Lâu đài sáng nhất miền Tây

Những công trình nhà ở xa hoa lộng lẫy luôn khiến người ta không khỏi choáng ngợp bởi độ hoành tráng và gu thẩm mỹ của gia chủ. Tại Cần Thơ, giữa khung cảnh làng quê yên bình, cũng có một dinh thự màu trắng nổi bật như một cung điện thu nhỏ, ai ngắm nghía cũng cảm thấy trầm trồ. Đó chính là dinh thự Lang Truyền - cơ ngơi của vợ chồng đại gia Nguyễn Ngọc Lang và Lê Thị Truyền (cùng sinh năm 1968). Tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 3.000m², dinh thự được xây dựng với diện tích 500m², phần còn lại là khuôn viên sân vườn rộng lớn, tạo nên tổng thể bề thế, nguy nga và vô cùng ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngay từ khu vực cổng vào, dinh thự đã gây ấn tượng bởi vẻ đẹp xa hoa và quy mô đồ sộ. Công trình được khởi công vào năm 2019 và hoàn thiện vào năm 2022. Với chiều cao 28m, dinh thự có thiết kế 1 tầng trệt, 1 tầng lửng, 1 tầng lầu và 1 tầng tum. Tổng chi phí xây dựng lên tới 150 tỷ đồng, cho thấy mức độ đầu tư không hề nhỏ để tạo nên cơ ngơi nguy nga, tráng lệ.

Sở hữu khuôn viên rộng lớn, dinh thự gây ấn tượng với không gian sân vườn được đầu tư công phu. Thảm cỏ xanh mướt, những hàng cây cổ thụ cùng nhiều loại hoa và cây cảnh được bố trí hài hòa, tạo nên khung cảnh vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa mang đến cảm giác sang trọng. Từng góc nhỏ đều được chăm chút kỹ lưỡng, dù là ban ngày hay khi màn đêm buông xuống thì cơ ngơi đều toát lên vẻ đẹp rực rỡ.

Không gian bên trong dinh thự tiếp tục gây choáng ngợp với lối kiến trúc cổ điển giao thoa giữa phong cách Á - Âu, nổi bật bởi sự cầu kỳ trong từng đường nét. Nhiều hạng mục như hệ cửa, cầu thang hay trần nhà đều được chế tác từ gỗ đỏ nhập khẩu từ Lào, góp phần tạo nên vẻ đẹp sang trọng và bền vững theo thời gian. Đặc biệt, lan can cầu thang được dát vàng 24K, kết hợp cùng những hoa văn chạm khắc tinh xảo, trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của toàn bộ không gian. Từ tường, trần đến các chi tiết trang trí đều được đắp nổi theo phong cách cổ điển, tạo nên tổng thể xa hoa nhưng vẫn hài hòa và đầy tính nghệ thuật.