửi thông qua website, ứng dụng di động của hãng tối thiểu 6 tiếng trước giờ khởi hành.

Ngoài ra, nhằm tối ưu thời gian di chuyển tại nhà ga, hành khách hoàn toàn có thể tự làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước chuyến bay. Nếu không phát sinh hành lý ký gửi, bạn chỉ cần đi thẳng đến khu vực soi chiếu an ninh. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học và tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đang mang lại sự tiện lợi rất lớn. Hành khách chỉ cần mở ứng dụng VNeID thay cho các loại giấy tờ tùy thân truyền thống để hoàn tất các bước kiểm tra từ cửa an ninh đến tận cửa ra máy bay một cách chính xác, an toàn và cực kỳ nhanh chóng.